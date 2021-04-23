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Новости Е-декларации госслужащих
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Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ. ФОТО

Нардеп от

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти трех миллионов гривен на покупку квартиры в Печерском районе Киева. Сам нардеп объяснил, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает", но Волынец не упоминает о ней в декларации, поскольку считает "необязательным". При этом специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что нардеп должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В июне 2020 Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен. И сразу приобрел новое жилье, с в полтора раза больше площади в комплексе "Бульвар фонтанов" - элитной новостройке на Печерске, а также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 миллионов гривен.

Журналисты решили проверить, хватило бы собственных задекларированных сбережений и доходов Волынца на улучшение жилищных условий и расширения жилой площади?."Схемы" проанализировали декларации Волынца за 2019 и 2020 годы. В декларации за 2019 он указал доход чуть меньше миллиона гривен (это пенсия и зарплата нардепа, а также деньги от Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов) и 4 тысячи долларов наличными. В декларации 2020 года у него оставалась наличность в том же размере. Итак, суммарно его доходы и сбережения в период улучшения жилищных условий - более миллиона гривен (это пенсия, депутатская зарплата, а также средства в банке).

Нардеп от Батькивщины Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ 01

"Получается, этих средств было недостаточно, чтобы покрыть разницу в 3,5 миллиона гривен для приобретения больших апартаментов в Киеве", - говорится в расследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По данным СМИ, нардеп от "ЕС" Герасимов не задекларировал недвижимость в Испании. Политик заявляет, что уже уведомил НАПК о неточности в декларации. ФОТО

Журналисты обратились за комментарием к депутату. На вопрос "Схем", как Волынец может объяснить источник происхождения части средств на приобретение квартиры на Печерске, он ответил так: "У меня были сбережения. Я всю жизнь работал. На тяжелых, ответственных работах. Я работал в шахте долгое время. Это во-первых. Во-вторых, я живу с женщиной, которая также вложила свой вклад в эту квартиру ".

Волынец объяснил, почему не указал эту информацию в декларации: "Мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал ... Это не обязательно. Изучите закон".

Специалисты в сфере противодействия коррупции отмечают: Волынец должен указать в своей декларации информацию о совместном проживании и активы гражданской жены. "Несмотря на то, хочет он ее декларировать не хочет, обязанность декларировать человека, с которым проживаешь и ведешь совместный быт", - отметил исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Журналисты также обратили внимание, что депутат не указывает владение и пользование автотранспортом. "Схемы" зафиксировали, как Михаил Волынец в январе-феврале 2021 неоднократно пользовался автомобилем Toyota Highlander.

Нардеп от Батькивщины Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ 02

С сентября 2019 г. машина оформлена на сына нардепа - Андрея Волынца. На тот момент такой автомобиль, по данным официальных дилеров, стоил более 50 000 долларов, то есть около 1,3 миллиона гривен.

Журналистам также удалось выяснить, что сын главы Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца работает в структуре олигарха Рината Ахметова - крупнейшего частного владельца шахт в Украине. Андрей Волынец работает в холдинге "Метинвест" - эту информацию озвучили в офисе компании в Женеве, предоставив адрес его рабочей почты. На вопрос о работе сына в холдинге Ахметова Михаил Волынец ответил журналисту: "Мой сын работает, а я не знаю, чем вы занимаетесь".

Также читайте: Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ. ФОТО

Ни в отчетности за 2019, ни за 2020 - депутат Волынец не указал элитный внедорожник, записанный на сына. Хотя, если пользовался им с момента вступления депутатских полномочий, то должен бы - отмечают юристы.

