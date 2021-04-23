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Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина, - посол Корнийчук

Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина, - посол Корнийчук

Украина предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией на фоне наращивания военной агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в эфире телеканала i24NEWS.

По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - отметил посол.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Корнийчук Евгений (136) Нетаньяху Биньямин (198) переговоры (5088) путин владимир (31651) россия (96420)


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Топ комментарии
+57
нашим посредником должен быть Джеймс Мэттис по прозвищу «Бешеный пес» (Mad Dog)..
Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина, - посол Корнийчук - Цензор.НЕТ 4998
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23.04.2021 13:26 Ответить
+43
Дуже сумніваюся, що Нетаньяху саме українські інтереси відстоюватиме...
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23.04.2021 13:26 Ответить
+36
Как будем пгодавать ? По частям, ілі оптом... ?
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23.04.2021 13:24 Ответить
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Нетаньяху запропонували стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 8989
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23.04.2021 20:12 Ответить
Нетаньяху запропонували стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 1538
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23.04.2021 20:36 Ответить
...........
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23.04.2021 21:24 Ответить
КОЛОМОЙСЬКИЙ КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:14 Ответить
Абсурд!
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23.04.2021 22:51 Ответить
И сначала только да ми спляшем сим сорок, а потом хава нагила, упс , не спляшем, уже шаббат.
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24.04.2021 02:50 Ответить
Єдина користь втручання Натіньягу в українсько-російському конфлікті було б свого часу перейняття гіркого досвіду "єврооптимізму" і сприйняття провідних країн ЄС як доброзичливців. Україна могла б обійти багато граблів ще в 2014 році, якщо вивчила ганебно-дурне угоду в Осло і усвідомила як небезпечна віра в добру, прекрасну і справедливу Європу, яка поганого не побажає і не порадить. Українці в 2014 не знали, що політика ЄС ще з часів Лаваля та Чемберлена мало змінилася і що в конфлікті цивілізації лідери Франції, Німеччини та Італії будуть завжди побоюватися дикуна і вимагати поступки від більш людинолюбної сторони конфлікту. За 25 років з моменту підписання Осло ізраїльські праві навчилися віртуозно обставляти так свою політику, щоб не прогинатися під забаганки європейців і лівих янкі з одного боку, а з іншої не погіршувати спокійні приятельські відносини з ЄС і зовсім дружні з США. Просто, коли ти розумієш, які реальні інтереси "друзів", і де вони перетинаються з інтересами твоєї країни і що потрібно завжди обставляти "дружбу" так, щоб виконувалося тільки таке, де інтереси збігаються, а "дружні" хотєлкі, де їх інтереси збігаються (навіть в якійсь мірі) з ворожими потрібно прокатувати на рівні парламентської голосувань. Демократія обоюдогостра річ де можна домогтися обіцянок прем'єра (президента), мовляв згоден з вами і буду робити спроби ... Але ось "*****": однопартійці / партнери по коаліції / виборці (гади) оне проти такої і такої поступки.

P/S. До речі , Юля в 2008 році дуже мудро продемонструвала щось на кшалт вишеознеченного стилю . Коли в неї "друзі" з ВМФ вимагав "ринку" землі ... Вона навіть подала законопроект: про який Ляшко згадав аж в 2017. Тіки Олежка забув, що проект цей прокотила на голосуванні вся "Батьківщина", тобто большость в коаліції ... ВМФ тільки залишилося тільки розести руки , бо це демократія і лідер партії не є рабовласников .

Ізраїль такі трюки постійно робить и це користно для держави . Тим більш , що інколи ритуал й традиції усе , а під килимом усі усе розуміють й тому ж ЕС немало друзів , які усе розуміють . Але ж й їм своїм виборцям вигідно казати , що мир будь якою ціною це "наше усе" ....
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24.04.2021 05:32 Ответить
ну шо малята наконец появились ушки и рожки конечного бенефициара крымской афёры......
это говорит о том шо субподрядчик сильно налажал на материковой части а подрядчики так
и не смогли выровнять ситуацию ни за 2 раза ни формулами и шота кластеры-шмастеры тоже
не очень впихуячиваются..... а Крым обезвоживается и никак не отцепляется....... значит надо
"помочь"........ ню-ню............
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24.04.2021 06:09 Ответить
Пуйло невыездное, своей тени боится, отказ под любым предлогом с его стороны гарантирован
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24.04.2021 06:28 Ответить
щодо 2014 року і ролі америки. до цього часу перед очима стоїть Керрі з дурнуватим виглядом а тепер стало ясно, керрі корифан шкапи лаврова. ще з 2012 року, коли став держсекретарем, Обама націлився тоді на Нобелівську премію "миру" і йому, крім танців, все було похер.По кацпські - бив баклуші, так само як його попередник Буш малий. А коли приперло рейху, зразу ж керрі побіг на зустріч з шкапою ів індію. Але кооператив "Озеро" струхнув. Це початок кінця епохи фюрера. Ширхан через свою старість махає тільки хвостом.
Вся судова катавасія з поверненням банку -це звичайний єврейській шухер, "отвлекалово". З опублікованих записів вовка слідує, що суддя іншого суду жалівся, що не платять, прислали якихось шлепарів від Ігоря Валерійовича в суд, нічого не можна зрозуміти, що вони хочуть. Тобто, не платили грошей, бо це рішення їм було нахер потрібне. Так все і зависло. Спорять до цього часу про юрисдикцію. Метою І.В.К було інше повернути 29 ярдов і паралізувати акт Праттів для америки. Але не повелися америкоси і "забирают имущество" в США. Там крім України є свої кредитори, які "спрашивают" с Ігоря Валерійовича. Так і в Ізраїлі та Швейцарії. Недарма НБУ вимагає справу проти смолія, який передав акт в Америку, за "державну зраду". Україні за цим актом полювали і Семочко, і Луценко, і безліч "посвященних" А Зе просить Бенямина, бо ніхто не хоче мати справи з квартальщиками - петляють і щось там гундосять не поделу. Зе набиває собі ціну мов весь світ проти України, все продано, а за м ене (зелю) ніхто не хоче замовити слово.
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24.04.2021 08:12 Ответить
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