Зеленский внес в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Радой неотложного законопроекта об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе положений относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

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