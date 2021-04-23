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Новости Коронавирус и карантин
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В Раде собрано более 150 подписей за проведение внеочередного заседания по борьбе с пандемией: "слуги народа" не дали ни одной подписи, - Ирина Геращенко

В Раде собрано более 150 подписей за проведение внеочередного заседания по борьбе с пандемией:

"Европейская Солидарность" собрала более 150 подписей для проведения внеочередного заседания по борьбе с пандемией. Тем временем, фракция "Слуга народа" не дала ни одной подписи за это решение.

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем коллегам из всех фракций, которые поддержали эту инициативу. Ни одной подписи не дали "слуги", к сожалению", - написала Геращенко.

Она также отметила, что заседание вероятнее всего пройдет во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о внеочередных заседаниях ВР: Накопилось множество текущих вопросов, требующих оперативного решения

В ходе заседания планируется рассмотрение следующих вопросов: мониторинг невыполнения предыдущих решений ВР по борьбе с пандемией, провал вакцинации, ситуация с невыплатами надбавок и страховок врачам.

"Мы считаем непрофессионализмом и откровенным преступлением забрать средства на закупку вакцин с медгарантий (то есть, от больных раком, диабетом, заболеваниями сердца, лишить самих медиков соцзащиты). Мы требуем выделить средства на вакцины антиковидного фонда, а не тратить его на большое разворовывание", - отметила Геращенко.

Также читайте: На следующей неделе состоится четыре внеочередных заседания ВР, - нардеп "Голоса" Железняк

ВР (29302) Геращенко Ирина (1630) карантин (16729) Слуга народа (2638) Европейская Солидарность (1063) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
У "слуг" другие проблемы!
Обсуждаю обыски у дяди Бени.....и вопрос: уже пора рвать когти или еще подоить его !?
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23.04.2021 16:32 Ответить
+6
У зеленого стадо сейчас только одна мысль.."уже пора валить из этой страны или еще нет"...
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23.04.2021 16:44 Ответить
+4
ЗЕбилоиды працюють
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23.04.2021 16:32 Ответить
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У "слуг" другие проблемы!
Обсуждаю обыски у дяди Бени.....и вопрос: уже пора рвать когти или еще подоить его !?
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23.04.2021 16:32 Ответить
Слуги заседают по другим вопросам, а именно - вносят втихаря в локдаун ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС и их мафия продвинула в Раду законы по уничтожению украинской земли, фермерства и т.д. Украинская земля не будет приносить прибыль украинцам и они будут рабами на своей земле. А именно - будут продавать землю иностранцам, будут продавать ценные земли - заповедные, леса,водоемы и т.д.Заберут землю у фермеров, огороды у людей, которые не оформленны как частная собственность, заберут земли Академии наук по созданию семян без ГМО, снимают все правила с распродажи, убирают контроль государства за использованием земель Украины, отменили право каждого украинца на бесплатное приобретение 2 га земли, убирают запрет на снятие 1м слоя плодородного чернозема с земель Украины, убирают право селян избирать свою власть, ее будут назначать сверху, т.е. будут смотрящие за дерибаном земель. Сейчас начался уже рейдерский захват земель по всей Украине. Что дальше будем ждать? Фактически 72% территории Украины сдают без войны иностранцам, а украинцы будут рабами на своей земле батрачить за копейку и прибыли в госбюджет не получать никакой и урожая не видеть, а жить впроголодь. Что еще ждем?
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23.04.2021 17:25 Ответить
ЗЕбилоиды працюють
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23.04.2021 16:32 Ответить
Ай, да ты шо! Сывочолое лай@о работает исключительно в интересах Украины. Собирает подписи, непонятно на что, не забывая про хатынки в Испании и картонные богданчики от свинарчуков. Озаботились, ****
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23.04.2021 16:44 Ответить
Злилися у екстазі з БЮТ та ОПЗЖ.
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23.04.2021 16:46 Ответить
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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23.04.2021 17:01 Ответить
Та не говори. У Бени всегда Украина на первом месте. После бабок
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23.04.2021 17:58 Ответить
У зеленого стадо сейчас только одна мысль.."уже пора валить из этой страны или еще нет"...
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23.04.2021 16:44 Ответить
З цієї зустрічі у плвсняви відкатів не буде, то навіщо збиратись?
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23.04.2021 16:48 Ответить
"слуги народа" не дали ни одной подписи/ Какая такая пандемия? Ум, честь и совесть 73 % избирателей пандемию гневно разоблачают: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью. И над пандемией потешаются : "Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом.
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23.04.2021 16:48 Ответить
Чьорта навідь не здивувалася.
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23.04.2021 17:06 Ответить
Зелені покидьки!
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23.04.2021 17:20 Ответить
Любители толочь воду в ступе отвлекают от злобных и вероломных потуг бункерного шибздика плешивого расширить оккупацию Украины,поработить Харьков,Днепр.Дают 10 лим тому ,кто первым установит триколорную вонючую портянку над Киевом.В Донбасс заехала целая орава пропагандонов от Кисель -ТВ,чтобы снимать специальные инсценировки ,,зверств" ВСУ .А Ириша не может добавить ни одного врача -ковидника,потому-что их физически нет.Свези их хоть со всего Китая,но с пофигизмом украинцев не справиться.Наши врачи героически борятся с к19 .Я низко кланяюсь им .Хоть в платной поликлинике,хоть в бесплатной областной инфекционке.Насмотрелся,когда носил передачи своим близким.А Европейская Солидарность не может своих близких спасти,а других учит.Лучше бы рассказали .как они спасали Бриллиантовых прокуроров,Гепу,Дупу ,Трухана от тюрьмы и сумы.
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23.04.2021 17:48 Ответить
Они ишо мозги у депутатов СН украли
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23.04.2021 18:00 Ответить
і у https://censor.net/ru/user/486396 також
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23.04.2021 18:35 Ответить
У него купили, за "полвареника"
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23.04.2021 18:47 Ответить
Депутаты Слуги Народа - это моральные уроды, которых интересуют только подачка от руководства партии за голосование по предательству интересов Украины и заказ проституток.
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23.04.2021 18:06 Ответить
 
 