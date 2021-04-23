Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков

Вопрос перемещения российских войск внутри страны не является темой двусторонних отношений России и США и никак не влияет на перспективы проведения встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Его спросили, будет ли способствовать улучшению российско-американских отношений и проведению встречи двух президентов отвод войск от границы Украины в места постоянной дислокации.

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"Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже что считает необходимым, - сказал Песков. - "Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений".

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

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Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной. Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

16 апреля президент США Джо Байден заявил, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах Росси.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.