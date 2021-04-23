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Украина и Грузия впервые присоединяются к трехсторонним переговорам государств-членов НАТО - Румынии, Польши и Турции, - Кулеба

Украина и Грузия впервые присоединяются к трехсторонним переговорам государств-членов НАТО - Румынии, Польши и Турции, - Кулеба

Украина и Грузия впервые присоединятся к трехсторонним переговорам государств-членов НАТО - Румынии, Польши и Турции, которые пройдут сегодня в Бухаресте.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в  Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствие от нас с грузинским коллегой Давидом Залкалиани из Бухареста. Украина и Грузия, ключевые партнеры НАТО в регионе Черного моря, сегодня впервые присоединяются к трехстороннему формату Румынии, Польши, Турции в обсуждении общих вызовов и общего будущего нашего региона", - написал Кулеба.

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Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили гостей - Украину и Грузию - принять участие в их встрече.

Украина и Грузия впервые присоединяются к трехсторонним переговорам государств-членов НАТО - Румынии, Польши и Турции, - Кулеба 01

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"И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие в поддержку Украины в трудный момент. Украина является ключевым партнером НАТО в Черноморском регионе вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания. Поэтому сегодня мы здесь. Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все они являются моими хорошими друзьями", - отметил глава МИД на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По словам Кулебы, на переговорах пойдет речь об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических переспективазх Украины и Грузии, а также об инициированном Украиной формате Крымской платформы.

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"Отдельно пообщаемся в двустороннем формате с коллегами о политике и торговле в отношениях между нашими странами.
Российские волны накатываются, а мы продолжаем делать свою работу, чтобы они отступали", - резбмировал Кулеба.

Бухарест (53) НАТО (10176) переговоры (5088) Кулеба Дмитрий (2880)


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***** домоглося що Україна буде в НАТІ.
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23.04.2021 11:57 Ответить
Аби йовбаків там не було.
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23.04.2021 12:01 Ответить
При Порошенку такого не було!
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23.04.2021 13:06 Ответить
А давайте представим, что и Украину и Грузию ПРИНЯЛИ в НАТО !
И с этого момента Черноморский бассейн ПОЛНОСТЬЮ становится ПОДКОНТРОЛЬНЫМ НАТО !
И зачуханая кацапия не сможет в нём рыпнуться ни на мм ! Так как командование НАТО может самостоятельно определить роль и судьту её флота на Черном море !
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23.04.2021 13:53 Ответить
Уже только по ЭТОЙ причине - мы ПОЛЕЗНЫ НАТО !
Так сказать АВТОМАТОМ откусываем кусок ВЛИЯНИЯ на регионы у кацапии !
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23.04.2021 13:55 Ответить
 
 