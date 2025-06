Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая в Брюсселе: на повестке COVID-19, климат и Россия

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести 25 мая в Брюсселе очный саммит Евросоюза.

Об этом пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.



Details on logistics following soon.