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Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ

Российские шпионы

Появились данные, указывающие на присутствие российских тайных агентов в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Free Europe.

После разоблачения российского следа во взрывах на складе боеприпасов в Чешской Республике в 2014 году один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование относительно подобных взрывов, имевших место на военных складах этой страны.

А новый анализ болгарской службы Radio Free Europe предоставил дополнительные доказательства, указывающие на возможную связь между российским агентством военной разведки - ГРУ - и болгарскими взрывами. 

Примерно во время взрывов на заводе в ВАЗов весной 2015 не менее шести россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, регулярно приезжали и уезжали в Болгарию. Более того, данные о полетах и ​​информация об отслеживании GPS, впервые собраны Bellingcat, указывают на присутствие еще одного агента ГРУ даты взрывов 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ

Автор: 

Болгария (661) взрыв (6820)


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Топ комментарии
+73
Понятно, что в Украине они тоже взрывали.
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23.04.2021 20:00 Ответить
+47
Когда говорят, что кацапстан - спонсор мирового терроризма, это явное лукавство. кацапстан - это ядро мирового терроризма, его источник и движущая сила.
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23.04.2021 20:14 Ответить
+33
И что, Зеля даже не выступит с извинениями? Оказывается склады взрывал не Порошенко, а рашенские диверсанты? Все, у 73% будет разрыв сознания.
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23.04.2021 20:04 Ответить
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панєслась
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23.04.2021 20:00 Ответить
Болгария как и Италия очень любят Расею. Вот и результат.
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23.04.2021 20:12 Ответить
Зєман чешськи яник теж в засос був з рашистоШерханом ... А щось мовчить він зараз
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23.04.2021 20:19 Ответить
У него деменция, но это такое... А вот почему Европа молчит за Качинского??? Вот что надо поднимать.
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23.04.2021 21:00 Ответить
Европа не молчит. Явропа гневно осуждает. Вспомните как Австрия критиковала Англию, которая публично указала на российского шпиона в Австрии.
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23.04.2021 21:46 Ответить
Это поляки сдрейфили , нужно было сразу бить во все колокола , но ,как видно там тоже полно гнид продажных ! Я с первой секунды была уверена , что мерзчайший ,мстительный окурок отомстил Качинскому , который его ненавидел
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23.04.2021 23:23 Ответить
Когда говорят, что кацапстан - спонсор мирового терроризма, это явное лукавство. кацапстан - это ядро мирового терроризма, его источник и движущая сила.
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23.04.2021 20:14 Ответить
Не только Петров и Баширов, просто они свои **..ща тупые засветили у Бобрихи. Отдел диверсий, по словам Грозева, где-то 30-40 человек, Оперативников от силы половина. Вот и примелькались уже. А ты, кацапчег, учи свой языг! "Накануне" Иван Сергеевич Тургенев завещал писать слитно!
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24.04.2021 10:43 Ответить
Засунь свій номер собі в дупу, кацариле
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24.04.2021 14:39 Ответить
Понятно, что в Украине они тоже взрывали.
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23.04.2021 20:00 Ответить
з язика зняли
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23.04.2021 20:03 Ответить
Да врядли они это делали. Тут проще им было. Бабла дали. И допускаю что и не много дали.
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23.04.2021 20:15 Ответить
Запросто,как два пальца об ...!
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23.04.2021 20:25 Ответить
А как же Порох?!! Или Зеля даст команду и у взорванных складов под Винницей найдут молдавский паспорт с фотографией Пороха и именем Петру Порохяну?)))
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23.04.2021 20:52 Ответить
І Владиміру Гройсману
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23.04.2021 21:12 Ответить
ЗЕ сейчас даст команду Баканову выкрасть прокурора, который вел дело про взрывы складов.
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24.04.2021 02:10 Ответить
Я своїм друзям намагався довести що московія підриває склади,але марно "це все барига Порошенко"
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23.04.2021 21:10 Ответить
Та ні. Порошенко як головнокомандувач, ніякого відношення до артскладів не мав взагалі.
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23.04.2021 22:24 Ответить
тогда тут весь цезор ныл, что это был порох
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23.04.2021 21:45 Ответить
Не в Украине Порошенко взрывал. Вы разве не знали.
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24.04.2021 16:54 Ответить
Бей, убивай рашистов!
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23.04.2021 20:02 Ответить
Інструкція, як правильно поводитись з окупантами.
Илья Эренбург. Статья «Убей!»,
газета «Красная звезда», 24 июля 1942 года.

