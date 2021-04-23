Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже, - СМИ

В мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии (базируется на Северном Кавказе), 41-й армии Центрального военного округа, а также 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий.

"Сразу следует заметить, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц (а 7-я дивизия, как мы полагаем, была передислоцирована еще в марте). Это может частично объясняться тем, что по словам Шойгу, техника 41-й армии останется на полигоне "Погоново" (речь идет о лагере под Воронежем). Техника будет находиться там как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении.

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Расследователи отмечают, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней.

"В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", - заявили расследователи.

"В связи с этим аналитик Энди Сколлик вспоминает, что в мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп", - подытожили CIT.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

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