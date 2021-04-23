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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи, - Кличко

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи, - Кличко

Столичные власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости. Я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов. Не игнорировать угрозу, которая не прошла. Сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи ", - сообщил Виталий Кличко.

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В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме.

Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.

"Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял! " - подчеркнул мэр столицы.

Городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их соблюдать правила и ограничения. И разъяснить необходимость таких мер своим прихожанам.

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"Мы также ожидаем сознательное и взвешенное решение Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности! Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве пока остается сложной. И сегодня главная задача - сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Поэтому я призываю всех киевлян и всех украинцев провести праздники в кругу семьи. Не собираться большими компаниями, не идти в места большого скопления людей. Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких", - отметил Кличко.

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Согласен . Бог должен быть в голове , а не устраивать пикник возле храма с яйцами и водкой .
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23.04.2021 12:53 Ответить
А, если человек атеист?
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23.04.2021 13:35 Ответить
Чьи?
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23.04.2021 13:38 Ответить
В основном куры в шоке . Но случаи бывают разные .
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23.04.2021 13:40 Ответить
Тищенко с шоблой в курсе?
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23.04.2021 12:57 Ответить
іншими словами, влада обрала нейтральну позицію щодо церковних свят. Буде натовп, буде новий спалах захворювання і новий лохдаун.
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23.04.2021 14:18 Ответить
 
 