"...Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! ..."
За публікацію цього історичного тексту фейсбук банить надовго.
Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1319
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24.04.2021 08:10 Ответить
Комуняцкая пропаганда такая же шизанутая, как и нацистская... Две системы стоили друг друга!
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24.04.2021 10:46 Ответить
Террорашка всем насрала, теперь главное, чтобы все насрали на Террорашку, желательно, боеприсами, летающими)
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23.04.2021 20:02 Ответить
И что, Зеля даже не выступит с извинениями? Оказывается склады взрывал не Порошенко, а рашенские диверсанты? Все, у 73% будет разрыв сознания.
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23.04.2021 20:04 Ответить
Порошенко просто "забил болт" на диверсии , бьіла команда расследовать "нарушения техники безопасности" , что и делалось. Гетьман ведь , чо ?!
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23.04.2021 20:25 Ответить
Т.е, когда при Порохе СБУ заявляло, что диверсии сотворили диверсанты при помощи дронов -- то это было типа "расследование техники безопасности"? Это в какой реальности?
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23.04.2021 20:30 Ответить
А Саша Ивашин "забил болт" на логику! У него..как у собаки Павлова.... У той слюна выделяется.... А у этого при звучании фамилии Порошенко мозг отключается...)))
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23.04.2021 20:55 Ответить
Саша Івашін -напляшковий кондовий кацап
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23.04.2021 21:25 Ответить
Брехня. Всі вибухи визнані диверсіями Росії. У випадку Балаклеї і Сватово навіть встановлено звідки їх запускали ( з території Росії ) та який ********* вони несли )
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24.04.2021 03:36 Ответить
Зебил, уничтожение боевого склада ничем не оправдаешь. Тем более, если 5 складов взорвали диверсиями, то это полный зебилизм в управлении военными структурами.
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23.04.2021 20:50 Ответить
И ещё: 9/11 - нападение на США, нападение на ЕС и НАТО 2010.
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23.04.2021 20:04 Ответить
Это спланировано и организовано кремлём, если есть чутка смальца в голове то поймёте.

Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7228
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23.04.2021 20:13 Ответить
Как и это.
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 1215
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23.04.2021 20:15 Ответить
Да где эти мишкины с чепигами только не засветились!))) А в Болгарии шпили есть?)
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23.04.2021 20:05 Ответить
Шипка есть! Тоже на "ш".
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23.04.2021 20:26 Ответить
На масиві Монблан є гора "Шпиль Півдня". Бережіть гору від кацапських шпильмейстерів!
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24.04.2021 08:15 Ответить
і тільки німці продовжують будувати ПП 2 бо газ не пахне !
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23.04.2021 20:05 Ответить
Комусь і е/е не пахне.
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23.04.2021 20:06 Ответить
взрывали-взрывали, а потом просто проспонсировали бигусов. И результат тот же.
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23.04.2021 20:05 Ответить
В Чехії і Болгарії російські агенти і тільки в Україні, котра воює з Росією, військові склади підриває президент країни і населення цьому вірить!
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23.04.2021 20:07 Ответить
Є таке.
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5189
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23.04.2021 20:09 Ответить
Почерк виден. Имя не меняют от оригинального, чтобы "Вася" не забывал с бодуна, как его "зовут по легенде". Егор и Георг тоже созвучные
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24.04.2021 10:49 Ответить
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 2995
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23.04.2021 20:11 Ответить
Не хочу в Болгарию....Не понравилось...
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23.04.2021 20:13 Ответить
-- поддержал!
Такая совпедия, шо никакая ностальгия не выручает...*)
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23.04.2021 20:17 Ответить
теперь давайте отмотаем на 7 лет назад и все взрывы в Европе пересмотреть на военных складах
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23.04.2021 20:13 Ответить
скоро навіть какіє разніци від вови відпадуть на фоні цих новин про рашистів, і з ким йому залишатись?
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23.04.2021 20:17 Ответить
они? Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7037
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23.04.2021 20:17 Ответить
Їх мабуть за схожістю зпарували, бо, що той, що той підходять фейсом на " Караванського стрільця"
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24.04.2021 11:34 Ответить
ну вот, уже и болгары русафобию затевают, затевают русафобию
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23.04.2021 20:18 Ответить
Братишки, а тоже бендеровцы...
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23.04.2021 22:13 Ответить
бл..., но что значит "на заводе в ВАЗов весной 2015"? Источник: https://censor.net/ru/n3261716
если гуглом перевОдите, хоть редактируйте
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23.04.2021 20:19 Ответить
На рабсии шпионы не сменяются как и их штандартенпутлер.
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23.04.2021 20:22 Ответить
Залу*енфюрер правильнее название
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23.04.2021 23:28 Ответить
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research & Development Foundation) CRDF Global запустив в Україні програму професійного розвитку та реінтеграції ветеранів АТО/ООС у сфері кібербезпеки - «Кіберзахисники». Як https://www.crdfglobal.org/news/ukrainian-anti-terrorist-operation-joint-forces-operation-veterans-undergo-cybersecurity повідомляє сайт Фонду, програма є частиною ініціативи Державного департаменту США з усунення кіберзагроз в Україні.
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
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23.04.2021 20:25 Ответить
ты Бот ?
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23.04.2021 20:30 Ответить
Беларусь запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea
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23.04.2021 20:27 Ответить
Учора пожалілся бабця моєї внучатої племінниці з Дніпра - усі у великій сім"ї, окрім дідуся росіянина голосоють за проукраїнські сили , тільки впертий кацап її чоловік за Бойка. АЛЕ!!! Дівчинка з 7 класу елітного ліцею ( може чи одна там тільки не мажорка у класі) , разом з усіма подружками проклинають винять Україну за те що не дружить з Росією... То одразу ж згадала своїх , коли вони писали реферати про голодомор в Універі (1999 рік), а їм педог мало не незалік ставила , в істериці билась, що то брехня. ТО ХТО ВЧИТЬ МАЖОРНИХ ДІТОЧОК ЕЛІТУ МАЙБУТНЮ ще до сих пір в Україні?
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23.04.2021 20:28 Ответить
Портніков все каже повинні вимерти совдепівці, а мене родичка просить поговорити з онучкою - страх як стоїть на своєму й каже увесь клас так думає
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23.04.2021 20:30 Ответить
Всі діти сидять в смартофонах, а там в основному кацапізм.
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23.04.2021 21:26 Ответить
ты у всех детей дома был и проверял?У моих детей нет этого говна - "смартфон", они читают книги и смотрят кино на большом экране.
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24.04.2021 17:15 Ответить
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 6333
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23.04.2021 20:32 Ответить
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5449
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23.04.2021 20:31 Ответить
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5538
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23.04.2021 20:32 Ответить
І тільки в Україні склади підривались самі від святого духа.Бо винних так ніхто й не знайшов.
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23.04.2021 20:32 Ответить
і що весь цей час заважало Порошенко розірвати з кацапськими диверсантами димломатичні стосунки?
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23.04.2021 20:51 Ответить
Диверсантів ніяких від братів не поступало.тому й розривати не було потреби.Один диверсант був і того у мінськ пристроїли.
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23.04.2021 20:55 Ответить
уточнюю питання
що заважало Порошенко розіврати дипломатичні стосунки з країною-окупантом?
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23.04.2021 22:24 Ответить
Уточнюю відповідь.Він мені не на жаль доповідав.а я в нього й не питав.
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23.04.2021 22:30 Ответить
важко відповідати коли дупа в шоколаді
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23.04.2021 22:56 Ответить
Вперше в житті зустрічаю дебіла який мене звинуватив у підтримці потроха до якого я не мав і не маю ніякого не маю відношення
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23.04.2021 23:12 Ответить
путін йому не дозволяв цього робити
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23.04.2021 22:30 Ответить
Зєлі також два роки не дозволяє?
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23.04.2021 23:36 Ответить
Як можна засумніватись у правильності дій святого гетьмана?
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23.04.2021 23:52 Ответить
Я про Зєлю питаю, а не про гетьмана.
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23.04.2021 23:56 Ответить
Вам, дебилам можно все. Даже наркомана в президенты выбрать.
Тем более, что сомневаться гораздо проще, чем знать.
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24.04.2021 02:08 Ответить
И где наш зелёный полудурок? С Рошеном воюет? Маслоборец мля...
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23.04.2021 20:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26614178.html Отправлял домой кремлёвских послов задолго до того, как это стало мейнстримом

Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4360

P.S. На сегодня о высылке лаптеногих дипломатов заявили Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Отличный флешмоб!
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23.04.2021 21:15 Ответить
Боширов с Петровым, уже должны быть как Брежнев, пятижды героями)))
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23.04.2021 21:16 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26613948.html Методи в чекістів незмінні

Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6032
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23.04.2021 21:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26613003.html Сверхдержава, фуле

Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8939
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23.04.2021 21:18 Ответить
Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7166
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23.04.2021 21:20 Ответить
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24.04.2021 17:58 Ответить
и эти тоже подозрительно раздуплились в унисон чехам через 6 лет! что ж вы молчали столько времен, а потом вдруг прозрели??
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23.04.2021 21:50 Ответить
Ты этот вопрос УЖЕ задавал , а я УЖЕ тебе на него отвечал
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23.04.2021 23:51 Ответить
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕШИТ ВОПРОС СМЕНЫ ВЛАСТИ В РОССИИ - ЛОЯЛЬНО !!!
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24.04.2021 07:17 Ответить
Когда-то, если еще будет презиком, и зеленая плесень скажет, что склады в Украине взорвали кацапы. Но уже сейчас нужно закрывать границу наглухо, и не пускать в Украину ни одного кацапа. Да и в посольстве коцабов много сотрудников
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24.04.2021 14:45 Ответить
 
 