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Новости Агрессия России против Украины
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Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже, - СМИ

Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже, - СМИ

В мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии (базируется на Северном Кавказе), 41-й армии Центрального военного округа, а также 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий.

"Сразу следует заметить, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц (а 7-я дивизия, как мы полагаем, была передислоцирована еще в марте). Это может частично объясняться тем, что по словам Шойгу, техника 41-й армии останется на полигоне "Погоново" (речь идет о лагере под Воронежем). Техника будет находиться там как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кулеба об отводе войск РФ: Украина призывает партнеров пока не терять бдительность и продолжать сдерживание России

Расследователи отмечают, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней.

"В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", - заявили расследователи.

"В связи с этим аналитик Энди Сколлик вспоминает, что в мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп", - подытожили CIT.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

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Автор: 

армия РФ (19885) россия (96420)


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Топ комментарии
+22
род видом учений, сделали скрытую переброску военной техники и всего необходимого, для внезапной атаки со всех сторон..
Мы теперь будем постоянно так жить в состоянии осаждённого форта.. к этому надо привыкнуть, что бы даже упоротье уставшие от войны поняли, что елси ты наворовал и купил себе квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" (как например Юзик из "СН"), то завтра прилетит кацапский снаряд, и ты всё потеряешь..
Поэтому нужно срочно укреплять Армию, срочный большой заказ на "Ольху-М", на "Стугна", на "Нептун" и начать производить "Гром"..
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23.04.2021 14:35 Ответить
+18
зеленое кодло дорвалось к власти, чтобы прибарахлится, а потом свалить. Им похер на ольху или нептун.. Это нужно понять раз и навсегда.
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23.04.2021 14:40 Ответить
+12
Монголи часто і вдало використовували під час бою тактичний маневр "вдаваний відступ"..
На річці Калка, і в битві на Ворсклі
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23.04.2021 14:29 Ответить
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Хм....это для того что бы было что бомбить , если опять рашку будут щемить политически и экономически.
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23.04.2021 14:24 Ответить
ясный пентиум.
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23.04.2021 14:25 Ответить
РФ-Москве-Орде - стране террористу - никто уже не верит!
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23.04.2021 14:26 Ответить
Не. Уже это не подействует. Уже- сыграно, на мозгах населения. Уже- привычно и неинтересно.
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23.04.2021 14:26 Ответить
Который год воронеж в апаснасци))
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23.04.2021 14:26 Ответить
Тобто воронєж бомбити таки будуть? А вони вже здихнули з полегшенням.
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23.04.2021 14:27 Ответить
Монголи часто і вдало використовували під час бою тактичний маневр "вдаваний відступ"..
На річці Калка, і в битві на Ворсклі
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23.04.2021 14:29 Ответить
Искандеры в Воронеже остались?
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23.04.2021 14:29 Ответить
Что будет в этот раз бомбить Членоликий: Воронеж или Ростов?
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23.04.2021 14:31 Ответить
Єдине російське місто,і те хочуть розбомбити. ************.
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23.04.2021 14:31 Ответить
Ну-так... - по Воронєжу ж жодного разу не відбомбились, а народ чекає...
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23.04.2021 14:53 Ответить
Нарешті дочекались, а то тільки обіцянки.
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23.04.2021 15:06 Ответить
род видом учений, сделали скрытую переброску военной техники и всего необходимого, для внезапной атаки со всех сторон..
Мы теперь будем постоянно так жить в состоянии осаждённого форта.. к этому надо привыкнуть, что бы даже упоротье уставшие от войны поняли, что елси ты наворовал и купил себе квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" (как например Юзик из "СН"), то завтра прилетит кацапский снаряд, и ты всё потеряешь..
Поэтому нужно срочно укреплять Армию, срочный большой заказ на "Ольху-М", на "Стугна", на "Нептун" и начать производить "Гром"..
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23.04.2021 14:35 Ответить
ага. щаз. билет на масалёт и "надо валить с этой страны".
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23.04.2021 14:40 Ответить
зеленое кодло дорвалось к власти, чтобы прибарахлится, а потом свалить. Им похер на ольху или нептун.. Это нужно понять раз и навсегда.
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23.04.2021 14:40 Ответить
если бы юзик купил себе только "квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" ,то вы были бы правы.

