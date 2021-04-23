Кулеба об отводе войск РФ: Украина призывает партнеров пока не терять бдительность и продолжать сдерживание России

Отвод Россией своих войск от границ Украины не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на вопрос СМИ о заявлении министра обороны РФ о начале отвода российских войск от украинских границ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил следующее:

"Само заявление министра Шойгу - позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом.

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Во-первых, заявления - это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО.

Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины.

Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно было стягивать такое количество войск с наступательным вооружением к границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск.

Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России".

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.