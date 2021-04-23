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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба об отводе войск РФ: Украина призывает партнеров пока не терять бдительность и продолжать сдерживание России

Кулеба об отводе войск РФ: Украина призывает партнеров пока не терять бдительность и продолжать сдерживание России

Отвод Россией своих войск от границ Украины не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на вопрос СМИ о заявлении министра обороны РФ о начале отвода российских войск от украинских границ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил следующее:

"Само заявление министра Шойгу - позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом.

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Во-первых, заявления - это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО.

Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины.

Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно было стягивать такое количество войск с наступательным вооружением к границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск.

Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России".

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

армия РФ (19885) россия (96420) Шойгу Сергей (716) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Ще нічого не відвели, тільки пообіцяли.
Але вірити касапу - себе занапастити!
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23.04.2021 12:53 Ответить
+2
Глупее ничего не придумал , провокатор ?
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23.04.2021 12:58 Ответить
+2
А їм же чим гірше, тим краще.
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23.04.2021 13:02 Ответить
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А свого боса Зєлєнского Кулєба не хоче закликати до того ж самого?
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23.04.2021 12:50 Ответить
Глупее ничего не придумал , провокатор ?
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23.04.2021 12:58 Ответить
А їм же чим гірше, тим краще.
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23.04.2021 13:02 Ответить
а то не відводив? Хіба?
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23.04.2021 13:04 Ответить
А чого? От я, як громадянин цієї держави маю повне конституційне право питати звіту у виборної особи. Тим більше звіту про виконання цією особою своїх безпосередніх конституційних обов'язків - захисту країни і мене зокрема від зовнішньої агресії. Партнери клятву на Пересопеицькмц Євангелії і Конституції мені, як представнику народу не присягали. То в чому проблема?
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23.04.2021 13:30 Ответить
Бос катає новий відосик скільки днів вже не стріляють.
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23.04.2021 13:07 Ответить
Ще нічого не відвели, тільки пообіцяли.
Але вірити касапу - себе занапастити!
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23.04.2021 12:53 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
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23.04.2021 12:56 Ответить
Чим би соя не тішилась, аби повітря не псувала!
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23.04.2021 13:03 Ответить
ну вот, напряженность спадает, и теперь ху...ло с шойгой кунжутовичем снова паедут в сибирь, на горбатую гору, где кунжутович снова ху...лу "дымоход" прочистит
Кулеба об отводе войск РФ: Украина призывает партнеров пока не терять бдительность и продолжать сдерживание России - Цензор.НЕТ 3119
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23.04.2021 13:05 Ответить
А кто у тебя ХОЗЯИН? Рабинович, Бойко, Мертвечук?
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23.04.2021 13:42 Ответить
Путін обісрався! Тепер в кремлі влада поміняється. Весна буде врожайна на переміни в рашці!
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23.04.2021 13:28 Ответить
Кулеба яскравий і типовий зразок ЗЕбільних дебілів.
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23.04.2021 13:29 Ответить
Не знаю, як кому, а я вважаю, що Кулеба працює ефективно і влучно. Це єдиний міністр у Зе-команді, який гідний своєї посади.
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23.04.2021 13:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/427776 Та вигнав кацапiв, навiдь з їх територiї
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23.04.2021 14:02 Ответить
 
 