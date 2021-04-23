В Кабмине не исключают, что режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продлить и после 30 июня
Карантин для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продолжить и после 30 июня.
Как передает информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".
"Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на длительный период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продолжаются карантин", - сказал Немчинов.
Он отметил, что все зависит от самих украинцев, и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.
Напомним, ранее Немчинов также анонсировал выход из "красной" карантинной зоны примерно 6 регионов, в том числе и Киева и Киевской области.
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