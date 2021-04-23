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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чубаров: РФ нацелена на полное вытеснение крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыма

Чубаров: РФ нацелена на полное вытеснение крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыма

Российская оккупационная власть в Крыму поставила перед собой цель полностью вытеснить коренной крымскотатарский народ за пределы временно оккупированного Россией полуострова.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время выступления на заседании 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская оккупация Крыма, стала причиной катастрофических последствий для уникальной территории Крымского полуострова и угрозой будущему его коренных народов - крымскотатарского, караимского и крымчакского. Российская Федерация ставит целью полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыму", - заявил Чубаров.

Он отмечает, что запрет РФ деятельности Меджлиса крымскотатарского народа является "попыткой запугивания и дезориентации крымских татар в условиях постоянных репрессий и преследований, осуществляемых российскими оккупантами против коренного народа Крыма".

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"Москвой не выполняется приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, обязывающий Российскую Федерацию немедленно отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа", - подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что достижения последних двух десятилетий, включая формирование Постоянного форума и основания мандата Специального докладчика, не могут и не должны оказаться под угрозой разрушения.

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"Мы призываем ООН найти эффективные механизмы обуздания любого государства-агрессора. Тем более, если таким агрессором выступает постоянный член Совета Безопасности, которым в нашем случае является Российская Федерация. Призываем Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов уделить особое внимание положению коренных народов, чьи территории оказались оккупированными результате межгосударственных конфликтов", - резюмировал Чубаров.

Автор: 

Крым (26434) россия (96413) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+8
В 1783 р. в Криму мешкало понад 80% татар і 0% московитів !!!)))
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23.04.2021 19:54 Ответить
+5
" ни шагу из Крыма !"
должно стать главной идеей кырымлы.

за время оккупации Крыма рашкой с 1784 года было несколько волн эмиграции кырымлы из Крыма в Турцию. В результате сейчас в Турции в разы (до 10 раз !!!!) больше кырымлы по происхождению, чем в самом Крыму. Среди кырымлы в Турции были выдающиеся личности: визиры, министры, ученые....., но они стали турками
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23.04.2021 19:43 Ответить
+5
Ну вот я к тому, что от поголовного убийства, они плавно переходят к избирательному, а оставшихся вывозят и заменяют кацапами. Как-то так.
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23.04.2021 19:54 Ответить
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" ни шагу из Крыма !"
должно стать главной идеей кырымлы.

за время оккупации Крыма рашкой с 1784 года было несколько волн эмиграции кырымлы из Крыма в Турцию. В результате сейчас в Турции в разы (до 10 раз !!!!) больше кырымлы по происхождению, чем в самом Крыму. Среди кырымлы в Турции были выдающиеся личности: визиры, министры, ученые....., но они стали турками
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23.04.2021 19:43 Ответить
В 1783 р. в Криму мешкало понад 80% татар і 0% московитів !!!)))
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23.04.2021 19:54 Ответить
Помиляєшься ,на півночі Крима були українські поселення ,згідно Османського перепису !!!)))
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23.04.2021 20:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343 в Америке, до прихода европейцев, было 100% индейцев)))
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23.04.2021 21:12 Ответить
Помиляєшься ,на Аляске,корінне населення ескімоси та т.ін.!!!! А в Саха ,на Камчатці ,Чукотці хто жив,русские???))))
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23.04.2021 21:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343 А вообще, татары, в свое время, приперлись в Крым, и захватили его. Они не очень коренные)))
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23.04.2021 21:26 Ответить
Я точно знаю ,що істрія РІ,це море крові поневолених народів і Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів !!! Русской нафти,газа ,золота ,алмазів в природі не існує !!!)))
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23.04.2021 21:35 Ответить
Зрозумiло
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23.04.2021 22:31 Ответить
Добре,якщо це так !!!)))
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23.04.2021 22:36 Ответить
Крим це загалом прохідний двір історії.
Але киримли та караїми єдині етноси, які саме утворилися в Криму. Киримли, зокрема, це синтез місцевих та прийшлих тюркських етносів, а саме - половців.

