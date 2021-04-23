Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина, - посол Корнийчук

Украина предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией на фоне наращивания военной агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в эфире телеканала i24NEWS.

По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - отметил посол.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации