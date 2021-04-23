Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ. ФОТО
Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти трех миллионов гривен на покупку квартиры в Печерском районе Киева. Сам нардеп объяснил, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает", но Волынец не упоминает о ней в декларации, поскольку считает "необязательным". При этом специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что нардеп должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В июне 2020 Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен. И сразу приобрел новое жилье, с в полтора раза больше площади в комплексе "Бульвар фонтанов" - элитной новостройке на Печерске, а также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 миллионов гривен.
Журналисты решили проверить, хватило бы собственных задекларированных сбережений и доходов Волынца на улучшение жилищных условий и расширения жилой площади?."Схемы" проанализировали декларации Волынца за 2019 и 2020 годы. В декларации за 2019 он указал доход чуть меньше миллиона гривен (это пенсия и зарплата нардепа, а также деньги от Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов) и 4 тысячи долларов наличными. В декларации 2020 года у него оставалась наличность в том же размере. Итак, суммарно его доходы и сбережения в период улучшения жилищных условий - более миллиона гривен (это пенсия, депутатская зарплата, а также средства в банке).
"Получается, этих средств было недостаточно, чтобы покрыть разницу в 3,5 миллиона гривен для приобретения больших апартаментов в Киеве", - говорится в расследовании.
Журналисты обратились за комментарием к депутату. На вопрос "Схем", как Волынец может объяснить источник происхождения части средств на приобретение квартиры на Печерске, он ответил так: "У меня были сбережения. Я всю жизнь работал. На тяжелых, ответственных работах. Я работал в шахте долгое время. Это во-первых. Во-вторых, я живу с женщиной, которая также вложила свой вклад в эту квартиру ".
Волынец объяснил, почему не указал эту информацию в декларации: "Мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал ... Это не обязательно. Изучите закон".
Специалисты в сфере противодействия коррупции отмечают: Волынец должен указать в своей декларации информацию о совместном проживании и активы гражданской жены. "Несмотря на то, хочет он ее декларировать не хочет, обязанность декларировать человека, с которым проживаешь и ведешь совместный быт", - отметил исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.
Журналисты также обратили внимание, что депутат не указывает владение и пользование автотранспортом. "Схемы" зафиксировали, как Михаил Волынец в январе-феврале 2021 неоднократно пользовался автомобилем Toyota Highlander.
С сентября 2019 г. машина оформлена на сына нардепа - Андрея Волынца. На тот момент такой автомобиль, по данным официальных дилеров, стоил более 50 000 долларов, то есть около 1,3 миллиона гривен.
Журналистам также удалось выяснить, что сын главы Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца работает в структуре олигарха Рината Ахметова - крупнейшего частного владельца шахт в Украине. Андрей Волынец работает в холдинге "Метинвест" - эту информацию озвучили в офисе компании в Женеве, предоставив адрес его рабочей почты. На вопрос о работе сына в холдинге Ахметова Михаил Волынец ответил журналисту: "Мой сын работает, а я не знаю, чем вы занимаетесь".
Ни в отчетности за 2019, ни за 2020 - депутат Волынец не указал элитный внедорожник, записанный на сына. Хотя, если пользовался им с момента вступления депутатских полномочий, то должен бы - отмечают юристы.
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Ще до оформлення купівлі канал перейшов під контроль адміністрації Президента. Власник підписав понятійну згоду, а на каналі оселився «смотряшій» з Банкової.
Але не Порошенко став власником 112-го. Несподівано для редакції новим беніфіціаром каналу в 2018-му став Тарас Козак з оточення Медведчука.
Думаетє, Прошенко відмовився від грошей за закриття справ проти власника каналу? Помиляєтесь. Впевненний, він їх отримав.
Медведчук був ніяким не опонентом. Він був партнером Порошенка.
Давній друг Петра Олексійовича створював для нього економічні і політичні преференціі?, сам перетворюючись на впливову фігуру.
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html https://www.economics-prorok.com/2021/03/политика-всегда-была-нужна-порошенко.html
А як ще може називатись локшина від влади якій весь заважае красти Ю.Тимошенко і "Батьківщина?"
Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691
Юлька - "борцыня с олигархами" просто так его у себя пригрела в нардепах "Батьківщини"? Как и всю антиукраинскую враждебную шваль пригревала у себя - Портнова, Королевскую, Олийныка, Лозинского и т.п.
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
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После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
...А може, краще у пана Івана запитатися про щось... не настільки невдобне? Приміром, чи є життя на Марсі...
"....тут помню, и тут помню, а вот тут не помню..."( С )
https://biz.censor.net/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
............
В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України",
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
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Скільки коштів з бюджету у 2020 році отримає фонд дружини Порошенка
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
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П'ятий президент України Петро Порошенко задекларував у 2020 році понад 1,8 мільярда гривень готівкою
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zadeklaruvav-najbilshe-gotivki-sered-deputativ-u-yes-poyasnili-chomu-vin-ne-trimaye-groshi-u-banku
У нього також немає нерухомості. Їздить депутат на Range Rover 2018 року випуску, з цінних речей - наручні годинники Breguet і IWC.https://dilo.net.ua/novyny/deputat-vid-yes-gerasymov-ne-zadeklaruvav-villu-v-ispaniyi-shemy/
дуже красномовна річ, йолопи навіть критично мислити не здатні, чи може реально нова ШИРКА намічається
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Ю. Тимошенко:Влада, яка обіцяла непримиренну боротьбу з корупцією, сьогодні по суті прикриває злочинні схеми.
Слідча комісія парламенту за кілька днів викрила корупційних оборудок більше, аніж усі правоохоронці за рік,
але тепер депутати з президентської фракції не дозволяють розслідувати оборудки, які коштують державі мільярди доларів.
Фактично своєю безпорадністю влада прикриває корупцію і крадіжки.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zaklikala-do-obyednannya-nacionalnix-sil-shhob-zupiniti-kolonizaciyu-kra%d1%97ni/