Автор: 

Волынец Михаил (158) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+16
Ясна річ,Матьківщина ,затяті борцуни за соціальну справедливість !!!)))
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23.04.2021 18:08 Ответить
+15
Профспілковий бомж. Юля дає шлях у життя всім покидькам і зрадникам України.Через бют потрапили у раду всі негідники яких тільки можна було знайти,на всіх сміттєзвалищах.Це не партія а виробник зрадників і гнид.
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23.04.2021 18:15 Ответить
+14
Хитрожопа потвора !!! Бач скількі бабла каскаю об асфальт нагупав ,Мишко !!!)))
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23.04.2021 18:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
падумаєш, слуги вони за народ!!!! горою!!! і не важливо як той зветься....бєня, ахметов, пінчук...
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23.04.2021 18:06 Ответить
Признался что альфонс
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23.04.2021 18:11 Ответить
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23.04.2021 18:24 Ответить
Так он признается что голубой лишь бы от корыта не оттащили.
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23.04.2021 18:30 Ответить
Хитрожопа потвора !!! Бач скількі бабла каскаю об асфальт нагупав ,Мишко !!!)))
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23.04.2021 18:06 Ответить
Ясна річ,Матьківщина ,затяті борцуни за соціальну справедливість !!!)))
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23.04.2021 18:08 Ответить
С.Гайдай.
Ще до оформлення купівлі канал перейшов під контроль адміністрації Президента. Власник підписав понятійну згоду, а на каналі оселився «смотряшій» з Банкової.
Але не Порошенко став власником 112-го. Несподівано для редакції новим беніфіціаром каналу в 2018-му став Тарас Козак з оточення Медведчука.
Думаетє, Прошенко відмовився від грошей за закриття справ проти власника каналу? Помиляєтесь. Впевненний, він їх отримав.
Медведчук був ніяким не опонентом. Він був партнером Порошенка.
Давній друг Петра Олексійовича створював для нього економічні і політичні преференціі?, сам перетворюючись на впливову фігуру.
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html https://www.economics-prorok.com/2021/03/политика-всегда-была-нужна-порошенко.html
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24.04.2021 09:08 Ответить
не урядники, а общество жуликов и воров...всех трепачей на помойку!...
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23.04.2021 18:09 Ответить
Шахтёры пусть порадуются за Волынца, якобы защитника их прав, не слазящего с экранов. А также за таких чудесных и загадочных женщин , которые "помогают" деньгами на многомиллионную квартирку в Киеве, а не в тех же шахтёрских городках
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23.04.2021 18:14 Ответить
Профспілковий бомж. Юля дає шлях у життя всім покидькам і зрадникам України.Через бют потрапили у раду всі негідники яких тільки можна було знайти,на всіх сміттєзвалищах.Це не партія а виробник зрадників і гнид.
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23.04.2021 18:15 Ответить
Це якось виправдовує корупціонера і покидька?
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24.04.2021 11:15 Ответить
А,хто сказав,що він корупціонер?
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27.04.2021 09:47 Ответить
Якщо народний депутат і профспілковий керівник має статки яким нема пояснення походження і які не декларуються то як це називається?
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27.04.2021 11:25 Ответить
ФСБ працює.
А як ще може називатись локшина від влади якій весь заважае красти Ю.Тимошенко і "Батьківщина?"
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03.05.2021 09:13 Ответить
А як це можна назвати?

Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691
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07.05.2021 09:43 Ответить
СЛАБАЯ ВЛАСТЬ это то же самое что БЕЗЗАКОНИЕ & КОРРУПЦИЯ
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23.04.2021 18:16 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація державної діяльності !!!)))
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23.04.2021 18:25 Ответить
Ахметовский выкормыш
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23.04.2021 18:17 Ответить
Волынец всегда обеспечивал интересы Ахметова, и с ахметовских ТВ-каналов не вылазит и своего сынка хорошо у Ахметова пристроил.
Юлька - "борцыня с олигархами" просто так его у себя пригрела в нардепах "Батьківщини"? Как и всю антиукраинскую враждебную шваль пригревала у себя - Портнова, Королевскую, Олийныка, Лозинского и т.п.
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23.04.2021 18:51 Ответить
Ну що ви ото... Він жеж страждалець за шахтьоров! Та ще й укроимовний. А ви про якісь там декларації. Стыдитесь, господа!
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23.04.2021 18:18 Ответить
ЮЛЬКУ В СТУДИЮ))))))))))))))))))) лучше бы земли подешевке купил, квартиры еще настрят
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23.04.2021 18:21 Ответить
Юлька не Штирлиц ,она брехню за пол секунды сварганит. В Днепре ее в школе и на заводе запомнили как феноменально лживую прохиндейку.
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23.04.2021 18:28 Ответить
"Студентка,комсомолка и просто ... " !!!)))
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23.04.2021 18:33 Ответить
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
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24.04.2021 09:10 Ответить
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669

