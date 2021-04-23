За неделю от COVID-19 в Киеве умерли 265 человек. Увеличивается число летальных случаев среди людей в возрасте 50-64 лет, - Кличко

Количество летальных случаев от COVID-19 в столице не уменьшается.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Не уменьшается пока в столице количество летальных случаев от вируса. За эту неделю в городе умерли 265 больных COVID-19. Из них 127 женщин и 138 мужчин, - сообщил мэр. - Больше умирает киевлян старше 65 лет. Но в последнее время увеличилось количество летальных случаев среди людей в возрасте 50-64 года. Только за последнюю неделю умерли 46 жителей города этой возрастной категории ", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. - В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, избыточный вес.

"Будьте внимательны к своему здоровью. И при первых признаках болезни обращайтесь к семейному врачу. Ибо, как отмечают медики, такое количество тяжелых больных и летальных случаев обусловлено ​​тем, что многие люди поздно обращаются за помощью. А вирус - агрессивный и быстро поражает системы органов инфицированного человека", - отметил Кличко.

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Напомним, ранее Кличко сообщил, что за сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 1 298, выявили 1 269 новых случаев.