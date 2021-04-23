С начала суток наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, ПТРК и дистанционное минирование, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевка, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Пивденное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.
У поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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