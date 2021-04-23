Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ
Появились данные, указывающие на присутствие российских тайных агентов в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Free Europe.
После разоблачения российского следа во взрывах на складе боеприпасов в Чешской Республике в 2014 году один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование относительно подобных взрывов, имевших место на военных складах этой страны.
А новый анализ болгарской службы Radio Free Europe предоставил дополнительные доказательства, указывающие на возможную связь между российским агентством военной разведки - ГРУ - и болгарскими взрывами.
Примерно во время взрывов на заводе в ВАЗов весной 2015 не менее шести россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, регулярно приезжали и уезжали в Болгарию. Более того, данные о полетах и информация об отслеживании GPS, впервые собраны Bellingcat, указывают на присутствие еще одного агента ГРУ даты взрывов 2014 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Илья Эренбург. Статья «Убей!»,
газета «Красная звезда», 24 июля 1942 года.
"...Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! ..."
За публікацію цього історичного тексту фейсбук банить надовго.
Такая совпедия, шо никакая ностальгия не выручает...*)
если гуглом перевОдите, хоть редактируйте
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
що заважало Порошенко розіврати дипломатичні стосунки з країною-окупантом?
Тем более, что сомневаться гораздо проще, чем знать.
P.S. На сегодня о высылке лаптеногих дипломатов заявили Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Отличный флешмоб!