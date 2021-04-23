Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для "слуги народа" Тищенко никаких последствий, - журналист Ткач

Автор расследования о праздновании в разгар карантинных ограничений дня рождения жены нардепа "СН" Николая Тищенко Аллы Барановской Михаил Ткач считает, что депутат смог избежать политической ответственности.

Об этом он пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну вот и все. Для того, чтобы избежать политической ответственности за показательное пренебрежение законом (вдруг!) Николаю Тищенко даже не понадобилось публично признать вину. ... Из уважения ко всем тем, кто придерживается карантина, осознавая ответственность за здоровье окружающих, Тищенко даже не смог признать: да, я нарушил", - написал он.

Вместе с Тищенко никаких репутационных рисков не понесли руководитель черкасской ОГА Скичко, в отеле жены которого состоялась вечеринка, и "слуга народа" Трухин, бывший на празднике в качестве гостя.

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"Президент тоже никак не отреагировал. Кто-то из спикеров ОП впоследствии в каком-то из теплых эфиров скажет, что президент очень жесткими поговорил с Николаем. А фракция? А что фракция? Все понимают, что выступить против кума Ермака - это выступить против Ермака. А в "Слуге народа", как известно, лояльность ценится больше, чем профессионализм и ответственность. Это и есть круговая порука. Она так и работает", - считает Ткач.

Журналист пообещал опубликовать еще множество материалов о том, как "слуги народа" нарушают законы, которые сами принимают.

"Мы всегда где-то рядом", - подытожил он.

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