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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю от COVID-19 в Киеве умерли 265 человек. Увеличивается число летальных случаев среди людей в возрасте 50-64 лет, - Кличко

За неделю от COVID-19 в Киеве умерли 265 человек. Увеличивается число летальных случаев среди людей в возрасте 50-64 лет, - Кличко

Количество летальных случаев от COVID-19 в столице не уменьшается.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Не уменьшается пока в столице количество летальных случаев от вируса. За эту неделю в городе умерли 265 больных COVID-19. Из них 127 женщин и 138 мужчин, - сообщил мэр. - Больше умирает киевлян старше 65 лет. Но в последнее время увеличилось количество летальных случаев среди людей в возрасте 50-64 года. Только за последнюю неделю умерли 46 жителей города этой возрастной категории ", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. - В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, избыточный вес.

"Будьте внимательны к своему здоровью. И при первых признаках болезни обращайтесь к семейному врачу. Ибо, как отмечают медики, такое количество тяжелых больных и летальных случаев обусловлено ​​тем, что многие люди поздно обращаются за помощью. А вирус - агрессивный и быстро поражает системы органов инфицированного человека", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели

Напомним, ранее Кличко сообщил, что за сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 1 298, выявили 1 269 новых случаев.

карантин (16729) Киев (25792) Кличко Виталий (4660) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Т.е. ползи к семейному врачу пешком и заражай всех и вся
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23.04.2021 12:46 Ответить
Т.е. ползи к семейному врачу пешком и заражай всех и вся
===
Дебил.... И это я не о Кличко.
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23.04.2021 15:02 Ответить
А скільки померло тих, хто має вади серця, наприклад, потребує хірургічного втручання, та не має на це можливості, особливо в цій віковій категорії?
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23.04.2021 12:58 Ответить
Якщо збільшується кількість летальних випадків, то навіщо тоді були всі обмеження в Києві ?
Люди біднішають шоденно, а мер виконує роль статиста.
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23.04.2021 13:06 Ответить
Маршрутки битком набиті а комунальний транспорт пустий. Дбл,блд...
Або все жерстко закривайте, або не знущайтесь з людей
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23.04.2021 15:00 Ответить
 
 