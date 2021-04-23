В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи, - Кличко

Столичные власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости. Я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов. Не игнорировать угрозу, которая не прошла. Сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи ", - сообщил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав огласил карантинные рекомендации для церквей на Пасху. СПИСОК

В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме.

Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.

"Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял! " - подчеркнул мэр столицы.

Городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их соблюдать правила и ограничения. И разъяснить необходимость таких мер своим прихожанам.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 1 298, выявили 1 269 новых случаев, - Кличко

"Мы также ожидаем сознательное и взвешенное решение Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности! Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве пока остается сложной. И сегодня главная задача - сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Поэтому я призываю всех киевлян и всех украинцев провести праздники в кругу семьи. Не собираться большими компаниями, не идти в места большого скопления людей. Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких", - отметил Кличко.