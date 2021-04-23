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Новости Агрессия России против Украины
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Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков

Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков

Вопрос перемещения российских войск внутри страны не является темой двусторонних отношений России и США и никак не влияет на перспективы проведения встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Его спросили, будет ли способствовать улучшению российско-американских отношений и проведению встречи двух президентов отвод войск от границы Украины в места постоянной дислокации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины

"Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже что считает необходимым, - сказал Песков. - "Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений".

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Также читайте: Зеленский об отводе войск РФ: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной. Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

16 апреля президент США Джо Байден заявил, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах Росси.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

армия РФ (19885) Песков Дмитрий (1955) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+17
Если пучеглазое усатое говно перестало врать - потыкайте в него палкой. Может оно издохло.
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23.04.2021 13:50 Ответить
+6
ага.. войска отводят на легке, а привезенную боевую технику, склады ГСМ и др. военное имущество, оставили на полигонах вокруг Украины и в Крыму..
это подготовка у внезапному вторжению залегендированная под учения..
так же было летом 2014 года..
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23.04.2021 13:50 Ответить
+4
Жителям раши не интересно , сколько потратили их денег на тупую передислокацию войск орды ?
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23.04.2021 13:50 Ответить
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Если пучеглазое усатое говно перестало врать - потыкайте в него палкой. Может оно издохло.
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23.04.2021 13:50 Ответить
Жителям раши не интересно , сколько потратили их денег на тупую передислокацию войск орды ?
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23.04.2021 13:50 Ответить
А кого их мнение интересует?
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23.04.2021 13:52 Ответить
Орда жива за принципом: "Понты дороже денег".
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23.04.2021 13:54 Ответить
да мы вам верим верим.... никак и ничто не связывает Россию и весь остальной мир это точно сказано...
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23.04.2021 14:08 Ответить
Жители раши - безвольная биомасса. Кого вообще интересует их мнение?
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23.04.2021 14:08 Ответить
ага.. войска отводят на легке, а привезенную боевую технику, склады ГСМ и др. военное имущество, оставили на полигонах вокруг Украины и в Крыму..
это подготовка у внезапному вторжению залегендированная под учения..
так же было летом 2014 года..
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23.04.2021 13:50 Ответить
То як з анекдоту: "... спрятать і прєкратіть! ... а я спрятал но нє прєкратіл..."
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23.04.2021 14:00 Ответить
https://mobile.twitter.com/tatyana17112009

https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 Баба Тома +25% @tatyana17112009

https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 https://mobile.twitter.com/tatyana17112009



А в нас за розкладом знову війна.

Прокинулась від страшного безперервного гуркоту, спросоння здалось, що то гроза...
Ага, щас, ***! В нас останнім часом кожний ранок починається такою "грозою", правда, сьогодні трошки раніше, ніж зазвичай. Та ми тут звикли: це вже як "Добрий ранок," єслі шо.
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23.04.2021 14:07 Ответить
Та ніхто це й не пов"язував, якби ви самі не сказали.
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23.04.2021 13:50 Ответить
Ляп ляп ляп бла бла боа. Уникальный козлина из уникальной козломордии.
Лаптеногим сойдет пояснение)
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23.04.2021 13:51 Ответить
Так і скажи шо обісрались, а то штани, штани...
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23.04.2021 13:51 Ответить
Да скорее что то выторговали....Видать отменили планируемые санкции.
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23.04.2021 13:53 Ответить
Мудаковатый сказочник. ага, все так и поверили.
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23.04.2021 13:51 Ответить
Мастер-класс от пучеглазого мерзавца "Как обосраться и не подать вида".
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23.04.2021 13:55 Ответить
...Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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23.04.2021 13:57 Ответить
Не надо писать куету. Весь этот движняк нужен был для одной цели - чтобы зелупа обосрала три слоя памперсов, а куйло на своем послании скорчил из себя победителем.
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23.04.2021 14:21 Ответить
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Для москвы важно что бы надутые щёки видели все и при этом не получить в жбан.
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23.04.2021 14:33 Ответить
Як у тому анекдоті про чоловіка після курсів аутотренінгу:
- Я не хочу срати, я не хочу срати ...
...
- Я не обісрався, я не обісрався!!!
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23.04.2021 14:07 Ответить
Отвод войск от границ Украины напрямую связан с возможным осложнением отношений с США. Россия испугалась, что ее просто размажут по стенам. Спасибо США за поддержку, за новые санкции
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23.04.2021 14:09 Ответить
Ну да или да ну на,естественно "братской любовью"
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23.04.2021 14:10 Ответить
Ага, вірю (насправді ніт).
Всралася кацапня, от і все. Геть від кордону - і бухайте казьонний шпирт у своїх мухосизранських воєнних округах. Україна сама по собі це страшно, а ще й із підтримкою США - то взагалі пздць. Осьо бурятський шаман мудрі речі каже:

Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков - Цензор.НЕТ 681
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23.04.2021 14:18 Ответить
Давайте говорить правду. Кацапы со своим перемещение войск - очень сильно облажались на международной арене! Да, квартал95 - сильно обосрался от испуга, но больше никакого профита кремлефюррер не получил. При этом америка ******* очередные санкции, ключевые страны НАТО озвучили поддержку Украины и самое главное, после чешской истории, фашистская парашия еще глубже погрузилась в звание страны-изгоя.
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23.04.2021 14:37 Ответить
 
 