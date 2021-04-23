РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6758 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 961 11

Российско-оккупационные войска планируют ряд вооруженных провокаций на Пасху: возможны жертвы среди гражданского населения, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска планируют ряд вооруженных провокаций на Пасху: возможны жертвы среди гражданского населения, - штаб ООС

По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года запланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным штаба, одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка. ВИДЕО

"Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан. Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Также читайте: С начала суток наемники РФ восемь раз срывали "тишину" на Донбассе: били из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и гранатометов, потерь нет, - Минобороны

В свою очередь, командование объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск. 

провокация (1464) россия (96442) терроризм (18693) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3507
показать весь комментарий
23.04.2021 15:59 Ответить
+9
нагадаю командуванню ООС , що війська рашки вже знаходяться на території України !
показать весь комментарий
23.04.2021 16:04 Ответить
+7
Романе, вони вже 7років знаходяцця на території України! А зельцман й досі нє роздуплилося. Воно ще в кавеені голубого маслякова перебуває. Але це не смішно!
показать весь комментарий
23.04.2021 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3507
показать весь комментарий
23.04.2021 15:59 Ответить
нагадаю командуванню ООС , що війська рашки вже знаходяться на території України !
показать весь комментарий
23.04.2021 16:04 Ответить
Романе, вони вже 7років знаходяцця на території України! А зельцман й досі нє роздуплилося. Воно ще в кавеені голубого маслякова перебуває. Але це не смішно!
показать весь комментарий
23.04.2021 16:14 Ответить
хай нелох перебуває де хоче . в генштабі є генерали чи тільки підлабузники і хабарники ? саме вони повинні пояснювати наркоману кавеенщику чим погрожує бездіяльність ЗСУ проти ворога . бо в мене враження, що там одні зрадники!
показать весь комментарий
23.04.2021 18:56 Ответить
А що тут залишилося для провокацій... Пасха та Гробки. Потім вже аж до Дня Незалежності.
показать весь комментарий
23.04.2021 16:06 Ответить
не згоден.
один з потужних зеленських провидців - віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України резніков вже заявив, що https://censor.net/ua/news/3261383/*************************************************************************
вже не кажучи про те, що зеленське в своїй башні війну давно закінчило.
коротше, розвідники, не заважайте зеленським насолоджуватись настанням миру.
показать весь комментарий
23.04.2021 16:26 Ответить
опять прийдется пеной монтажной затариваться
показать весь комментарий
23.04.2021 16:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26611925.html Ну що, хто там вже розслабитись встиг?
Conflict Intelligence Team https://twitter.com/CITeam_en/status/1385236199288328195 повідомляє , що росіяни залишають практично всю свою техніку під Воронежем, "щоб не переганяти її знову для участі в осінніх стратегічних навчаннях" Захід". При цьому відведений в ППД особовий склад може бути перекинутий назад в лічені дні.
Російсько-окупаційні війська планують низку збройних провокацій на Великдень: можливі жертви серед цивільного населення, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8551
показать весь комментарий
23.04.2021 16:29 Ответить
Ох і роботи ж!
показать весь комментарий
23.04.2021 16:34 Ответить
Ну да там все местные ,и у нас за 6 лет позиционки, по направлению звука выхода таки и не научились определять кто наваливает!!!! Охотно верю!!!!!!
показать весь комментарий
23.04.2021 17:07 Ответить
 
 