Но там столько бабла столько квартир в других городах, что потеряет он лишь малую часть, в отличие от многих остальных, которые действительно потеряют все.
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23.04.2021 16:13 Ответить
Тем более что в Украине их своего ничего нету,то жены,то тещи то любовницы.А движимая и недвижимая собственность как и наворованый капитал находятся в зажиточных странах которые являются членами НАТО.А здесь только их карманные капиталы не более.
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23.04.2021 17:21 Ответить
а пули и снаряды не разбирают где ватники или патриоты, где украинцы, русские или евреи - ведь достанется всем, как в Чечне и Грозном
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23.04.2021 19:33 Ответить
а все забыли, что 3 года назад тоже были "учения", переброска войск в Беларусь. Запад, США, Порошенко подняли шум на весь мир, подключили дипломатию, а ведь тогда тоже готовили вторжение.- и Путин не решился. Сейчас хотел поторить - но что--то пошло не так. ... пока...
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23.04.2021 19:30 Ответить
та кто бы сомневался.
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23.04.2021 14:38 Ответить
Кацапы опять обосрались. А сколько пафоса было
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23.04.2021 14:38 Ответить
тєхніка мейд ін шахта буде
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23.04.2021 14:44 Ответить
Эти дешевые понты тупого бухого гопника с "волыной" в трясущихся от страха ручонках так нелепы и смешны....
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23.04.2021 14:54 Ответить
Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8502
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23.04.2021 14:55 Ответить
Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6892
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23.04.2021 14:56 Ответить
есть такой горе-"историк-комуняка" Толочко, он написал статью после 2014 года -"Украина в огне ЕВРОИНТЕГРАЦИИ". так что и своих доморощеных антиукраинцев хватает.
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23.04.2021 19:36 Ответить
Великий Зеля их всех своим обрезом распугал...
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23.04.2021 14:57 Ответить
Та невідомо що йому наобіцяли макрономеркелі,виконувати це ні в кого не вийде тому що не в інтересах українців...От коли ****** знову підвалить і скаже я вас слухав аж вуха болять,а все без толку.Тому цей час треба використати з користю.
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23.04.2021 14:59 Ответить
На месте сожгут, чтобы не тратиться на ГСМ😁😁😁
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23.04.2021 15:37 Ответить
..."шутят"...с Востока "заберут",а со стороны "луки мудищева"-ударят...всраная "бяларусь"-откроет коридор ко вторжению с Севера-в первую очередь,да "бульбаны"-"ватное племя",которое готово вместе с "сябрами-удмуртными",завтра пойти уничтожать "фашистов" в Украине-их там-80%%!!
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23.04.2021 15:48 Ответить
нам нельзя расслабляться ни на 1 минуту. С воронежа все перекинется назад за сутки! Только наращивать свою военную мощь!
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23.04.2021 16:15 Ответить
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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23.04.2021 17:04 Ответить
5-8 лярдов это та сумма что он готоит разворовать из СН.Вложение этих денег будет практически не возможно проконтролировать да и их исчезновение можна будет списать на сепаратистов,неполучилось мол и все.А в Украине просто увеличится внешний борг на 5-8 лярдов.
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23.04.2021 17:26 Ответить
ПРОБЛЕМА Зе КЛОУНА - ЦЕ ЛЮДИНА БЕЗ БАТЬКІВЩИНИ, БЕЗ МОРАЛЬНИХ
ПРИНЦИПІВ, І АБСЛЮТНО ТУПА.....
Сам факт що він хоче сепарський анклав втулити в Україну (а він би це давно вже зробив),
як би не народ України, каже про те що Їжачок живе у радянському минулому.
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23.04.2021 19:32 Ответить
зеля и без макромеркелей всё это готов сделать.
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23.04.2021 20:49 Ответить
как то все позабыли про теракт в Воронеже 19 июля 2004 года.
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23.04.2021 17:47 Ответить
Помни Гуково!
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23.04.2021 19:03 Ответить
І ще Зеленопілля...
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23.04.2021 19:33 Ответить
Степановку,Саур............
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23.04.2021 19:36 Ответить
Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже,

Было бы хорошо, если бы Россия отвела свою армию, всю до поледнго солдата, за полярный круг, а еще лучше вообще её распустила. А мы освободили оккупированные территории Луганск, Донецк, Крым!!! А, каково? По-моему неплохо
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24.04.2021 05:35 Ответить
- Господин Шойгу! А почему Вы, объявив об отводе войск от границ Украины, личный состав выводите, а технику оставляете?

- Чтобы китайцы не добрались и не отобрали… Солдаты - чёрт с ними, бабы новых нарожают… Танки жаль - они денег стоят…
(Точная адаптация слов Потёмкина в русско-турецкую войну).
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24.04.2021 09:34 Ответить
 
 