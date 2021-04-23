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Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая в Брюсселе: на повестке COVID-19, климат и Россия

Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая в Брюсселе: на повестке COVID-19, климат и Россия

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести 25 мая в Брюсселе очный саммит Евросоюза.

Об этом пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц.

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On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.

Details on logistics following soon.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021

саммит (1230) Евросоюз (17341) Шарль Мишель (246)


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23.04.2021 18:49 Ответить
Предполагаю, что России выставят предварительный счёт за вред, нанесённый окружающей среде.
Эта тема уже лет 20 в теме.
Зелёным дадут зелёный свет и поддержку по всем международным официальным и юридическим каналам...
...санкции параше в овчинку покажутся...
Тут у нас с этим строго!
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23.04.2021 18:51 Ответить
З тим кліматом забрехалися.Казали за глобальне потепління.А зараз кажуть,просто за зміну клімату.Звісно клімат змінюється.Він завжди змінювався.
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23.04.2021 18:52 Ответить
Вакцину від грипу винайшли 83 роки тому. Ні на що не натякаю.
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23.04.2021 18:55 Ответить
климат и сосия
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23.04.2021 19:06 Ответить
"Вам що важко виконувати правила і носити маску, щоб не заражати людей?"
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.
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23.04.2021 19:25 Ответить
У Европы всегда было 2 беды - чума и Россия.

Так оно и осталось.
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23.04.2021 19:30 Ответить
че вы с зека хоттите
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23.04.2021 19:33 Ответить
Голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: на повістці COVID-19, клімат і Росія - Цензор.НЕТ 4963
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23.04.2021 20:34 Ответить
 
 