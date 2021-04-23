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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковская ОГА объяснила, почему до сих пор не использовали COVID-вакцину из первой партии: Некоторые медики хранили препараты, чтобы гарантировать людям вторую дозу

Харьковская ОГА объяснила, почему до сих пор не использовали COVID-вакцину из первой партии: Некоторые медики хранили препараты, чтобы гарантировать людям вторую дозу

В Харьковской области по состоянию на пятницу, 23 апреля, не использовано немногим более 2 тыс. доз вакцины Covishield, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Александр Галацан.

"Не вся партия использована, частично она не использована. Немногим более двух тысяч (доз не использовано. - Ред.)", - сказал Галацан в ответ на просьбу журналистов ответить на "публичный привет", который главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко передал руководителям департамента здравоохранения трех областей в связи с нарушением алгоритмов Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Галацан не стал комментировать заявление Ляшко по сути, отметив лишь, что в ситуации должны разобраться специалисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковская, Одесская и Запорожская области нарушили алгоритмы вакцинации и до сих пор не использовали препараты из первой партии, - Ляшко

"Я думаю, если обещания господина Ляшко состоятся, то приедут специалисты опытные, которые в этой ситуации разберутся. Думаю, что сейчас, не обижайтесь, но преждевременно делать выводы", - сказал Галацан.

Он отметил, что некоторые медработники хранили вакцины, чтобы гарантировать людям вторую дозу.

"Они (неиспользованные дозы. - Ред.) остаются... потому что те должностные лица медицинской сферы, которые отвечали за их использование, имели свое видение... Те должностные лица, которые придерживали, задерживали введение этой партии, пытались получить от государства гарантированную вторую партию. Но мы знаем сейчас, что в Украину поступает AstraZeneca производства Южной Кореи, которая полностью взаимозаменяема (с Covishield. - Ред.). Эти предостережения были, так сказать, не очень обоснованными", - сказал Галацан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В регионах откроют еще 1 950 пунктов вакцинации, - Ляшко

По его мнению, сейчас следовало бы использовать оставшиеся дозы Covishield в ближайшие дни.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4906) ОГА (2394) Харьковщина (5577) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
ничего не понял)) или лыжи по асфальту не едут или я ?????? как понять припрятали что бы потом???? ***** когда это шапито 95 закончится
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23.04.2021 17:24 Ответить
+1
лижі вкрали, асфальт покрали, вакцину покрали. Більше новин нема.
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23.04.2021 17:39 Ответить
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Не хранили, а торговали !
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23.04.2021 17:15 Ответить
ничего не понял)) или лыжи по асфальту не едут или я ?????? как понять припрятали что бы потом???? ***** когда это шапито 95 закончится
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23.04.2021 17:24 Ответить
лижі вкрали, асфальт покрали, вакцину покрали. Більше новин нема.
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23.04.2021 17:39 Ответить
Там, де крадуть, ніякого порядку бути не буває. Хоча б тому що у обкражених нема ентузіазму його наводити.
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23.04.2021 17:37 Ответить
стіпашка руліт.
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23.04.2021 17:37 Ответить
Мрази припрятали для своих
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23.04.2021 19:50 Ответить
Ну ответ - один - и он единствений
Для вакцинації - 2 укола через около 3-х місяців ...
не знаю , але напевно однією вакциною ...

А якщо в Україні конкретно такої вже не буде ?
ЩО

Ну - комерційно - усе завжди буде !!!
І держава тут ... ні при чому ...і мовчить
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23.04.2021 21:17 Ответить
премировать их за хозяйский подход пеньковым зашморгом
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23.04.2021 20:35 Ответить
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23.04.2021 20:42 Ответить
 
 