**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
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24.04.2021 09:17 Ответить
Не мешайте чуваку о народе думать круглосуточно.
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23.04.2021 18:22 Ответить
Еще один мачо-альфонс.
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23.04.2021 18:22 Ответить
То главний профспіл по шахтам шоле?))) товаріщ шахова?
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23.04.2021 18:27 Ответить
Незальожная профспілка горняків !!!)))
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23.04.2021 18:34 Ответить
Волынец на себе последнюю рубашку рвет защищая шахтеров. В это время его сын работает на Ахметова, который владеет шахтами. А папа ездит на внедорожнике сына. Интересный каламбур получается
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23.04.2021 18:28 Ответить
«Оппозиционер» Порошенко при Януковиче стал миллиардером, - СМИ.
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
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24.04.2021 09:11 Ответить
если она дала ему деньги на квартиру ....то , нужно ее расстрелять
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23.04.2021 18:30 Ответить
Это уже второй за последние дни после шахова, любитель и защитник бедных шахтеров, но шахов кажется круче волынца, но время покажет.
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23.04.2021 18:34 Ответить
Вот вам і голова профспілки ?? Кого він захистити може ???? Смішно, Своіх людей поставили олігархи, Тому і всі мовчать !!!!
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23.04.2021 18:37 Ответить
Брешет паскуда, как пить дать - брешет, да все там брехуны, во главе клоуна. Никакой веры им нету, не было, нет и не будет, одно ворьё и одни коррупционеры.
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23.04.2021 18:37 Ответить
Головне,що каже правду спідручний агента російських спецслужб Порошенко А. Герасімов.
Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1715
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24.04.2021 08:56 Ответить
Цікаво було б вислухати думку Івана Сулими з цього приводу Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 2171
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23.04.2021 18:38 Ответить
Йой...
...А може, краще у пана Івана запитатися про щось... не настільки невдобне? Приміром, чи є життя на Марсі...
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23.04.2021 22:00 Ответить
поросята,ви спочатку дайте йому вам відповісти,а то ви весь час його блокуєте...
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07.05.2021 09:46 Ответить
Нє, добродію, тут Ви не влучили. Я жодного разу такого не робив, і не робитиму. Трохи подражнити Івана - то можна. А блокувати... навіщо?
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07.05.2021 17:08 Ответить
Так у нього рабів тьма на вугільних плантаціях. От він і розкошує. Умеет жіть.
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23.04.2021 18:39 Ответить
Звідкіля, звідкіля? З внесків членів шахтарських профспілок!
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23.04.2021 18:40 Ответить
Як "звідки"? У шахті навй..бував...
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23.04.2021 18:53 Ответить
Ну что вы к парню придираетесь - шахтер, каска надавила, диагноз амнезия. А про денежную бабу так себе от скудоумия ляпнул.
"....тут помню, и тут помню, а вот тут не помню..."( С )
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23.04.2021 18:58 Ответить
Жона теж майно ? Якісні і вартісні характеристики вказувати ? Подзвонили до першого здати декларацію
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23.04.2021 19:01 Ответить
Ваня Сулима, аларм! Ваших парафинят!
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23.04.2021 19:22 Ответить
Баба Юля одолжила ули не понятно!?
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23.04.2021 19:35 Ответить
По-моему, Волынец ещё с раннего детства работает главой профсоюза шахтеров.
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23.04.2021 19:37 Ответить
Та він в касці з коногонкою народився !!!))))
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23.04.2021 20:14 Ответить
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23.04.2021 20:19 Ответить
где взял? нашахтёрил!
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23.04.2021 20:22 Ответить
ахметовское шобло - ляшко на корове, волынец на шахтере...
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23.04.2021 20:53 Ответить
Золотой киловатт Ахметова и Порошенко.
https://biz.censor.net/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko

............
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24.04.2021 09:18 Ответить
згадалась декларація його лідерки - Юлі Тимошенко - бідна, як та церковна миш, навіть вказувала, що живе бідолаха в орендованому будинку) мабуть,і на пластичні операції кредит брала)
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24.04.2021 00:04 Ответить
галя. і хто ж тебе ї@е таку дурну?Тільки агенти ФСБ в Україні не бояться оформлювати на себе все ними вкрадене...

В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України",
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/

++++++++++
Скільки коштів з бюджету у 2020 році отримає фонд дружини Порошенка
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
+++++++++++
П'ятий президент України Петро Порошенко задекларував у 2020 році понад 1,8 мільярда гривень готівкою
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zadeklaruvav-najbilshe-gotivki-sered-deputativ-u-yes-poyasnili-chomu-vin-ne-trimaye-groshi-u-banku
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24.04.2021 09:23 Ответить
ФСБшні "Схеми" відробляє чергове кремлівське замовлення, ********** патріота, вірного побратима Порошенка та шефа Горлівського терориста "Беса", Артура Герасімова
Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720
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24.04.2021 08:50 Ответить
Нагадаємо, аналітики "https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/novyna/finansy/deputat-yevrosolidarnosti-herasymov-ne-zadeklaruvav-villu-ispaniyi-sxemy Слово і Діло " дослідили, що у другого співголови фракції «Європейська солідарність» досить скромна декларація. У 2020 році він отримав дохід від зарплати, у нього немає грошей на рахунках, але є мільйон гривень, 69 тис. доларів і 17 тис. євро готівкою.
У нього також немає нерухомості. Їздить депутат на Range Rover 2018 року випуску, з цінних речей - наручні годинники Breguet і IWC.https://dilo.net.ua/novyny/deputat-vid-yes-gerasymov-ne-zadeklaruvav-villu-v-ispaniyi-shemy/
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24.04.2021 09:05 Ответить
ботоферма Жулії, ну або дурник сулима під ніком володимир, в намаганні перевести стрілки від своїє убогої партії атакує не зелену нечисть чи зажопників а ЄС )).
дуже красномовна річ, йолопи навіть критично мислити не здатні, чи може реально нова ШИРКА намічається
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24.04.2021 10:02 Ответить
ботоферма жулі?Тоді чого агент ФСБ Порошенко не покладе край цій ботофермі?Не подасть в суд про захист ділової репутаціі,"честі і гідності"За останні 5 років він себе і свого куратора В.Медведчука захистив від переслідувань законодавчо.
***
Ю. Тимошенко:Влада, яка обіцяла непримиренну боротьбу з корупцією, сьогодні по суті прикриває злочинні схеми.
Слідча комісія парламенту за кілька днів викрила корупційних оборудок більше, аніж усі правоохоронці за рік,
але тепер депутати з президентської фракції не дозволяють розслідувати оборудки, які коштують державі мільярди доларів.
Фактично своєю безпорадністю влада прикриває корупцію і крадіжки.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zaklikala-do-obyednannya-nacionalnix-sil-shhob-zupiniti-kolonizaciyu-kra%d1%97ni/
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03.05.2021 09:27 Ответить
Профсоюзые боссы - они такие....
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24.04.2021 10:14 Ответить
 
 