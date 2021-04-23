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Новости Тарифы ЖКХ
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"Нынешний формат ПСО не помогает теплокоммунэнерго справиться с долгами за газ", - Святослав Павлюк

Исторически тариф на централизованное отопление неправильно учитывает объективную цену на газ - сейчас разрыв между ценами газа и тарифами ТКЭ составляет 2-3 месяца, что приводит к накоплению долгов ТКЭ (за газ).

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, переплачивают и конечные потребители, ведь законодательные неурегулированности создают ситуацию, при которой реальная стоимость централизованного отопления искажена. Все эти факторы приводят к тому, что горожане массово отказываются от централизованного отопления, его системы деградируют, а обслуживание становится все дороже.

Эксперт подчеркнул, что нынешний формат ПСО также не помогает теплокоммунэнерго справиться с долговой проблемой.

"Режим ПСО в том формате, в котором он у нас существует, означает, что создается определенная диспропорция между ценами газа для производства тепла различными категориями производителей: индивидуальных и коммунальных. Мы видим странную ситуацию, при которой цена газа для централизованного теплоснабжения выше, чем цена газа для населения. Это искажает именно тарифообразования, ведь мы даем неправильные ценовые индикаторы на старте.

Стоимость ошибки, которая является следствием плохих правительственных решений, является высокой. Начинать надо с того, чтобы стоимость тепла покрывала себестоимость плюс минимальный заработок, плюс минимальное обслуживание предыдущих долгов . Газ для ТКЭ не может быть дороже, чем газ для населения", - отмечает Святослав Павлюк.

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Газ (10238) Тарифы на отопление (721) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+2
Да что тут думать то...трясти надо...тарифы повысить надо..
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23.04.2021 18:48 Ответить
+1
А почему никто не удосужится проверить платежи потребителей которые в 99% исправно платят а вот куда исчерают эти деньги и почему не проплачено за газ комунальщиками почему-то никого не интересует.
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23.04.2021 18:48 Ответить
+1
Рэкетеров уберите от газовой кормушки всё станет по местам...Из области фантастики, знаю....
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23.04.2021 18:50 Ответить
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А почему никто не удосужится проверить платежи потребителей которые в 99% исправно платят а вот куда исчерают эти деньги и почему не проплачено за газ комунальщиками почему-то никого не интересует.
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23.04.2021 18:48 Ответить
Они никуда не исчезают, а оседают на банковских счетах "регуляторщиков" тарифов.
Под эгидой, чтобы "стоимость тепла покрывала себестоимость, плюс минимальный заработок, плюс минимальное обслуживание предыдущих долгов".
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23.04.2021 18:59 Ответить
реально же твари за 15-18 лет точно знают а последние 5-6 лет после роста стоимости газа на 760%!!!!! и установки тепловых счеткиов в домах многоквратирных известна точная цифирь нужного на отопление газа частный сектор и там где отопление +подогрев воды и приготовление елды также известно пока не известно а усредненно сколько газа тем у кого только плита приготовление еды.. но в целом картина миллионов миллиардов кбуов газа понятная с корректировкой климатических перепадов ..короче Украина добывает газ для Пинчука Коломойского Ахметки и прочих не хватает прмиерно 30% газа так вот весь газ УКРАИНЫ эти гниды сваливают в один котел с тем что докупается в еврпое и ВСЕЬ ГАЗ ВПАРИВАЮТ по каким то гахзовым хабам Европы которые к нам украинцам как сало до мусульман... а ведь смотрите одна спекуляция сегодня читаю статью РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО УКРАИНА НАБИВАЕТ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ТОНН ЕЖЕГОДНО А ПОТРЕБЛЯЕТ ВНУТРИ СТРАНЫ всего 500 тысяч рост импорт экспорт в Индию и Китай и наши МОНОПОЛИСТЫ вступают в картельный сговор и торговые ритейлеры и поднимают стоимость масла при переизбытке его в 1 млн тонн ...в 2 (два)!!! раза и типа это не предел вопрос когда начнем расстреливать тех кто торгует маселком молоком почему в Германии растительное масло производства Украина со всеми откатами таможней и прочими на 10% дешевле чем в самой Украине и так по ВСЕМ позициям.. думаю соверши народ самосуд одной такой картельной групкии сразу все вдруг станет понятным дешевым и прозрачным меня напрмиер бесят вбрсоы некой Евроэнегетики котрую опять запускают у нас на порносатйтах мол свет вУкраине в 2-3 раза дешевле чем в Еаэропе содомитской а какие там доходы давайте твари начнем с этого раздела. .а нет гниды еврейские только мол все как то дешево в Украине.. мразь Зеленская опять тварь под столом валяется или под медкомой после Парижу нахавалось коксу и все в отрубе..вещает его Завхоз быдляко Ермачек...
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23.04.2021 20:13 Ответить
О том и разговор...
У нас властя (причём любые, и на любом уровне), идут в ногу, и в тесном строю с олигархатом. Ведь выгода обоюдная, только незрячий этого не заметит. Во властя за этим и приходят, чтобы нахапаться, но аж никак не ради решения проблем в стране.
В других странах, может, и по иному. Но это точно не про Украину.
Рыжая чучма "хороший" почин в стране дала.
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23.04.2021 21:10 Ответить
Да что тут думать то...трясти надо...тарифы повысить надо..
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23.04.2021 18:48 Ответить
представьте если газовую иглу кацапия таки воткнёт через германию...нашу трубу можно будет резать на лом, и
тогда кацапия будет давать газу Европе ровно столько, чтобы только ей хватало, а
о нас не может быть и речи...

