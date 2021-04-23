Кравчук о возможной встрече Зеленского и Путина: Только нейтральная страна. Например, Финляндия или Швейцария
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране. Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, такое мнение в эфире "4 канала" выразил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.
"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.
Он также расценил приглашение Зеленскому приехать в Москву как желание Путина, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".
В то же время он подчеркнул, что Зеленский предлагал встретиться ему в любой точке Донбасса, то есть это могли быть оккупированные Донецк или Луганск.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
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Про це свідчать результати опитування Kantar TNS для газети https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ Maaseudun Tulevaisuus , повідомляє "Європейська правда".
Проти відмови від санкцій виступили 27 % опитаних.
Этого не будет.
У Путина есть одна отличительная черта - он умеет играть вдолгую.
Ему торопиться некуда, время до 2036 года есть, а Украина - самый лакомый кусок воображаемой империи.
Поэтому, трясина с переговорами будет длиться ещё не один год. Ибо карлику "прорывы" не нужны, нужен измор Украины.
А то, что Зе приглашает Пу встретиться на оккупированных территориях, говорит о слабости Зе-команды и непонимании того, что играешь по правилам агрессора.
Нельзя приглашать убийцу в свой дом договариваться о том, чтобы он больше не убивал.
Иначе, ты становишься соучастником убийцы.
Или таковым уже являешься!!
«Прибалтика» это чисто совковый термин, созданный для обезличивания жителей стран Балтии. Поэтому не существует ни каких «прибалтов», кроме как в воспалённых мозгах кацапов
кримінальні статті по днях сцарюванння вови