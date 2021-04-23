Эмиратская авиакомпания выплатила 3,7 млн грн за полеты над оккупированным Крымом, - прокуратура АРК
Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов уплатила Украине 3,7 млн грн штрафа за полеты над временно оккупированным Крымом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополя.
"Прокуратурой автономии в ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 Уголовного кодекса Украины), в Хозяйственный суд Киевской области предъявлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины к авиакомпании ОАЭ о взыскании задолженности в сумме 3 млн 719 тыс. 843 грн", - говорится в сообщении.
Установлено, что воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были совершены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегировано Украине международными договорами.
"При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были", - сказано в сообщении.
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