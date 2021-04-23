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Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для "слуги народа" Тищенко никаких последствий, - журналист Ткач

Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для

Автор расследования о праздновании в разгар карантинных ограничений дня рождения жены нардепа "СН" Николая Тищенко Аллы Барановской Михаил Ткач считает, что депутат смог избежать политической ответственности.

Об этом он пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну вот и все. Для того, чтобы избежать политической ответственности за показательное пренебрежение законом (вдруг!) Николаю Тищенко даже не понадобилось публично признать вину. ... Из уважения ко всем тем, кто придерживается карантина, осознавая ответственность за здоровье окружающих, Тищенко даже не смог признать: да, я нарушил", - написал он.

Вместе с Тищенко никаких репутационных рисков не понесли руководитель черкасской ОГА Скичко, в отеле жены которого состоялась вечеринка, и "слуга народа" Трухин, бывший на празднике в качестве гостя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шевченко могут исключить из фракции, а Тищенко должен заплатить максимальный штраф, - решение фракции "СН"

"Президент тоже никак не отреагировал. Кто-то из спикеров ОП впоследствии в каком-то из теплых эфиров скажет, что президент очень жесткими поговорил с Николаем. А фракция? А что фракция? Все понимают, что выступить против кума Ермака - это выступить против Ермака. А в "Слуге народа", как известно, лояльность ценится больше, чем профессионализм и ответственность. Это и есть круговая порука. Она так и работает", - считает Ткач.

Журналист пообещал опубликовать еще множество материалов о том, как "слуги народа" нарушают законы, которые сами принимают.

"Мы всегда где-то рядом", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Жена Тищенко Барановская: У 99% гостей вечеринки есть антитела

Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для слуги народа Тищенко никаких последствий, - журналист Ткач 01

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Ткач Михаил (137) Слуга народа (2638) Ермак Андрей (1278) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+22
Презедент осел...его зеленое стадо куражится как хочет.....
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23.04.2021 18:36 Ответить
+11
Хотелось бы напомнить Михаилу Ткачу за кого он так самозабвенно топил перед выборами.
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23.04.2021 18:39 Ответить
+10
Я более чем уверен...что михаил ткач...до сих пор считает что царь хороший....это бояре плохие...
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23.04.2021 18:41 Ответить
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Презедент осел...его зеленое стадо куражится как хочет.....
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23.04.2021 18:36 Ответить
Скажи мені хто твій кум- і я скажу хто ти ! Версія 2.0- українська, **********.
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23.04.2021 19:02 Ответить
стадо - у кого президент осёл.
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23.04.2021 20:31 Ответить
О каких последствиях может идти речь если тот кто мог ему принести последствия были там на вечеринке.
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23.04.2021 18:37 Ответить
Врагам закон, друзьям всё...как то так....
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23.04.2021 18:37 Ответить
Всі рівні перед законом, а слуги рівніші за всіх.
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23.04.2021 18:38 Ответить
все логично
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23.04.2021 18:38 Ответить
Хотелось бы напомнить Михаилу Ткачу за кого он так самозабвенно топил перед выборами.
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23.04.2021 18:39 Ответить
Я более чем уверен...что михаил ткач...до сих пор считает что царь хороший....это бояре плохие...
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23.04.2021 18:41 Ответить
хорошо сказал, в точку
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23.04.2021 19:30 Ответить
журналист Ткач может гордится своим мудрым выбором...
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23.04.2021 18:41 Ответить
Избиратели не возмущаются, значит все ок.
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23.04.2021 18:45 Ответить
Виборцям дали по лимону і відру піску.
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23.04.2021 18:48 Ответить
Відром по писку, так більш точніше...
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23.04.2021 18:54 Ответить
Відро пісьок.
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23.04.2021 19:45 Ответить
Рекетир, бандит, наркоторговец? Кто ему чего сделает? Не в тюрьму же сажать. Если не в тюрьму, значит в кресло президента. Вот прикольно будет.
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23.04.2021 18:48 Ответить
банда МИНьЕТЧИКОВ захватила власть
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23.04.2021 18:50 Ответить
ви протести Зе лошар з цього приводу бачите? а супер репортажі основниз змі з цього приводу?ніхєра! лох кушаєт всьо що подають! а лоха годують скандалами, парашенком,контрабандистами і тд. і жодної серйозної теми!!!
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23.04.2021 18:48 Ответить
Якщо президент зеленський поміняв свій рейтинг на розбійника,це його вибір.
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23.04.2021 18:52 Ответить
последствия были!
Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для "слуги народа" Тищенко никаких последствий, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 491
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23.04.2021 18:53 Ответить
ЦИРКАЩИНА,- це ти
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23.04.2021 19:58 Ответить
Вакцину від грипу винайшли 83 роки тому. Ні на що не натякаю.
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23.04.2021 18:55 Ответить
Беда! Никто не обращает внимание на стенания Великого Михайла Ткача.Совсем.Говорит себе что-то .та пусть говорит.Странно ,что у него на чердаке прослушку сняли.Или не сняли?Вот теперь ночами не сплю и гадаю.Сняли или не сняли.Бессоница из-за этого замучила.День не сплю и ночь не ем!
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23.04.2021 18:58 Ответить
Все на Бубочку дрочишь?
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23.04.2021 20:06 Ответить
ЗЕлені гниди, як вони є...
Колю Тіщенка покарали штрафом - має завезти благодійну допомогу в армію.
Унікальні бовдури: для них допомога Армії - це покарання, а не особисте бажання, поклик, потреба, я в ах..... 😏
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23.04.2021 18:59 Ответить
Зеля - просто марионетка. Безвольная, унылая марионетка.
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23.04.2021 18:59 Ответить
Да он просто - МРАЗЬ!!!
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23.04.2021 22:31 Ответить
Так теперь уже стало известно, шо коля котлета криминальный авторитет, и Зе взял его в 95 балаган для своей охраны, так что от винта.
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23.04.2021 19:05 Ответить
Вы прячьтесь от простуды и колите чудо-ліки от фейковой пандемии
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23.04.2021 20:10 Ответить
Жду следующего разноса Атб..
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23.04.2021 21:15 Ответить
Просто для нього реально вернулися 90-ті тільки як по спіралі на більш вищому витку.
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23.04.2021 21:17 Ответить
Твари эти "слуги", им закон не писан, они считают себя "царями", которым всё дозволено и у которых всё сходит с рук. А ведь вы сами даёте пример народу, который вас же и избрал, или вы забыли об этом? А ермак, друг зеленского, что-то долго задержался на свободе, по нему тюрьма давно уже плачет, как и по тищенко - хитрожопого. Позор такому правительству Украины!
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23.04.2021 22:28 Ответить
 
 