меня биспакоит прастой жызниный вапрос:
не поморозят ли зебилы в Киеве свои офисные жопы,
так как нашего газа не хватит, а владельцы этого газа и не слуги и не их мудрый нарид?
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23.04.2021 18:49 Ответить
Да будет так! Не будут трындеть про себестоимость руцкого газа и воровать для производства удобрений украинского...Легче будет разобраться....А нам, пересичным , всё равно придется дорого платить....
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23.04.2021 18:53 Ответить
Так і буде вже восени
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23.04.2021 19:46 Ответить
Рэкетеров уберите от газовой кормушки всё станет по местам...Из области фантастики, знаю....
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23.04.2021 18:50 Ответить
Знов будуть грабувати?
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23.04.2021 19:45 Ответить
Коти Ізраілю заважали реактори в Ірані, ті були взірвані,а вчені застрелені.
Чому ми не робимо таке ж з Півн.потоком2?
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23.04.2021 19:48 Ответить
Здравствуйте. Я хронический алкоголик должник за газ. С вредной привычкой бороться сил нет
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23.04.2021 20:50 Ответить
Это писец какой то....Этой зимой оплата за тепло, двушка,юг(Херсон) ,зимние месяцы-3400,3500,3400. Мой сын, живущий в Литве ,(не заробитчанин, его родина), за двушку, хрущевка,не прошедшая еще через реновацию в среднем за тепло 30-40 евро в месяц....объяснения этому есть????
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23.04.2021 20:59 Ответить
Объяснение этому - вилла, которую Ахметов купил своему сынку за 8 млрд. гривен.
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23.04.2021 21:15 Ответить
Вот завтра обещают температуру -5, а батареи холодные.
Кому нафиг сдались такие коммунальные "услуги" ?
Если люди задолжали - приходите и отрезайте ваши грёбанные батареи Н А К К К У Й Й.
То есть -- Н А В С Е Г Д А .
Мы найдём как согреться в своей квартире за такие деньги, как стоит отопление.
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23.04.2021 21:13 Ответить
https://www.facebook.com/Kucherenko2020?__cft__[0]=AZX5IveA79R7UCu90AhCG6Ion5XnZJgjp4uVo2bwXgJiJxrknA8mSNStwpSnwpjCX_tN7ErxcwO4KhyxEoGQmcMM1cht4SkyY0NL-0qBuLBjCLeRiA40OZdvsqWFfbAuJLkpwdZ1NkChKnU2rRAvJuTw6fOO65A0oVymnn40B4LGxc29z8LALFZbiYwrT2ixuEuCB0pd7PXFRKtXT26rHmvv&__tn__=-UC%2CP-y-R Alexey Kucherenko

До відома!

«Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа", - йдеться в звіті.

За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.
"Однак тарифи на опалення і гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.
Зазначимо, що в червні 2020 року вартість газу для населення становила 2,74 грн за кубометр, в липні - 2,97 грн, в серпні - близько 4,5 грн.»
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24.04.2021 09:34 Ответить
 
 