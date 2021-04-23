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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, ПТРК и дистанционное минирование, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, ПТРК и дистанционное минирование, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевка, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

У поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (28218) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Одним словом ,,полное перемирие,, только вот почему-то действия врага наше руководство в упор не видит.
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23.04.2021 18:20 Ответить
Головне сидіти тихо атопутіннападьоть.
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23.04.2021 18:24 Ответить
Це саме туди буба пуйла запрошувало? Ну, шоб в очко йому зазирнути. Ти диви який
відчайдушний!)
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23.04.2021 18:24 Ответить
режим прекращения огня или тишины не понятно в чем разница
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23.04.2021 18:35 Ответить
 
 