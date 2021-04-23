С мая импорт электроэнергии из России и Беларуси может занять 30% оптового рынка, - итоги аукциона
Четыре компании зарезервировали за собой всю доступную на май мощность межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".
Всего на май НЭК "Укрэнерго" распределило 1,8 ГВт мощности для импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это составляет примерно 30% от ежесуточного объема торгов на РДН (биржевой сегмент рынка), по данным ГП "Оператор рынка".
Из Беларуси доступ к сечениям для импорта получили две компании - "ЭРУ Трейдинг" и "ДЕ Трейдинг" ("Донбассэнерго") мощностью 200 и 100 МВт соответственно.
Из России доступ к межгосударственным сетям получили "ЭРУ Трейдинг" (760 МВт), ОНК-Групп (500 МВт) и "ЕТГ" (240 МВт).
Напомним, 15 мая Верховная Рада приняла проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Этим законопроектом парламент дал полномочия НКРЭКУ аннулировать итоги аукционов по доступу к сечениям.
В соответствии с проектом закона, окончательное решение о запрете и импорта из России и Беларуси должна принять НКРЭКУ.
Как ранее писало РБК-Украина, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.
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Це ж ніяке не знищення енергетично незалежності? Бізнеспартнери ВАЗеленського не будуть відключати світло Україні, як і газ у морози "не" відключали?
Бенені борцуни, з торгівлею на крові, не дадуть збрехати?
Зате тепер прибуток іде не в українську скарбницю, а кацапам.
Мабуть, така задумка і була, коли ВАЗеленського зі "слугами" обирали.
в 2014 -- 178 млн.кВт*час
в 2015 -- 2 296 млн.кВт*час
в 2016 -- 75,6 млн.кВт*час
У 2016 році імпорт здійснювався до РФ та білорусі і склав - 76,9 млн кВт год на рік. Протягом наступних двох років імпорт електроенергії до України впав до 30 млн кВт год.
У 2019 році імпорт підскочив до 2 698,6 млн кВт год. Україна закуповувала електроенергію в Угорщині, Словаччині, Румунії, Білорусі, РФ. Нагадаємо, що 4 грудня 2019 року Верховна рада заборонила імпорт електроенергії з РФ
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/05/infografika/ekonomika/eksport-ta-import-***************-********-2014-2020-rokax Експорт та імпорт електроенергії в Україні у 2014-2020 роках
енергосистема, тому технічні закупки будуть, як і з газом.
Если выше, значит у нас слишком высокая себестоимость (или отмывание).