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Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да

Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да

Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров Путина и захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секртарь Путина Дмитрий Песков.

"Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно, пресс-секретарь Путина заявил: "Нет, слияние государств в одно - нет, а вопросы интеграции, интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня".

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Песков Дмитрий (1955) путин владимир (31651) россия (96420)


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Топ комментарии
+7
Слияние перед развалом ? Это смешно . Вместе веселее ?
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23.04.2021 13:15 Ответить
+5
Вмешательство Украины во внутренние дела РФ:

https://polka.d3.ru/segodnia-na-tribune-oon-vpervye-zvuchal-iazyk-erzia-2143248/ (вчера) на трибуне ООН впервые звучал язык эрзя

Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да - Цензор.НЕТ 6661

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C Боляєнь Сиресь , инязор эрзянского народа, выступал по квоте Украины:
"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа - преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах".

Полный текст речи:
http://inyazoro.info/?p=455 Оригинал на эрзя
http://inyazoro.info/?p=458&lang=en Официальный перевод на английский
https://tsn.ua/svit/mi-na-mezhi-cilkovitogo-zniknennya-lider-narodu-erzya-v-oon-zvinuvativ-rosiyu-u-etnocidi-1771591.html Перевод на украинский
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23.04.2021 13:19 Ответить
+2
Интеграция и есть слияние.
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23.04.2021 13:29 Ответить
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Слияние перед развалом ? Это смешно . Вместе веселее ?
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23.04.2021 13:15 Ответить
Кстати, о Лукашенко.
Усатый хмырь заявил, что рф и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью.
Вот и финал спектакля, разыгранного Москвой.
Создать взрывоопасную ситуацию, а потом, загнав в угол, помочь её "порешать" - фирменный стиль Запоребриковой Анчурии.
Такая судьба ждала и Украину, если бы Порошенко дал в своё время слабину.
Сейчас это уже практически невозможно: армия и гражданское общество набрали такую силу, что поднимут на штыки того, кто согласится на белорусский вариант.
Вместе с его кластерами, видосиками и модными очками.
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23.04.2021 13:18 Ответить
Вмешательство Украины во внутренние дела РФ:

https://polka.d3.ru/segodnia-na-tribune-oon-vpervye-zvuchal-iazyk-erzia-2143248/ (вчера) на трибуне ООН впервые звучал язык эрзя

Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да - Цензор.НЕТ 6661

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C Боляєнь Сиресь , инязор эрзянского народа, выступал по квоте Украины:
"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа - преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах".

Полный текст речи:
http://inyazoro.info/?p=455 Оригинал на эрзя
http://inyazoro.info/?p=458&lang=en Официальный перевод на английский
https://tsn.ua/svit/mi-na-mezhi-cilkovitogo-zniknennya-lider-narodu-erzya-v-oon-zvinuvativ-rosiyu-u-etnocidi-1771591.html Перевод на украинский
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23.04.2021 13:19 Ответить
интегрировать не будем - просто сольём в кучу.
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23.04.2021 13:26 Ответить
"Денех нет,но ви,сябри,дєржитесь!",- сказав *****,і при цьому бридко захіхікав...
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23.04.2021 13:26 Ответить
А чи не один куй... ? Раком, чи боком...?
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23.04.2021 13:27 Ответить
Интеграция и есть слияние.
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23.04.2021 13:29 Ответить
Нет, вливание.
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23.04.2021 13:46 Ответить
Називати речі своїми іменами, колись було у кацапів за правило? Швидше навпаки.
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23.04.2021 13:30 Ответить
Зачем письков та много соловоблудил? Смысл переговоров луки с путей объясняется одним анекдотом про кума который объясняет другому куму смысл слова нюанс.
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23.04.2021 13:35 Ответить
Красиво колхозников разводят) ОЙ! - некрасиво, прямым текстом: Беларусь будет частью паРаши)
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23.04.2021 13:44 Ответить
***** подчиняет себе самых немощных и неспособных к самозащите, находящихся под тоталитарной властью одного рабовладельца.
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23.04.2021 13:45 Ответить
Сейчас беларусам роздадут по книжке "О вкусной и здоровой пище" и назад в эссср. Всё, железный занавес упал. Нет ни Египта, ни Турции, только любимый вождь пролетариата рускава мира. Слава Господу и Украине, что мы не там.
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23.04.2021 13:52 Ответить
 
 