С начала суток наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, ПТРК и дистанционное минирование, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевка, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

У поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.