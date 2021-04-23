Чубаров: РФ нацелена на полное вытеснение крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыма

Российская оккупационная власть в Крыму поставила перед собой цель полностью вытеснить коренной крымскотатарский народ за пределы временно оккупированного Россией полуострова.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время выступления на заседании 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская оккупация Крыма, стала причиной катастрофических последствий для уникальной территории Крымского полуострова и угрозой будущему его коренных народов - крымскотатарского, караимского и крымчакского. Российская Федерация ставит целью полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыму", - заявил Чубаров.

Он отмечает, что запрет РФ деятельности Меджлиса крымскотатарского народа является "попыткой запугивания и дезориентации крымских татар в условиях постоянных репрессий и преследований, осуществляемых российскими оккупантами против коренного народа Крыма".

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"Москвой не выполняется приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, обязывающий Российскую Федерацию немедленно отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа", - подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что достижения последних двух десятилетий, включая формирование Постоянного форума и основания мандата Специального докладчика, не могут и не должны оказаться под угрозой разрушения.

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"Мы призываем ООН найти эффективные механизмы обуздания любого государства-агрессора. Тем более, если таким агрессором выступает постоянный член Совета Безопасности, которым в нашем случае является Российская Федерация. Призываем Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов уделить особое внимание положению коренных народов, чьи территории оказались оккупированными результате межгосударственных конфликтов", - резюмировал Чубаров.