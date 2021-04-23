В 2021 году экономика будет восстанавливаться и превысит докризисный уровень, - прогноз НБУ
Ослабление карантинных ограничений и адаптация экономики к новым условям обусловит высокий показатель роста во II квартале.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфляционном прогнозе Национального банка.
"Этот макропрогноз основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии и ослаблении текущих ограничений уже с мая. По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, которые применялись в первом полугодии на годовой ВВП оценивается в -0.5 ... -0.6 п.п", - говорится в сообщении.
В то же время, в НБУ отметили, что в дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения.
В регуляторе заявили, что пересмотр прогноза роста реального ВВП в 2021 году до 3.8% с 4.2% учитывает длительные и усиленные карантинные ограничения в течение первого полугодия, которые будут тормозить экономику. В то же время это увеличивает потенциал роста в 2022 году, соответственно темпы роста реального ВВП были повышены с 3.8% до 4.0%.
"В 2021 году экономика будет восстанавливаться и превысит докризисный уровень. Ослабление карантинных ограничений и адаптация экономики к новым условям в сочетании с низкой базой сравнения обусловит высокий показатель роста во II квартале. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. В условиях оживления мировой экономики и дальнейшего прогресса в борьбе с пандемией медленно будет увеличиваться и инвестиционный спрос", - добавили в Нацбанке.
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Але ось оце:
"Карантин для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продолжить и после 30 июня." Источник: https://censor.net/ru/n3261574
Вони там між собою зовсім не спілкуються?
Но там разговор не о согласовании побрехеньок для ушей зе-лошар, там конкретное распилово утрясается
А подобные побрехеньки им бубасик с дЕрьмаком велят раз в 2 недели кидать в СМИ.
Всем министерствам, ведомствам и т.п. конторам, которые под бубасиком.
Чтоб создавать "положительный настрой в обществе"
Зе-лошара приходит в магазин - бац! - а олия по 70. А гречка по 45. А сахар по 30.
Зе-лошара уже готов сказать: та иписьтыврот!!! нах...я я голосовал за этого талпайопа???! - а тут по телевизору рррраз!: "все хорошо, прекрасная маркиза".
И зе-лошара сразу воспаряет духом.
И зарплата по 4000 баксов?
Ню-ню...
Обещаю еще больше обещать, как один бубасик нам говорил.
это не значит что экономика поднимется до докризисного уровня и прям в 21 году, с какого перепуга. и эпидемия ещё не прошла, а они уже карманы для бабок пришивают
Але зебіли брешуть. Та ось біда: від брехні бабла в кишенях не додається; а - навпаки: пустішають.
Де бабло на компенсацію комунальних послуг?
Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.
Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.
І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.
От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.
Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.
Валерій Прозапас
Энергетику и промпроизводство угробил не коронавирус, а Зеленский и его назначенцы. Коронавирус только усугубил положение, но зато дал возможность все просеры и умышленный саботаж списывать на него.
Источник кризиса в экономике, который начался еще до пандемии - ЗЕкоманда и СН. И он никуда не делся.
https://twitter.com/olivia88877
Оливия
@olivia88877
Гетманцев протаскивает закон, по которому украинцам наличные деньги надо положить в банк и заплатить за это 5% государству. При этом Гетманцев никак не комментирует тот вопрос, почему украинцы обязаны будут платить «дань» государству за легальные средства: