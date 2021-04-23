Риск тромбоза проявляется у одного из 100 тыс. привитых вакциной AstraZeneca, - Европейский регулятор

Риск возникновения тромбов после прививки вакциной AstraZeneca проявляется у одного из 100 тыс. вакцинированных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств.

"Наиболее частые побочные эффекты , как правило, легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты - это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей", - говорится в сообщении.

В то же время в регуляторе отмечают, что при появлении таих симптомов людям следует обратиться за медицинской помощью.

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