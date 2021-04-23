Евросоюз об отводе российских войск от границ Украины: "Мы будем пристально отслеживать"
Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины. ЕС будет внимательно следить за тем, как Россия перемещает личный состав и военную технику.
Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что в Евросоюзе приняли к сведению объявление министра обороны РФ Шойгу о намерении отвести войска. "Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - добавил он.
Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о заявлении российской стороны об отводе войск от границ Украины и следят за ситуацией. Отмечалось, что от властей РФ в этом направлении ждут конкретных шагов.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
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Що запропонували Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.