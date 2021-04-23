За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 1 298, выявили 1 269 новых случаев, - Кличко
За прошедшие сутки в столичные больницы госпитализировали 126 больных коронавирусом. А также 270 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"За минувшие сутки в городе выявили 1269 инфицированных. Умерли 45 человек - 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 386 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 190 138", - сказал Кличко.
Среди заболевших 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет. А также 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 25 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.
За прошедшие сутки в стационары медучреждений госпитализировали 126 больных коронавирусом. А также 270 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за минувшие сутки 1 298 киевлян. Всего коронавирус поборол 119 101 житель столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 225, в Днепровском - 188 и в Деснянском районе - 124 случая.
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