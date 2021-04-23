Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков
Вопрос перемещения российских войск внутри страны не является темой двусторонних отношений России и США и никак не влияет на перспективы проведения встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Его спросили, будет ли способствовать улучшению российско-американских отношений и проведению встречи двух президентов отвод войск от границы Украины в места постоянной дислокации.
"Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже что считает необходимым, - сказал Песков. - "Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений".
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
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Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной. Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.
16 апреля президент США Джо Байден заявил, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах Росси.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.
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это подготовка у внезапному вторжению залегендированная под учения..
так же было летом 2014 года..
https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 Баба Тома +25% @tatyana17112009
https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 https://mobile.twitter.com/tatyana17112009
А в нас за розкладом знову війна.
Прокинулась від страшного безперервного гуркоту, спросоння здалось, що то гроза...
Ага, щас, ***! В нас останнім часом кожний ранок починається такою "грозою", правда, сьогодні трошки раніше, ніж зазвичай. Та ми тут звикли: це вже як "Добрий ранок," єслі шо.
Лаптеногим сойдет пояснение)
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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Для москвы важно что бы надутые щёки видели все и при этом не получить в жбан.
- Я не хочу срати, я не хочу срати ...
...
- Я не обісрався, я не обісрався!!!
Всралася кацапня, от і все. Геть від кордону - і бухайте казьонний шпирт у своїх мухосизранських воєнних округах. Україна сама по собі це страшно, а ще й із підтримкою США - то взагалі пздць. Осьо бурятський шаман мудрі речі каже: