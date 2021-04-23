"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают (обновлено)

Сайт политической партии "Слуга народа" сообщает, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал гособоронзаказ на 2021-2023 гг. Сайт Комитета уточняет, что вопрос рассматривали, но решение не принято.

Сначала сообщение о согласовании гособоронзаказа появилось на сайте партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос рассматривался в закрытом режиме", - сказано в сообщении "Слуг народа".

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Сообщение на сайте "Слуги народа"

Но на сайте Комитета ВР содержится другая информация.

"Был рассмотрен вопрос согласования Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки государственного оборонного заказа на 2021 - 2023 годы. Рассмотрение данного вопроса будет продолжено на следующем заседании Комитета", - говорится на сайте.

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Сообщение на сайте Комитета Верховной Рады