Большинство переболевших COVID-19 защищены от повторного заражения как минимум год, - ученые

Подавляющее большинство выздоровевших от COVID–19 защищены от повторного заражения как минимум год после появления симптомов болезни.

Такой вывод сделали ученые Фарерских островов, препринт их исследования выложен на medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы провели на родине общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции – весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента соответственно). Оценивали уровни IgG-антител к S-белку коронавируса.

С течением времени в обеих волнах наблюдалось общее снижение уровней IgG, а парное сравнение показало, что уровень антител круто снижался примерно до ~7 месяца в обеих волнах, после чего темп падения замедлялся. Самые высокие уровни отмечались у самой старшей (от 67 лет и больше) и самой молодой (0-17 лет) группе.

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Авторы отмечают, что защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна. Также неизвестно наверняка, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую – антительный, и как они взаимосвязаны: данные об этом изучаются и накапливаются.

Однако результаты исследования, реалии и логика показывают, что перенесшие болезнь, "вероятно, будут защищены от реинфекции по крайней мере через 12 месяцев после появления симптомов", резюмируют ученые.

О мутантных штаммах, которые могут частично ускользать от иммунитета к предыдущему штамму, в материале не говорится. Также нет данных о том, какой уровень эпидопасности на Фарерах, чтобы там можно было заразиться повторно.

С начала пандемии на Фарерах зафиксировано 663 случая ковида, один заболевший умер. Население этой автономии в составе Дании в северной части Атлантики (между Шотландией, Норвегией и Исландией) – около 52 000 человек.