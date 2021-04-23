Российско-оккупационные войска планируют ряд вооруженных провокаций на Пасху: возможны жертвы среди гражданского населения, - штаб ООС
По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года запланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
По данным штаба, одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.
"Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан. Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В свою очередь, командование объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.
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один з потужних зеленських провидців - віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України резніков вже заявив, що https://censor.net/ua/news/3261383/*************************************************************************
вже не кажучи про те, що зеленське в своїй башні війну давно закінчило.
коротше, розвідники, не заважайте зеленським насолоджуватись настанням миру.
Conflict Intelligence Team https://twitter.com/CITeam_en/status/1385236199288328195 повідомляє , що росіяни залишають практично всю свою техніку під Воронежем, "щоб не переганяти її знову для участі в осінніх стратегічних навчаннях" Захід". При цьому відведений в ППД особовий склад може бути перекинутий назад в лічені дні.