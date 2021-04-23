Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ

Появились данные, указывающие на присутствие российских тайных агентов в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Free Europe.

После разоблачения российского следа во взрывах на складе боеприпасов в Чешской Республике в 2014 году один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование относительно подобных взрывов, имевших место на военных складах этой страны.

А новый анализ болгарской службы Radio Free Europe предоставил дополнительные доказательства, указывающие на возможную связь между российским агентством военной разведки - ГРУ - и болгарскими взрывами.

Примерно во время взрывов на заводе в ВАЗов весной 2015 не менее шести россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, регулярно приезжали и уезжали в Болгарию. Более того, данные о полетах и ​​информация об отслеживании GPS, впервые собраны Bellingcat, указывают на присутствие еще одного агента ГРУ даты взрывов 2014 года.

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