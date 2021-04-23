С начала суток наемники РФ восемь раз срывали "тишину" на Донбассе: били из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и гранатометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, недалеко населенных пунктов Новоселовка и Шумы противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Новгородского - из минометов 82-мм калибра.

Вблизи Авдеевки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Пивденного враг применил противотанковый ракетный комплекс. А неподалеку от населенных пунктов Марьинка и Пески противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников от начала текущих суток нет", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-службк Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны