Харьковская ОГА объяснила, почему до сих пор не использовали COVID-вакцину из первой партии: Некоторые медики хранили препараты, чтобы гарантировать людям вторую дозу

В Харьковской области по состоянию на пятницу, 23 апреля, не использовано немногим более 2 тыс. доз вакцины Covishield, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Александр Галацан.

"Не вся партия использована, частично она не использована. Немногим более двух тысяч (доз не использовано. - Ред.)", - сказал Галацан в ответ на просьбу журналистов ответить на "публичный привет", который главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко передал руководителям департамента здравоохранения трех областей в связи с нарушением алгоритмов Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Галацан не стал комментировать заявление Ляшко по сути, отметив лишь, что в ситуации должны разобраться специалисты.

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"Я думаю, если обещания господина Ляшко состоятся, то приедут специалисты опытные, которые в этой ситуации разберутся. Думаю, что сейчас, не обижайтесь, но преждевременно делать выводы", - сказал Галацан.

Он отметил, что некоторые медработники хранили вакцины, чтобы гарантировать людям вторую дозу.

"Они (неиспользованные дозы. - Ред.) остаются... потому что те должностные лица медицинской сферы, которые отвечали за их использование, имели свое видение... Те должностные лица, которые придерживали, задерживали введение этой партии, пытались получить от государства гарантированную вторую партию. Но мы знаем сейчас, что в Украину поступает AstraZeneca производства Южной Кореи, которая полностью взаимозаменяема (с Covishield. - Ред.). Эти предостережения были, так сказать, не очень обоснованными", - сказал Галацан.

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По его мнению, сейчас следовало бы использовать оставшиеся дозы Covishield в ближайшие дни.