Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да

Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров Путина и захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секртарь Путина Дмитрий Песков.

"Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно, пресс-секретарь Путина заявил: "Нет, слияние государств в одно - нет, а вопросы интеграции, интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин