"Нынешний формат ПСО не помогает теплокоммунэнерго справиться с долгами за газ", - Святослав Павлюк

Исторически тариф на централизованное отопление неправильно учитывает объективную цену на газ - сейчас разрыв между ценами газа и тарифами ТКЭ составляет 2-3 месяца, что приводит к накоплению долгов ТКЭ (за газ).

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, переплачивают и конечные потребители, ведь законодательные неурегулированности создают ситуацию, при которой реальная стоимость централизованного отопления искажена. Все эти факторы приводят к тому, что горожане массово отказываются от централизованного отопления, его системы деградируют, а обслуживание становится все дороже.

Эксперт подчеркнул, что нынешний формат ПСО также не помогает теплокоммунэнерго справиться с долговой проблемой.

"Режим ПСО в том формате, в котором он у нас существует, означает, что создается определенная диспропорция между ценами газа для производства тепла различными категориями производителей: индивидуальных и коммунальных. Мы видим странную ситуацию, при которой цена газа для централизованного теплоснабжения выше, чем цена газа для населения. Это искажает именно тарифообразования, ведь мы даем неправильные ценовые индикаторы на старте.

Стоимость ошибки, которая является следствием плохих правительственных решений, является высокой. Начинать надо с того, чтобы стоимость тепла покрывала себестоимость плюс минимальный заработок, плюс минимальное обслуживание предыдущих долгов . Газ для ТКЭ не может быть дороже, чем газ для населения", - отмечает Святослав Павлюк.