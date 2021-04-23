"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают (обновлено)
Сайт политической партии "Слуга народа" сообщает, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал гособоронзаказ на 2021-2023 гг. Сайт Комитета уточняет, что вопрос рассматривали, но решение не принято.
Сначала сообщение о согласовании гособоронзаказа появилось на сайте партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос рассматривался в закрытом режиме", - сказано в сообщении "Слуг народа".
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Сообщение на сайте "Слуги народа"
Но на сайте Комитета ВР содержится другая информация.
"Был рассмотрен вопрос согласования Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки государственного оборонного заказа на 2021 - 2023 годы. Рассмотрение данного вопроса будет продолжено на следующем заседании Комитета", - говорится на сайте.
Также на Цензор.НЕТ: Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность
Сообщение на сайте Комитета Верховной Рады
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Короче еще "писями по воде виляно".
Поставка третьего (по количеству) завершится в 1 кв. 2022, а первый и второй дивизион будет переданы уже в этом году, если будут профинансированы..
на сегодняшний день проект профинансирован частично..
еще "Луч" делает большой заказ на ПТРК "Стугна" и "Скиф" для ВСУ..
еще делают "Ольха-Р" (на 70 км дальности) и ВСУ их получает..
еще делают ЗРК ближнего круга действия для инозаказчика..
еще заключили два контракта на поставку "Ольха-М"(на 120 км) в арабские страны, хотя "Ольха-М" не закончила еще госиспытания..
финансирование частичное, но прибыли по другим контрактам позволяет "Лучу" полноценно работать на ГОЗ и на приоритетные разработки, типа БПЛА "Сокол 300"..
https://defence-ua.com/news/zsu_ne_otrimajut_neptun_u_2021_rotsi_koli_chekati_pershij_divizion_rk_360mts-2925.html
https://www.youtube.com/watch?v=4jcCikbwn50 О. КОРОСТЕЛЬОВ: ВІД БЕЗПІЛОТНИКА ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТІВ / ДЕТАЛІ РАКЕТНИХ ПРОЕКТІВ
".... він повідомив, що попри неповне фінансування замовлення (був перерахований лише авансовий платіж, якого недостатньо для завершення робіт) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на підприємстві вже почали працювати над його створенням й планують передати Міноборони перший дивізіон у першому кварталі 2022 року...."
Плюс нужно будет испытать и новое шасси, пока предположительно "Татра".
А - актуальность..
https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html
Если про это знает какой-то Нескоромный, то Ми-6 и ЦРУ стопудово могут ЗЕ в люой момент под импичмент подвести.