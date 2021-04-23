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Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере херсонского СИЗО, - полиция

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере херсонского СИЗО, - полиция

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО сегодня ночью, 23 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "ТСН" сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку, но в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Пока мы не разглашаем таких данных. То, что мы можем подтвердить, это сам факт самоубийства", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь. 

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села. Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.

Позже подозреваемый в убийстве был арестован. Когда полиция пришла к нему домой, то увидела, что он пытался покончить с собой. Экспертиза подтвердила наличие биологического материала мужчине на одежде девочки.

Стало известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом. В МВД сообщили, что мужчине грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6606) изнасилование (922) самоубийство (1015) убийство (6520) Херсон (2918)


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Топ комментарии
+23
А ты, умник, из тех кто верят в то что мусора служат и защищают закон?
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23.04.2021 16:28 Ответить
+21
Мутно якось все це. Таке враження, що повісили справу на лівого чувака. Там же ще родичі дитини казали, що не вірять в те, що цей чувак вбив, наскільки я пам'ятаю. Знаючи наших мусорів - всяке може бути.
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23.04.2021 16:26 Ответить
+16
А Вы уверены что это он? Или Вы привыкли верить всему что написано?
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23.04.2021 16:24 Ответить
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Концы в воду.
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23.04.2021 16:14 Ответить
для мене завжди були підозрілими смертні кари
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23.04.2021 17:40 Ответить
Мусора в своем стиле. Петикам впору аплодировать Авакяну
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23.04.2021 16:18 Ответить
Согласен. Больше чем Авакян, для слива Зе в унитаз мало кто сделал
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23.04.2021 17:40 Ответить
Ну, звичайно, порохні слід радіти. Це ж той самий Авакян, який злив в унітаз Рошена ))
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23.04.2021 23:32 Ответить
Слил? Мелко плаваете, он его Зе подсунул за недорого Вы разве не знали шо во всех бедах виноват Порох?
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24.04.2021 00:48 Ответить
Соєвими науковцями доведено, що земля пласка, а бєзальтернатівний Рафік ні в чому не винний
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24.04.2021 01:25 Ответить
Петя всесилен! Он смог полного ******** поставить президентом
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24.04.2021 01:44 Ответить
Согласен, воровал в бюджет - как не в себя. И специально этого додика подсунул - мол ощутите разницу. Чё только неделает, шоб над наридом поиздеваться
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24.04.2021 02:27 Ответить
ща начнется - сидельцы свершили правосудие
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23.04.2021 16:22 Ответить
Позволить такой гниде так легко отделаться это преступление ...
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23.04.2021 16:23 Ответить
А Вы уверены что это он? Или Вы привыкли верить всему что написано?
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23.04.2021 16:24 Ответить
Ещ' напиши что она сама себя изнасиловала и убила. Идиот.
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23.04.2021 16:26 Ответить
А ты, умник, из тех кто верят в то что мусора служат и защищают закон?
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23.04.2021 16:28 Ответить
В каждом районе есть "уважаемые люди" - неприкасаемые потерявшие берега озабоченцы, о "предпочтениях" которых многие "на селе" знают, но помалкивают. "Сиятельные" озабоченцы умеют выбирать кандидатуры себе для услады: детки из интернатов, детдомов, из бедных и неблагополучных семей. Чаще всего их сиятельства усладу для своего писюна просто покупают, договариваясь с родителями, родственниками или "с кем надо из госадминистрации", но бывает и такое, что нистримная похочуха, заквашенная на вседозволенности, требует услады, "которая не продаётся" и, более того, сопротивляется. Но для "уважаемых людей" нет никаких запретов, ни моральных, ни нравственных, ни законодательных, просто потому, что законники уже давно продались и готовы продаваться ещё дешевле, а в суд совести они не верят. Сложновато им верить в то, "чего нет"...
