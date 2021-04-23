Эпидзонирование Украины: в 14 областях превышен эпидпорог заболеваемости коронавирусом, в 17 регионах - уровень госпитализации COVID-пациентов, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 23 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне: Черкасская, Тернопольская, Ривненская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

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"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют восемь областей. Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 103,6. В Киеве - 64,9.

Кроме того, в Киеве и четырех областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Харьковской области (68,4% при норме до 65%).

При этом, в 14 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. Самый худший в Черкасской области - 168,0%.





