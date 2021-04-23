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Эмиратская авиакомпания выплатила 3,7 млн грн за полеты над оккупированным Крымом, - прокуратура АРК

Эмиратская авиакомпания выплатила 3,7 млн грн за полеты над оккупированным Крымом, - прокуратура АРК

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов уплатила Украине 3,7 млн грн штрафа за полеты над временно оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополя.

"Прокуратурой автономии в ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 Уголовного кодекса Украины), в Хозяйственный суд Киевской области предъявлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины к авиакомпании ОАЭ о взыскании задолженности в сумме 3 млн 719 тыс. 843 грн", - говорится в сообщении.

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Установлено, что воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были совершены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегировано Украине международными договорами.

"При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были", - сказано в сообщении.

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Автор: 

Крым (26434) ОАЭ (198) авиасообщение (795)


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Топ комментарии
+5
вони не літали до крисчан, просто користувались диспетчерської навігацією від калоцапської вишки у Сімферополі, це підозрюю був Fly Dubai, з рейсами у Київ
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23.04.2021 19:19 Ответить
+5
.. немножко другое! Эмиратовцы ..следуя из ОАЭ в Европу проходили по морю вдоль Крыма и вели связь с Симферополем. А согласно требований ИКАО в этих районах управление осуществляет Днепр и Одесса, согласно своих зон управления. Эмиратовцы признали нарушение и оплатили штраф. Сейчас .. следуя по этой же трассе все воздушные судна всех стран работают только с Днепром и Одессой...посылая Симферополь нахер! Хотя Симферополь всячески пытается совать нос и пытается руководить пролетающими ВС. Никаких полётов над Крымом и тем более полётов в Крым авиакомпании ОАЭ никогда не осуществляли.
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23.04.2021 19:25 Ответить
+2
Нехай щастить!!!))))
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23.04.2021 19:23 Ответить
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опа, а чего это шейхам с Эмиратов летать в крысчан? Лапти по акции купить.. или рабов нанять мыть жопу.
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23.04.2021 19:12 Ответить
вони не літали до крисчан, просто користувались диспетчерської навігацією від калоцапської вишки у Сімферополі, це підозрюю був Fly Dubai, з рейсами у Київ
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23.04.2021 19:19 Ответить
Ні ..шановний... Це не Fly Dubai.... Будь це Fly Dubai..то зразу після посадки у Києві він би був зупинений! Це транзитники з ОАЕ у Європу....
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23.04.2021 19:27 Ответить
Та не літають там у Європу. через Бухарест Стамбул, а якщо на москвобад, то краснодар ростов. залишається тільки напрямок наш Одеса Київ Харків, а хто б їх там заарештовув, якщо факт сплати навігаційного сбору для конкретного рейсу став відомий аж після події, чи диспетчери при прийомі літака запитують ланцюжок проводки?
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23.04.2021 19:45 Ответить
...шановний..!! Всі літаки з/на країни Персидської затоки з/на Європу йдуть через Чорне море. А далі Болгарія..чи Румунія... кому куди. На Францію... Британію... Німеччину.. і Польщу.. тільки так. Зона відповідальності Дніпра та Одеси сягає на дві третини всього Чорного моря південіше Криму. Диспетчери передають літаки з однієї зони до наступної і так упродовж всього маршруту. Літаки...які вели радіозв*язок з Сімферополем ніяк не могли проскочити цю зону без контролю чи Дніпра ..чи Одеси. Тому факт порушення виявл*яється зразу. Крім того... є таке авіаційне поняття..як флайтплан..який подається перед вильотом і де прописаний весь ланцюжок польоту. І цей флайтплан є у кожному центрі керування повітрянним рухом і у всіх державах... над якими буде пролітати літак. А от у Сімферополя його бути НЕ МОЖЕ... тому що він виключений ІКАО як зона відповідальності та керівництва міжнародними польотами. Тому факт порушення миттево фіксується.
