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"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают (обновлено)

Сайт политической партии "Слуга народа" сообщает, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал гособоронзаказ на 2021-2023 гг. Сайт Комитета уточняет, что вопрос рассматривали, но решение не принято.

Сначала сообщение о согласовании гособоронзаказа появилось на сайте партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос рассматривался в закрытом режиме", - сказано в сообщении "Слуг народа".

СН сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают 01щ
Сообщение на сайте "Слуги народа"

Но на сайте Комитета ВР содержится другая информация.

"Был рассмотрен вопрос согласования Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки государственного оборонного заказа на 2021 - 2023 годы. Рассмотрение данного вопроса будет продолжено на следующем заседании Комитета", - говорится на сайте.

Также на Цензор.НЕТ: Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность

СН сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают 02

Сообщение на сайте Комитета Верховной Рады

бюджет (4841) ВР (29302) нацбезопасность (227) оборона (5252) Слуга народа (2638) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+13
Какие АТОшники? Ты посмотри что из себя представляет монобольшинство. Там что ни клоун, то рекитир из90-х или проститутка. И эти уроды - возглавляют комитет.
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23.04.2021 18:54 Ответить
+6
Потому, что закон о оборонных закупках, принятый в июле 2020 г. (!!!) до сих пор не имплементирован. Поставки "Нептунов" зеленые козлы ожидают в лучшем случае в 1 квартале 2022 года. За два года не смогли выделить денег на так необходимое оружие.
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23.04.2021 18:37 Ответить
+6
Комітет має засідати цілодобово, поки не погодить оборонне замовлення, або поки не сформулює свої пропозиції по змінам. Не випускати депутатів з будівлі поки не буде погоджено документ!
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23.04.2021 20:42 Ответить
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УКРАЇНА АБО СМЕРТЬ !
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23.04.2021 18:09 Ответить
Комітет має засідати цілодобово, поки не погодить оборонне замовлення, або поки не сформулює свої пропозиції по змінам. Не випускати депутатів з будівлі поки не буде погоджено документ!
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23.04.2021 20:42 Ответить
https://dumskaya.net/news/patcientov-belgorod-dnestrovskoy-psihbolnitcy-ot-141931/ В Одесской области пациентов психиатрической больницы отправляют по домам: родственники больных боятся за свои жизни (обновлено, фото)

"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают - Цензор.НЕТ 5064
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23.04.2021 20:53 Ответить
Шикарное и полностью готовое, политически подкованное пополнение партии "Слуга народу"! Ура, товарищи!
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23.04.2021 21:01 Ответить
Раздуплились наконец-то.
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23.04.2021 20:58 Ответить
..."якобы согласовал".. Или вроде бы, как будто, вероятно...
Короче еще "писями по воде виляно".
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23.04.2021 21:10 Ответить
А оборонне замовлення минулого року провалили.
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23.04.2021 18:09 Ответить
Мне кажется пока в комитете безопастности и в других оборонных ведомствах не будуть сидеть боевые АТОшники и ООСники нифига в нашей обороне с мертвой точки не сдвинется тем более что сейчас там сидит подавляющее большинство тех кто заинтересован в мокшандии.Или в ВР Украины и в офисе президента считают что оборону Украины могут проводить те кто даже в армии не служил а тем более не воевал.
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23.04.2021 18:13 Ответить
Какие АТОшники? Ты посмотри что из себя представляет монобольшинство. Там что ни клоун, то рекитир из90-х или проститутка. И эти уроды - возглавляют комитет.
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23.04.2021 18:54 Ответить
Комитет ВР по нацбезопасности согласовал государственный оборонный заказ на 2021-2023 годы - Цензор.НЕТ 7487
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23.04.2021 18:24 Ответить
Почему в закрытом режиме? Даже им стыдно от принятого решения?
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23.04.2021 18:31 Ответить
Потому, что закон о оборонных закупках, принятый в июле 2020 г. (!!!) до сих пор не имплементирован. Поставки "Нептунов" зеленые козлы ожидают в лучшем случае в 1 квартале 2022 года. За два года не смогли выделить денег на так необходимое оружие.
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23.04.2021 18:37 Ответить
Ну им же харчеваться нужно... А на все денег не хватает...
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23.04.2021 20:47 Ответить
"Нептунов" заказали три дивизиона.. это три раза по 72 ракеты + в каждом дивизионе 6 машин..
Поставка третьего (по количеству) завершится в 1 кв. 2022, а первый и второй дивизион будет переданы уже в этом году, если будут профинансированы..
на сегодняшний день проект профинансирован частично..
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23.04.2021 20:57 Ответить
Это сказки для лохов. Цикл изготовления -- 9 месяцев от поступления средств. Денег пока не выделили, оборонзаказ не подписан. Вот от того "если будут профинансированы" отсчитываем 9 месяцев и получаем дату поступления первого комплекта. Тут даже не нужно быть математиком, чтобы понять, что в этом году ничего уже не будет.
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23.04.2021 22:14 Ответить
я смотрел недавнее интервью Коростылева.. это его слова..
еще "Луч" делает большой заказ на ПТРК "Стугна" и "Скиф" для ВСУ..
еще делают "Ольха-Р" (на 70 км дальности) и ВСУ их получает..
еще делают ЗРК ближнего круга действия для инозаказчика..
еще заключили два контракта на поставку "Ольха-М"(на 120 км) в арабские страны, хотя "Ольха-М" не закончила еще госиспытания..
финансирование частичное, но прибыли по другим контрактам позволяет "Лучу" полноценно работать на ГОЗ и на приоритетные разработки, типа БПЛА "Сокол 300"..
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23.04.2021 22:58 Ответить
ЗСУ не отримають ​"Нептун" у 2021 році: коли чекати перший дивізіон РК-360МЦ
https://defence-ua.com/news/zsu_ne_otrimajut_neptun_u_2021_rotsi_koli_chekati_pershij_divizion_rk_360mts-2925.html
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23.04.2021 23:34 Ответить
это новость за 19 лютого 2021, 13:54.. она уже неактуальна!
https://www.youtube.com/watch?v=4jcCikbwn50 О. КОРОСТЕЛЬОВ: ВІД БЕЗПІЛОТНИКА ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТІВ / ДЕТАЛІ РАКЕТНИХ ПРОЕКТІВ
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23.04.2021 23:38 Ответить
Чуть ниже. Там так:
".... він повідомив, що попри неповне фінансування замовлення (був перерахований лише авансовий платіж, якого недостатньо для завершення робіт) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на підприємстві вже почали працювати над його створенням й планують передати Міноборони перший дивізіон у першому кварталі 2022 року...."


