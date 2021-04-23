Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая в Брюсселе: на повестке COVID-19, климат и Россия
Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести 25 мая в Брюсселе очный саммит Евросоюза.
Об этом пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц.
On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021
Details on logistics following soon.
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Эта тема уже лет 20 в теме.
Зелёным дадут зелёный свет и поддержку по всем международным официальным и юридическим каналам...
...санкции параше в овчинку покажутся...
Тут у нас с этим строго!
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.
Так оно и осталось.