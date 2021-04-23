Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже, - СМИ
В мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.
Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии (базируется на Северном Кавказе), 41-й армии Центрального военного округа, а также 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий.
"Сразу следует заметить, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц (а 7-я дивизия, как мы полагаем, была передислоцирована еще в марте). Это может частично объясняться тем, что по словам Шойгу, техника 41-й армии останется на полигоне "Погоново" (речь идет о лагере под Воронежем). Техника будет находиться там как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении.
Расследователи отмечают, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней.
"В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", - заявили расследователи.
"В связи с этим аналитик Энди Сколлик вспоминает, что в мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп", - подытожили CIT.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
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На річці Калка, і в битві на Ворсклі
Мы теперь будем постоянно так жить в состоянии осаждённого форта.. к этому надо привыкнуть, что бы даже упоротье уставшие от войны поняли, что елси ты наворовал и купил себе квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" (как например Юзик из "СН"), то завтра прилетит кацапский снаряд, и ты всё потеряешь..
Поэтому нужно срочно укреплять Армию, срочный большой заказ на "Ольху-М", на "Стугна", на "Нептун" и начать производить "Гром"..
Но там столько бабла столько квартир в других городах, что потеряет он лишь малую часть, в отличие от многих остальных, которые действительно потеряют все.
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
ПРИНЦИПІВ, І АБСЛЮТНО ТУПА.....
Сам факт що він хоче сепарський анклав втулити в Україну (а він би це давно вже зробив),
як би не народ України, каже про те що Їжачок живе у радянському минулому.
Было бы хорошо, если бы Россия отвела свою армию, всю до поледнго солдата, за полярный круг, а еще лучше вообще её распустила. А мы освободили оккупированные территории Луганск, Донецк, Крым!!! А, каково? По-моему неплохо
- Чтобы китайцы не добрались и не отобрали… Солдаты - чёрт с ними, бабы новых нарожают… Танки жаль - они денег стоят…
(Точная адаптация слов Потёмкина в русско-турецкую войну).