Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере херсонского СИЗО, - полиция

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО сегодня ночью, 23 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "ТСН" сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку, но в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Пока мы не разглашаем таких данных. То, что мы можем подтвердить, это сам факт самоубийства", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села. Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.

Позже подозреваемый в убийстве был арестован. Когда полиция пришла к нему домой, то увидела, что он пытался покончить с собой. Экспертиза подтвердила наличие биологического материала мужчине на одежде девочки.

Стало известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом. В МВД сообщили, что мужчине грозит пожизненное заключение.

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