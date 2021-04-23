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Новости Коронавирус и карантин
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Большинство переболевших COVID-19 защищены от повторного заражения как минимум год, - ученые

Большинство переболевших COVID-19 защищены от повторного заражения как минимум год, - ученые

Подавляющее большинство выздоровевших от COVID–19 защищены от повторного заражения как минимум год после появления симптомов болезни.

Такой вывод сделали ученые Фарерских островов, препринт их исследования выложен на medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы провели на родине общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции – весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента соответственно). Оценивали уровни IgG-антител к S-белку коронавируса.

С течением времени в обеих волнах наблюдалось общее снижение уровней IgG, а парное сравнение показало, что уровень антител круто снижался примерно до ~7 месяца в обеих волнах, после чего темп падения замедлялся. Самые высокие уровни отмечались у самой старшей (от 67 лет и больше) и самой молодой (0-17 лет) группе.

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Авторы отмечают, что защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна. Также неизвестно наверняка, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую – антительный, и как они взаимосвязаны: данные об этом изучаются и накапливаются.

Однако результаты исследования, реалии и логика показывают, что перенесшие болезнь, "вероятно, будут защищены от реинфекции по крайней мере через 12 месяцев после появления симптомов", резюмируют ученые.

О мутантных штаммах, которые могут частично ускользать от иммунитета к предыдущему штамму, в материале не говорится. Также нет данных о том, какой уровень эпидопасности на Фарерах, чтобы там можно было заразиться повторно.

С начала пандемии на Фарерах зафиксировано 663 случая ковида, один заболевший умер. Население этой автономии в составе Дании в северной части Атлантики (между Шотландией, Норвегией и Исландией) – около 52 000 человек.

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Общительная женщина .
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23.04.2021 12:44 Ответить
+1
2 тижні, як мінімум, лікарняного - роби, шо хочеш за наш кошт, ніхто не слідкує, а потім можна вимагати на оздоровлення.
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23.04.2021 13:08 Ответить
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у мене після 7міс рівень антитіл став аж 1,12...тому питання- де шукати *** їх мать ту вакцину? бо запис в дії то надовго
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23.04.2021 12:38 Ответить
к нас записываешься в регистратуре в поликлинике в регистратуре и делают. Многие отказываются, поэтому можно сделать.
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23.04.2021 12:51 Ответить
В мене через три місяці було LgG 5.38..це на початку березня Сьогодні нв підприємстві записали на щеплення..от тільки невідомо коли воно буде А скільи антитіл у вас було на початку?
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23.04.2021 13:38 Ответить
Сейчас вся сила - в бразильской мутации.
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23.04.2021 12:38 Ответить
А як же Скороход перехворіла вже 3 рази?
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23.04.2021 12:42 Ответить
Общительная женщина .
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23.04.2021 12:44 Ответить
Якщо імунітет перехворівшого рік, то скільки років існує ковід?
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23.04.2021 12:49 Ответить
Нова ера - від різдва 19-го. Все, шо цього, не залік.
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23.04.2021 12:55 Ответить
Перший раз вона захворіла після виходу з партії слуг, а це було рік тому.
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23.04.2021 13:02 Ответить
2 тижні, як мінімум, лікарняного - роби, шо хочеш за наш кошт, ніхто не слідкує, а потім можна вимагати на оздоровлення.
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23.04.2021 13:08 Ответить
Заразітєльная женщіна

Полагаю, вырабатываемый иммунитет зависит от течения болезни: чем сложнее и, соответственно, дольше длилась болезнь, тем устойчивее иммунитет
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23.04.2021 15:45 Ответить
Через год нам прививки будут не нужны .
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23.04.2021 12:42 Ответить
" - Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирался?
- Нам растираться не к чему." ("12 стульев")
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23.04.2021 12:46 Ответить
Прочитавши заголовок аж йокнуло в серці, ще попередніх "я переболел мне пох..." не вилікували а вже нові з'являться. Самі важливі в ціх статті слова -"особи, які перенесли хворобу, "ймовірно, будуть захищені"". Де в заголовку слово ЙМОВІРНО мать вашу журналісти.
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23.04.2021 13:37 Ответить
Хибний висновок. Насправді, його потрібно зі статті видалити, а не в заголовок добавляти
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23.04.2021 15:55 Ответить
Ви помилилися.
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23.04.2021 23:10 Ответить
бред. У меня многие за год умудрились заболеть 2 раза, а 1 - даже 3))
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23.04.2021 17:27 Ответить
 
 