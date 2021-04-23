Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ. ФОТО

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти трех миллионов гривен на покупку квартиры в Печерском районе Киева. Сам нардеп объяснил, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает", но Волынец не упоминает о ней в декларации, поскольку считает "необязательным". При этом специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что нардеп должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В июне 2020 Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен. И сразу приобрел новое жилье, с в полтора раза больше площади в комплексе "Бульвар фонтанов" - элитной новостройке на Печерске, а также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 миллионов гривен.

Журналисты решили проверить, хватило бы собственных задекларированных сбережений и доходов Волынца на улучшение жилищных условий и расширения жилой площади?."Схемы" проанализировали декларации Волынца за 2019 и 2020 годы. В декларации за 2019 он указал доход чуть меньше миллиона гривен (это пенсия и зарплата нардепа, а также деньги от Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов) и 4 тысячи долларов наличными. В декларации 2020 года у него оставалась наличность в том же размере. Итак, суммарно его доходы и сбережения в период улучшения жилищных условий - более миллиона гривен (это пенсия, депутатская зарплата, а также средства в банке).

"Получается, этих средств было недостаточно, чтобы покрыть разницу в 3,5 миллиона гривен для приобретения больших апартаментов в Киеве", - говорится в расследовании.

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Журналисты обратились за комментарием к депутату. На вопрос "Схем", как Волынец может объяснить источник происхождения части средств на приобретение квартиры на Печерске, он ответил так: "У меня были сбережения. Я всю жизнь работал. На тяжелых, ответственных работах. Я работал в шахте долгое время. Это во-первых. Во-вторых, я живу с женщиной, которая также вложила свой вклад в эту квартиру ".

Волынец объяснил, почему не указал эту информацию в декларации: "Мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал ... Это не обязательно. Изучите закон".

Специалисты в сфере противодействия коррупции отмечают: Волынец должен указать в своей декларации информацию о совместном проживании и активы гражданской жены. "Несмотря на то, хочет он ее декларировать не хочет, обязанность декларировать человека, с которым проживаешь и ведешь совместный быт", - отметил исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Журналисты также обратили внимание, что депутат не указывает владение и пользование автотранспортом. "Схемы" зафиксировали, как Михаил Волынец в январе-феврале 2021 неоднократно пользовался автомобилем Toyota Highlander.

С сентября 2019 г. машина оформлена на сына нардепа - Андрея Волынца. На тот момент такой автомобиль, по данным официальных дилеров, стоил более 50 000 долларов, то есть около 1,3 миллиона гривен.

Журналистам также удалось выяснить, что сын главы Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца работает в структуре олигарха Рината Ахметова - крупнейшего частного владельца шахт в Украине. Андрей Волынец работает в холдинге "Метинвест" - эту информацию озвучили в офисе компании в Женеве, предоставив адрес его рабочей почты. На вопрос о работе сына в холдинге Ахметова Михаил Волынец ответил журналисту: "Мой сын работает, а я не знаю, чем вы занимаетесь".

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Ни в отчетности за 2019, ни за 2020 - депутат Волынец не указал элитный внедорожник, записанный на сына. Хотя, если пользовался им с момента вступления депутатских полномочий, то должен бы - отмечают юристы.