Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да
Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров Путина и захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секртарь Путина Дмитрий Песков.
"Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно, пресс-секретарь Путина заявил: "Нет, слияние государств в одно - нет, а вопросы интеграции, интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усатый хмырь заявил, что рф и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью.
Вот и финал спектакля, разыгранного Москвой.
Создать взрывоопасную ситуацию, а потом, загнав в угол, помочь её "порешать" - фирменный стиль Запоребриковой Анчурии.
Такая судьба ждала и Украину, если бы Порошенко дал в своё время слабину.
Сейчас это уже практически невозможно: армия и гражданское общество набрали такую силу, что поднимут на штыки того, кто согласится на белорусский вариант.
Вместе с его кластерами, видосиками и модными очками.
https://polka.d3.ru/segodnia-na-tribune-oon-vpervye-zvuchal-iazyk-erzia-2143248/ (вчера) на трибуне ООН впервые звучал язык эрзя
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C Боляєнь Сиресь , инязор эрзянского народа, выступал по квоте Украины:
"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа - преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах".
Полный текст речи:
http://inyazoro.info/?p=455 Оригинал на эрзя
http://inyazoro.info/?p=458&lang=en Официальный перевод на английский
https://tsn.ua/svit/mi-na-mezhi-cilkovitogo-zniknennya-lider-narodu-erzya-v-oon-zvinuvativ-rosiyu-u-etnocidi-1771591.html Перевод на украинский