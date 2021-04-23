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Новости Борьба с коронавирусом
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Риск тромбоза проявляется у одного из 100 тыс. привитых вакциной AstraZeneca, - Европейский регулятор

Риск тромбоза проявляется у одного из 100 тыс. привитых вакциной AstraZeneca, - Европейский регулятор

Риск возникновения тромбов после прививки вакциной AstraZeneca проявляется у одного из 100 тыс. вакцинированных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств.

"Наиболее частые побочные эффекты , как правило, легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты - это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей", - говорится в сообщении.

В то же время в регуляторе отмечают, что при появлении таих симптомов людям следует обратиться за медицинской помощью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейский регулятор рекомендовал продолжать использование вакцины АstraZeneca в качестве второй дозы

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+2
А умереть от короны 1:800000....
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23.04.2021 18:29 Ответить
+2
1:800000 - це завищений ризик за даними світової статистики...
Більш точним показником ризику зараження коронавірусом та смерті від нього за даними на 22.04.2021 є співвідношення 1:875273
Отже, за даними "Європейського регулятора" прививки вакциной AstraZeneca майже у дев'ять раз є небезпечнішими за сам вірус COVID-19...
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23.04.2021 22:00 Ответить
+1
1:100000 давали не по Украине , а в общем! И кто сказал что 400 умерло от короны только? У нас тоже с алкогольным перикардитом списуют на корону, для приличия умершего....
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23.04.2021 18:48 Ответить
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А умереть от короны 1:800000....
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23.04.2021 18:29 Ответить
1:100000 давали не по Украине , а в общем! И кто сказал что 400 умерло от короны только? У нас тоже с алкогольным перикардитом списуют на корону, для приличия умершего....
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23.04.2021 18:48 Ответить
В Украине каждый день умирает от разных болезней и не болезней намного больше, чем 400.Общая заболеваемость не выросла как и в других странах, значит умирают от Ковид единицы. Это первое. Второе - Украина закупила на многие миллионы вакцину Астрозенека. А Еврокомиссия 3 дня назад начала расследование против компании Астрозенеки для судебного разбирательства из-за того, что эта вакцина покалечила многих европейцев. А наша власть освободила фармкомпании от ответственности и сама не выплачивает пострадавшим ни гривны. Обещали какой-то фонд умершим и покалеченным, но фигушки, молчат. Потратили миллионы с бюджета на вакцину , против производителей которой заводят уголовные дела за границей.
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23.04.2021 20:19 Ответить
1:800000 - це завищений ризик за даними світової статистики...
Більш точним показником ризику зараження коронавірусом та смерті від нього за даними на 22.04.2021 є співвідношення 1:875273
Отже, за даними "Європейського регулятора" прививки вакциной AstraZeneca майже у дев'ять раз є небезпечнішими за сам вірус COVID-19...
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23.04.2021 22:00 Ответить
Ризик тромбів від вакцини в Україні рівняється нулю або від'ємні величини
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23.04.2021 18:51 Ответить
Помножил на ноль всех пострадавших?
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23.04.2021 20:21 Ответить
На нуль тебе уряд помножив. А для тебе пояснюю окремо - нульва вакцинація- нульовий ризик- так зрозуміліше ?
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23.04.2021 21:01 Ответить
а выиграть суперприз в лотерею один к десяткам или даже сотням миллионов
тромбоз выиграть проще
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23.04.2021 20:09 Ответить
то есть шмурдяк-зрада отменена. что и требовалось доказать.
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24.04.2021 04:09 Ответить
 
 