В 2021 году экономика будет восстанавливаться и превысит докризисный уровень, - прогноз НБУ

Ослабление карантинных ограничений и адаптация экономики к новым условям обусловит высокий показатель роста во II квартале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфляционном прогнозе Национального банка.

"Этот макропрогноз основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии и ослаблении текущих ограничений уже с мая. По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, которые применялись в первом полугодии на годовой ВВП оценивается в -0.5 ... -0.6 п.п", - говорится в сообщении.

В то же время, в НБУ отметили, что в дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения.

В регуляторе заявили, что пересмотр прогноза роста реального ВВП в 2021 году до 3.8% с 4.2% учитывает длительные и усиленные карантинные ограничения в течение первого полугодия, которые будут тормозить экономику. В то же время это увеличивает потенциал роста в 2022 году, соответственно темпы роста реального ВВП были повышены с 3.8% до 4.0%.

"В 2021 году экономика будет восстанавливаться и превысит докризисный уровень. Ослабление карантинных ограничений и адаптация экономики к новым условям в сочетании с низкой базой сравнения обусловит высокий показатель роста во II квартале. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. В условиях оживления мировой экономики и дальнейшего прогресса в борьбе с пандемией медленно будет увеличиваться и инвестиционный спрос", - добавили в Нацбанке.

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