Плюс нужно будет испытать и новое шасси, пока предположительно "Татра".
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23.04.2021 23:42 Ответить
это видео от 20 апреля 2021г... т.е. три дня назад..
А - актуальность..

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23.04.2021 23:40 Ответить
Скільки ЗСУ отримають "Нептунів", коли це відбудеться та чи закуповується "Вільха"
https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html
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23.04.2021 23:39 Ответить
скорость ах...ющая! щоб вам так зарплату платили як ви доз приймали! зелені сцикли
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23.04.2021 18:33 Ответить
НЄ ПРАШЛО І ПОЛ-ГОДА...
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23.04.2021 20:35 Ответить
Юзік купить ще одне авто!
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23.04.2021 20:40 Ответить
Движуха,еопрст...
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23.04.2021 20:41 Ответить
Невже зєлєнський взяв під свій особистий контроль виконання гособоронзаказа?
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23.04.2021 20:45 Ответить
представляю токаря в тылу, на военном заводе, который не может включить токарный станок чтобы начать точить болванку снаряда...потому что нет согласования гособоронзаказа
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23.04.2021 20:45 Ответить
так сначала найми того токаря,если нет денег в фонде зароботной платы...
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23.04.2021 21:41 Ответить
И шо? Они все-время врут. Что нового?
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23.04.2021 20:46 Ответить
Ну вот -- у государства нет денег на собственную армию, а в НАТО -- возьми, да вступи!
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23.04.2021 20:47 Ответить
у ніх шо, оп'ять параграфи закончілісь..?

"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают - Цензор.НЕТ 3452
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23.04.2021 20:47 Ответить
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23.04.2021 21:44 Ответить
"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают - Цензор.НЕТ 734
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23.04.2021 20:48 Ответить
***** никак не завизирует?
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23.04.2021 20:48 Ответить
Хтось здивований? 😲 Дивуватися можуть лише зебіли. Та й то не всі, а лише упороті.
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23.04.2021 20:49 Ответить
Цікаво хто кому "ваставив", щоб стартонули?
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23.04.2021 21:00 Ответить
"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають - Цензор.НЕТ 2159
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23.04.2021 21:12 Ответить
Якось здибав повара ,той розповідав як згодували зо двісті кілограмів повністю гнилих креветок клієнтам ,він свого боса шанобливо так по імені та по батькові називав( тищенка)
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23.04.2021 21:22 Ответить
Заврались по полной,или нет?Выделеные деньги поделили и согласовали каждого долю а вот сколько осталось денег на оборону еще модераторам сайта не сообщили.
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23.04.2021 21:19 Ответить
Після того, як Дмитро Нескоромний замголови СБУ звинувачений у замахі на вбивство Наумова, оголосив про оприлюднення доказів про закордонний паспорт громадянина Зеленського, апеляційний суд Києва скасував заочний арешт за недостатністю улік. Ця ЗЕлена сцикота тим самим спалився.
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23.04.2021 21:25 Ответить
Тут ведь вот какой вопрос.
Если про это знает какой-то Нескоромный, то Ми-6 и ЦРУ стопудово могут ЗЕ в люой момент под импичмент подвести.
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24.04.2021 02:05 Ответить
Якщо хтось з "СН" відкрив рота, то не слухайте - бреше. За 2 роки при владі випадки, коли вони не брехали, можна перерахувати на пальцях однієї руки (і то багато буде), починаючи зі "стадіон так стадіон"
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23.04.2021 21:39 Ответить
"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають - Цензор.НЕТ 6456
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24.04.2021 00:04 Ответить
Т.е. СН опять откровенно врет. Ожидаемо. Но зебилам нравится.
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24.04.2021 02:04 Ответить
 
 