"Нынешний формат ПСО не помогает теплокоммунэнерго справиться с долгами за газ", - Святослав Павлюк
Исторически тариф на централизованное отопление неправильно учитывает объективную цену на газ - сейчас разрыв между ценами газа и тарифами ТКЭ составляет 2-3 месяца, что приводит к накоплению долгов ТКЭ (за газ).
Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, переплачивают и конечные потребители, ведь законодательные неурегулированности создают ситуацию, при которой реальная стоимость централизованного отопления искажена. Все эти факторы приводят к тому, что горожане массово отказываются от централизованного отопления, его системы деградируют, а обслуживание становится все дороже.
Эксперт подчеркнул, что нынешний формат ПСО также не помогает теплокоммунэнерго справиться с долговой проблемой.
"Режим ПСО в том формате, в котором он у нас существует, означает, что создается определенная диспропорция между ценами газа для производства тепла различными категориями производителей: индивидуальных и коммунальных. Мы видим странную ситуацию, при которой цена газа для централизованного теплоснабжения выше, чем цена газа для населения. Это искажает именно тарифообразования, ведь мы даем неправильные ценовые индикаторы на старте.
Стоимость ошибки, которая является следствием плохих правительственных решений, является высокой. Начинать надо с того, чтобы стоимость тепла покрывала себестоимость плюс минимальный заработок, плюс минимальное обслуживание предыдущих долгов . Газ для ТКЭ не может быть дороже, чем газ для населения", - отмечает Святослав Павлюк.
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Под эгидой, чтобы "стоимость тепла покрывала себестоимость, плюс минимальный заработок, плюс минимальное обслуживание предыдущих долгов".
У нас властя (причём любые, и на любом уровне), идут в ногу, и в тесном строю с олигархатом. Ведь выгода обоюдная, только незрячий этого не заметит. Во властя за этим и приходят, чтобы нахапаться, но аж никак не ради решения проблем в стране.
В других странах, может, и по иному. Но это точно не про Украину.
Рыжая чучма "хороший" почин в стране дала.
трясти надо...тарифы повысить надо..
тогда кацапия будет давать газу Европе ровно столько, чтобы только ей хватало, а
о нас не может быть и речи...
меня биспакоит прастой жызниный вапрос:
не поморозят ли зебилы в Киеве свои офисные жопы,
так как нашего газа не хватит, а владельцы этого газа и не слуги и не их мудрый нарид?
Чому ми не робимо таке ж з Півн.потоком2?
алкоголикдолжник за газ. С вредной привычкой бороться сил нет
Кому нафиг сдались такие коммунальные "услуги" ?
Если люди задолжали - приходите и отрезайте ваши грёбанные батареи Н А К К К У Й Й.
То есть -- Н А В С Е Г Д А .
Мы найдём как согреться в своей квартире за такие деньги, как стоит отопление.
До відома!
«Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа", - йдеться в звіті.
За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.
"Однак тарифи на опалення і гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.
Зазначимо, що в червні 2020 року вартість газу для населення становила 2,74 грн за кубометр, в липні - 2,97 грн, в серпні - близько 4,5 грн.»