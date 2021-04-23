Кравчук о возможной встрече Зеленского и Путина: Только нейтральная страна. Например, Финляндия или Швейцария

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране. Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, такое мнение в эфире "4 канала" выразил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.

Он также расценил приглашение Зеленскому приехать в Москву как желание Путина, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

В то же время он подчеркнул, что Зеленский предлагал встретиться ему в любой точке Донбасса, то есть это могли быть оккупированные Донецк или Луганск.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.