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23.04.2021 17:09 Ответить
100%
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23.04.2021 17:33 Ответить
це ти на власному досвіді з капітельманшою.
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23.04.2021 19:48 Ответить
Ти - заступив на чергування? То один троль з Пєцяферми мене переслідує, то інший...
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24.04.2021 15:05 Ответить
а що тебе переслідувати, ти посміховисько місцеве, фрік, з такого не гріх понасміхатись
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25.04.2021 09:02 Ответить
Завязывай с Айкосом.
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23.04.2021 18:52 Ответить
безкарність розбещує незворотньо
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23.04.2021 19:44 Ответить
Идиот в этой ситуации именно ты .
Где следствие, где доказательство и суд , или тебе только жертвоприношение волнует без справедливости ?
История ни черта не учит, или ты думаешь что менты изменились ?
Сколько человек расстреляно по поддельным доносам, подставам и самооговорам под пытками ?
А так на труп можно вешать хот убийство Кенеди и выписывать орден за поимку .
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23.04.2021 16:36 Ответить
Это электорат, по ходу, полное отсутствие способности мыслить. Сказали что Петя вор, значит нужно вытереть слюну и проголосовать за того кто сказал.
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23.04.2021 16:40 Ответить
хм, ответь на простой вопрос, есть ли в Украине олигархи не замешанные в криминале?
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23.04.2021 19:27 Ответить
Тебя за 2 года эйфория борьбы с олигархами ещё не отпустила? Яйца ещё десятками покупаешь? Так значит можно ещё коммуналку повышать и цены на газ?
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23.04.2021 19:42 Ответить
Пу суті питання значить нема чого відповісти, бо всі нинішні олігархи зовсім не білі та пушисті. А особливо "бізнесмени" з 90-х років.
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23.04.2021 20:07 Ответить
Сасед, ты в избу интернет провел? Китайский роутер и деревянная изба пожаро не безопасные. А если вокруг ходят голодные медведи, можно ещё остаться и без ...опы. И не думай что ее откусят, тебе ее разорвут, потому что вы, падлы, умудрились сделать так, что вас и звери ненавидят. Говорить куда тебе идти?
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23.04.2021 22:54 Ответить
Так ти там вже обжився, чому мені туди йти. А про модем, так почитай, на твоєму напис "Made in china". І да, поганий з тебе провидець.
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23.04.2021 23:02 Ответить
Ваня, я про роутер писал и дом у меня кирпичный и то где я обжился тебе не светит даже если бросишь водку ведрами жрать.
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24.04.2021 12:55 Ответить
Ще раз.. з тебе дуже, дуже поганий провидець. Те що ти в домі з кирпича живеш, так можливо ти сарайчик десь кирпичний обжив, чи свинарник. Да да, в Україні поросятам та худобі частенько з кирпича роблять сараї. А алкоголь я зовсім нре вживаю вже багато років, стільки що вже і не памятаю. Виявилось простіше зовсім не вживати, чим оте "я знаю дозу".
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24.04.2021 14:12 Ответить
Много текста ни о чем.
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24.04.2021 14:24 Ответить
Тобі з свинюшника видніше.
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24.04.2021 15:13 Ответить
Алкоголиков как и мусоров бывших не бывает.
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24.04.2021 15:27 Ответить
Не треба всіх по собі судити.
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24.04.2021 16:37 Ответить
Будь здоров, ребёнок.
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24.04.2021 16:40 Ответить
Діду, тобі вже про здоровья не потрібно турбуватися. Печінку ти вже пропив. Сердце за пётра зірвав. Так що прощавай. Про тебе тепер говорити або нічого або тільке добре.
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24.04.2021 17:43 Ответить
Про слину добре сказано!
Наш елехторат він такий!
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24.04.2021 08:56 Ответить
Алло! Гараж! Вам прокуроська поза не пасує!
У мене склалося враження що ви самі цим займалися!
Знаток однако!
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24.04.2021 08:53 Ответить
