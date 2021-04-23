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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз об отводе российских войск от границ Украины: "Мы будем пристально отслеживать"

Евросоюз об отводе российских войск от границ Украины:

Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины. ЕС будет внимательно следить за тем, как Россия перемещает личный состав и военную технику.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе приняли к сведению объявление министра обороны РФ Шойгу о намерении отвести войска. "Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - добавил он.

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Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о заявлении российской стороны об отводе войск от границ Украины и следят за ситуацией. Отмечалось, что от властей РФ в этом направлении ждут конкретных шагов.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

россия (96442) Евросоюз (17337) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+2
если бы то что ты написал было правдой, то я согласен. А пока это лишь влажные мечты
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23.04.2021 16:39 Ответить
+1
Да, это все, что они могут. Наблюдать и отслеживать и даже пристально.
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23.04.2021 16:27 Ответить
+1
Вы не правы, ещё они умеют выражать обеспокоенность или сильную обеспокоенность
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23.04.2021 16:38 Ответить
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Да, это все, что они могут. Наблюдать и отслеживать и даже пристально.
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23.04.2021 16:27 Ответить
Вы не правы, ещё они умеют выражать обеспокоенность или сильную обеспокоенность
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23.04.2021 16:38 Ответить
Русне одели намордник и ведут в стойло.
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23.04.2021 16:28 Ответить
если бы то что ты написал было правдой, то я согласен. А пока это лишь влажные мечты
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23.04.2021 16:39 Ответить
...що,звик вірити??...даремно,наївний...
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23.04.2021 16:49 Ответить
не звик, але дуже хочеться...
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23.04.2021 18:01 Ответить
А залишається лише це :

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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23.04.2021 16:59 Ответить
Жоден українець цю формулу не коли не визнає! Гроші в обмін на примарні побажання клоуна не коли не пройдуть!!!
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23.04.2021 17:02 Ответить
https://24tv.ua/kremli-gotovi-zustritis-normandskomu-formati-garyachi-novini_n1607544 У Кремлі готові зустрітись в нормандському форматі на Донбасі, але за участі бойовиків .... интересно украинская нынешняя власть клюнет на предложенную Московией Гражданскую войну на оккупированном Донбассе после захвата Московией украинского Крыма?
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23.04.2021 17:10 Ответить
Кстати, господа знатоки, а куда кацапы (по мнению ЕС и прочих) должны отвести войска? За Урал? Если танк может чесать по дороге 60-80 км\ч совершенно не напрягаясь, то отвод на 160 км они смогут наверстать за два часа.
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23.04.2021 17:32 Ответить
чего то флажок у тебя стрёмный какой то? казачёк засланный?
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23.04.2021 17:38 Ответить
нормальный флажок, свали в туман если по теме сказать нечего.
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23.04.2021 17:42 Ответить
значит казачёк... кто заслал? имя, фамилия?
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23.04.2021 18:00 Ответить
ФБР
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24.04.2021 07:52 Ответить
в части дислоцирования, в войска своего федерального округа, а не оставаться забайкальским в южном округе
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23.04.2021 18:11 Ответить
 
 