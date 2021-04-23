Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не будут обсуждать тему Крыма при возможной встрече.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин будет разговаривать с Зеленским только о двусторонних отношениях, а по теме Крыма нечего обсуждать.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, о чем оба президента могут говорить на возможной встрече.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель