В Раде собрано более 150 подписей за проведение внеочередного заседания по борьбе с пандемией: "слуги народа" не дали ни одной подписи, - Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" собрала более 150 подписей для проведения внеочередного заседания по борьбе с пандемией. Тем временем, фракция "Слуга народа" не дала ни одной подписи за это решение.
Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем коллегам из всех фракций, которые поддержали эту инициативу. Ни одной подписи не дали "слуги", к сожалению", - написала Геращенко.
Она также отметила, что заседание вероятнее всего пройдет во вторник.
В ходе заседания планируется рассмотрение следующих вопросов: мониторинг невыполнения предыдущих решений ВР по борьбе с пандемией, провал вакцинации, ситуация с невыплатами надбавок и страховок врачам.
"Мы считаем непрофессионализмом и откровенным преступлением забрать средства на закупку вакцин с медгарантий (то есть, от больных раком, диабетом, заболеваниями сердца, лишить самих медиков соцзащиты). Мы требуем выделить средства на вакцины антиковидного фонда, а не тратить его на большое разворовывание", - отметила Геращенко.
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