Тому киримли це корінний народ Криму та України.
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23.04.2021 22:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/463829 Я этнический крымский грек, предки переехали на материковую часть в середине 19 века. Я знаю, что в Крыму есть крымцы, и крымчаки, я их путаю. Кто-то из них крымские татары, кто-то евреи (их мало). Мне не суть важно. Сказать кто коренные жители Крыма, я затрудняюсь, да и вопрос не актуальный
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24.04.2021 08:30 Ответить
Это стандартная тактика кацапов по захвату чужих земель еще со времен ивашки типа "грозного". Только тогда они не парились и просто вырезали местное население под корень, как в Казани или Новгороде, а в 20-21 веке переселяют людей с исконных земель и населяют эти земли кацпами для "закрепления" владения.
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23.04.2021 19:46 Ответить
До 20-21 ст. теж депортували місцеве населення і завозили "споконвечное русскоязичное население ",як приклад-Запорізька Січ !!!)))
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23.04.2021 19:50 Ответить
Це один з засобів асиміляціі народа(націі),розпорошення народа !!!)))
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23.04.2021 19:52 Ответить
Ну вот я к тому, что от поголовного убийства, они плавно переходят к избирательному, а оставшихся вывозят и заменяют кацапами. Как-то так.
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23.04.2021 19:54 Ответить
Даунбас-перша хвиля ,це Запорізька Січ,друга хвиля,це розкозачення 30-их років 20 ст.,третя хвиля ,відновлення Даунбаса після ІІ світової війни !!! Ітог,маємо населення Даунбаса ,донбасити ,мутовані потвори кремлівської селекціі!!!!)))
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23.04.2021 19:59 Ответить
Я б сказал, не мутирующие, а рафинированные представители "узкого мира". Как в "гражданских общежитиях пролетариата".
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23.04.2021 20:03 Ответить
Не мутуючі,а вже готові мутовані особі,з маячнею "Русского мира" в голові,не ментальному рівні !!!)))
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23.04.2021 20:06 Ответить
Я как раз об этом - это вполне сформировавшийся вид гоблинов.
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23.04.2021 20:12 Ответить
Росєянє,крисчани ,донбасити--колишня назва "савєцкий народ" !!!)))
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23.04.2021 20:40 Ответить
Еще более ранняя - кацапы. Но есть и еще более ранние...
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24.04.2021 15:59 Ответить
заселят чеченцами и бурятами и они будут пизтить лаптей как в Москве
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23.04.2021 19:58 Ответить
Що,на Коррі вихідні, вітаємо на ЦН !!!)))
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23.04.2021 20:01 Ответить
на секунду заглянул ,некогда Мне
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23.04.2021 20:02 Ответить
бурятами , мордвою і т.д.
А чеченцями - ні !
У кримських татар багато спільного з чеченцями - від релігі до того як вони разом сиділи по таборам при совку
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24.04.2021 17:22 Ответить
у московитов- эта цель с 1го дня оккупации Крыма... ...а заселят будут темнокожими, их и так там уже понаехало тучи ...
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23.04.2021 20:04 Ответить
Там полно пророссийских крымских татар... ...их не вытяснят.
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23.04.2021 20:12 Ответить
Псмотрим, посмотрим...
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23.04.2021 20:22 Ответить
Уже одну жизнь посмотрели... ...второй серии не положено.
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23.04.2021 20:25 Ответить
В отарі не без паршивої вівці, є серед киримли і зрадники.
Але на 90% киримли проукраїнські. Саме за це і ******** їх рашисти
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23.04.2021 22:20 Ответить
Так захищайтеся ! Чого чекаєте ...?
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23.04.2021 21:34 Ответить
КОЛОМОЙСЬКИЙ КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:16 Ответить
мы без татарвы жили и раньше , а вот они без нас нет
зачем они нам вместе с меджелисом , получает данный тип очень неплохие бабки , за счет налогоплательщика
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24.04.2021 12:48 Ответить
Історично - москалі сотні років платили дань кримським татарам
І кожен новий керівник кремля - коли це взнає - починає робити пакості їм ...
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24.04.2021 17:37 Ответить
 
 