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23.04.2021 20:10 Ответить
ну от дивлюсь флайтрадар і всі облітають сімферопольську зону, навіть рейс з ірану, а от флайдубай там літає, і в Мінськ теж
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23.04.2021 20:22 Ответить
На FR-24 нема граничних виділень де починається та закінчується зона Сімферополя. https://skyvector.com/?ll=50.344722222,30.893333333&chart=301&zoom=3 Оце Вам. Якщо зрозумієте... що таке Сімферопільська зона ЕС УПР... то і всі питання відпадуть. )))
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23.04.2021 20:31 Ответить
це все таки була Емірейтс. питання відпали, Флайдубай є самостійною компанією
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23.04.2021 20:37 Ответить
.. ну і для Вас особово! Зарах діє НОТАМ у зв*язку з військовими навчаннями дикунів закрито кілька транзитних трас у зоні відповідальності Дніпра та Одеси... які керують у Сімферопольській зоні. і по яким ідуть літаки. І якщо подивитесь зараз QTR8885 з Осло на Доху йде на Стамбул... оминаючи Сімферопільску зону ...замість того...щоб з зони Львова йти на Трабзон... і далі на Ірак...як вони завжди ходять. Найкращого!!!)))
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23.04.2021 20:43 Ответить
.. немножко другое! Эмиратовцы ..следуя из ОАЭ в Европу проходили по морю вдоль Крыма и вели связь с Симферополем. А согласно требований ИКАО в этих районах управление осуществляет Днепр и Одесса, согласно своих зон управления. Эмиратовцы признали нарушение и оплатили штраф. Сейчас .. следуя по этой же трассе все воздушные судна всех стран работают только с Днепром и Одессой...посылая Симферополь нахер! Хотя Симферополь всячески пытается совать нос и пытается руководить пролетающими ВС. Никаких полётов над Крымом и тем более полётов в Крым авиакомпании ОАЭ никогда не осуществляли.
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23.04.2021 19:25 Ответить
Нехай щастить!!!))))
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23.04.2021 19:23 Ответить
...кхм... -- Эмираты пресную воду к себе самолётами возят -- в сельскохозяйственно-промышленных количествах... ...но аж! 3,7 млн грн. -- где они найдут, окромя, как в Киевском Казначействе? ...*)
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23.04.2021 19:27 Ответить
У тебя неверная информация. ОАЄ самолетами воду в Крым доставляют. Им так выгодно, что готовы платить штрафы Украине
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23.04.2021 19:36 Ответить
Допустим! Прикинем, что штрафы, раз в 10 меньше штрафуемой суммы -- значит, воды в Крым, завезли самолётами из ОАЭ на огромные 37 млн. гривень! -- ну, пусть на 40 -- гривень!
...хош пей, хош стирай... (с)
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23.04.2021 19:47 Ответить
Я тут серьезно озадачилась, а хватит ли этих денег нашим можновладцам, чтобы достойно провести свои каникулы на каких-нибудь захудаленьких Бали или Доминиканах ?
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23.04.2021 19:31 Ответить
Прокуратуре Автономной Республики Крым и г.Севастополя, похоже хватит...
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23.04.2021 19:35 Ответить
мудрый народ, памьятай -
купляя мерсэдесы та лэксусы
нашы депутаты готуються до вийны
та объеднують нацию !
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23.04.2021 20:03 Ответить
Дуже херовий переводчик,цап ?
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23.04.2021 20:16 Ответить
Що не подобається, зеб ?
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23.04.2021 20:28 Ответить
Кривляєшся як мавпа,зеб це до себе міряй
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23.04.2021 20:49 Ответить
4 джипа полной комплектации для Эмиратов, как мне пол ведра спичек насыпом!
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23.04.2021 20:19 Ответить
аплодирую Министерству инфраструктуры Украины. Каждый, кто нарушает украинское законодательство, должен за это понести неотвратимое наказание.
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23.04.2021 21:08 Ответить
 
 