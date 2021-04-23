Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере херсонского СИЗО, - полиция
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО сегодня ночью, 23 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "ТСН" сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.
По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку, но в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
"Пока мы не разглашаем таких данных. То, что мы можем подтвердить, это сам факт самоубийства", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села. Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.
Позже подозреваемый в убийстве был арестован. Когда полиция пришла к нему домой, то увидела, что он пытался покончить с собой. Экспертиза подтвердила наличие биологического материала мужчине на одежде девочки.
Стало известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом. В МВД сообщили, что мужчине грозит пожизненное заключение.
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Где следствие, где доказательство и суд , или тебе только жертвоприношение волнует без справедливости ?
История ни черта не учит, или ты думаешь что менты изменились ?
Сколько человек расстреляно по поддельным доносам, подставам и самооговорам под пытками ?
А так на труп можно вешать хот убийство Кенеди и выписывать орден за поимку .
Наш елехторат він такий!
У мене склалося враження що ви самі цим займалися!
Знаток однако!
"Бог не фраер - он все видит!"
А люди - люди , менти - ...
Не вбивають гвалтівників, якщо тільки с волі не зайде кабанчик з замовленням від родичів. А без участі оперів такі "трансфери" не робляться. Тому опера полюбому були у справі. Якщо тільки родичі вбитої були при грошах.
Але скоріше при грошах був справжній вбивця, або його родичі. Менти знайшли справжнього вбивцю - мажора якогось, що сидить на дозі, його папіки потужно кашлянули і менти спакували якогось лівого терпілу, щоб закрити справу. А, щоб меньше було нестиковок, терпіла швидко "вдавивсь". І це не важливо як і хто йому допоміг. Отаке наше життя.
Если соблюдали все правила, то ему тупо не на чем было бы вешаться.
Так что или раздолбаи, или его повесили насильно. Не исключено, что менты.
Потому что сенсационные поимки и раскрытия дел Авакова в 90% случаев подстава или фуфло.
Скажите прямо, что был найден повешенным. А уж кто его повесил, надо у Авакова спрашивать. Это ж он гениально дела раскрывает обычно.