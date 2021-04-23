Российско-оккупационные войска планируют ряд вооруженных провокаций на Пасху: возможны жертвы среди гражданского населения, - штаб ООС

По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года запланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным штаба, одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

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"Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан. Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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В свою очередь, командование объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.