Мутно якось все це. Таке враження, що повісили справу на лівого чувака. Там же ще родичі дитини казали, що не вірять в те, що цей чувак вбив, наскільки я пам'ятаю. Знаючи наших мусорів - всяке може бути.
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23.04.2021 16:26 Ответить
боюсь что правду мы не узнаем никогда, остается только на диване рассуждать, хрен знает, вроде бы и биология его совпала, и сиделый и буйный и бухал. Но много вопросов остается без ответов, например, девочка была на остановке с братом же, где его показания, он же наверняка знает и видел кто сестру увел, во вторых, писали что он якобы на компе искал п0рн0, ну меня как айтишника чет этот факт смутил, вы верите что этот дедок алкаш маргинал, сидевший в тюряге, вообще разбирается в компах, умеет ими пользоваться, включать и чето там искать. ну хз хз, мне чето не вериться, а с другой стороны если кто то навесил то это ж надо подкупить было всех местных ментов, подделать все эти анализы и экспертизы, возможно ли это и сколько это могло стоить денег. короче незнаю
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23.04.2021 17:45 Ответить
ну ...
"Бог не фраер - он все видит!"
А люди - люди , менти - ...
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23.04.2021 20:27 Ответить
Слава Богу... Ни грамма сожаления или жалости. Приди ЭТА МРАЗЬ в мою камеру - конец был бы тот же. За детёныша ТОЛЬКО СМЕРТЬ!!!...
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23.04.2021 16:32 Ответить
он изначально хотел покончит с собой, значит просто дали возможность ему это сделать...
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23.04.2021 16:43 Ответить
темная история...И доказательств что преступник именно он нет
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23.04.2021 16:51 Ответить
ночью. создали все условия: охрана не успела отговорить и при свете было бы стыдно. а вдруг суд оправдает или не найдет достаточно доказательств, а тут уговорили ? а если завтра уговорят кого то из вас и неважно под каким благим и справедливым предлогом ?
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23.04.2021 16:57 Ответить
Сам він вдавитись не міг. Якщо це він вчинив цей злочин, то такий контингент цінує своє життя більше, ніж життя усього людства разом узяте. Тому гвалтівники чипляються за життя і депресій(головний чинник самогубств) в них не буває. Якщо він ні в чому не винуватий, то людина тим більш не буде йти на самогубство, бо всима силами буде намагатись своє добре ім'я реабілітувати. Його вдавили сокамерники? Теж навряд. Запхати його під шконку вони могли б, а вдавити? Щоб потім таскали по допитах? І зрештою когось розкололи опера? І такого борова вдавити - це треба декілька людей. Підуть на мокре відразу декілька? І навіщо? Що від того вони будуть мати? Якщо ще суда не було і людина може навіть не винна?
Не вбивають гвалтівників, якщо тільки с волі не зайде кабанчик з замовленням від родичів. А без участі оперів такі "трансфери" не робляться. Тому опера полюбому були у справі. Якщо тільки родичі вбитої були при грошах.
Але скоріше при грошах був справжній вбивця, або його родичі. Менти знайшли справжнього вбивцю - мажора якогось, що сидить на дозі, його папіки потужно кашлянули і менти спакували якогось лівого терпілу, щоб закрити справу. А, щоб меньше було нестиковок, терпіла швидко "вдавивсь". І це не важливо як і хто йому допоміг. Отаке наше життя.
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23.04.2021 17:30 Ответить
Дело даже не в этом. В СИЗО у заключенных отбирают все, включая ремни, шнурки, тесемки.
Если соблюдали все правила, то ему тупо не на чем было бы вешаться.

Так что или раздолбаи, или его повесили насильно. Не исключено, что менты.

Потому что сенсационные поимки и раскрытия дел Авакова в 90% случаев подстава или фуфло.
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23.04.2021 19:38 Ответить
не люблю блатных, но тут им УВАЖЕНИЕ
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23.04.2021 17:49 Ответить
coдаётся впечатление шо настоящий убийца гуляет как ни в чем не бывало на свободе.
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23.04.2021 19:17 Ответить
В СИЗО? Повесился? На собственных кишках чтоле?

Скажите прямо, что был найден повешенным. А уж кто его повесил, надо у Авакова спрашивать. Это ж он гениально дела раскрывает обычно.
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23.04.2021 19:35 Ответить
Хочеться вірити що його таки повісили перед тим посадивши на лом
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23.04.2021 21:08 Ответить
При умові що вбивця він
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23.04.2021 21:11 Ответить
 
 