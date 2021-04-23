Евросоюз об отводе российских войск от границ Украины: "Мы будем пристально отслеживать"

Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины. ЕС будет внимательно следить за тем, как Россия перемещает личный состав и военную технику.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе приняли к сведению объявление министра обороны РФ Шойгу о намерении отвести войска. "Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - добавил он.

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Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о заявлении российской стороны об отводе войск от границ Украины и следят за ситуацией. Отмечалось, что от властей РФ в этом направлении ждут конкретных шагов.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.