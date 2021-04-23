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Зеленский внес в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров

Зеленский внес в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Радой неотложного законопроекта об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе положений относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР не смогла ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Автор: 

законопроект (3237) контрабанда (2410)


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Топ комментарии
+7
...значит опять всё подорожает...
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23.04.2021 20:22 Ответить
+4
И шо - посадит своих подельников? Или, как обычно, "друзьям всё, остальным закон"
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23.04.2021 20:23 Ответить
+4
А про налог "на тупость" он что-нибудь расскажет.? А то, судя по ценам, его тайно ввели еще два года назад.

Зеленский внес в парламент законопроект про введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 9339
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23.04.2021 20:27 Ответить
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...значит опять всё подорожает...
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23.04.2021 20:22 Ответить
И шо - посадит своих подельников? Или, как обычно, "друзьям всё, остальным закон"
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23.04.2021 20:23 Ответить
введе проти них санкції.
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23.04.2021 20:25 Ответить
https://twitter.com/Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV Tue @Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV https://twitter.com/Tue_SV



Золотий вік випустив оригінальну прикрасу для виборців шмарклі.

Зеленский внес в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 1497
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23.04.2021 20:39 Ответить
********. зэбараны даже зэбильные наклейки с машин посдирали, шоб не палицца.
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23.04.2021 20:41 Ответить
Только Николай Тищенко и Епицентр тому примеры
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23.04.2021 20:55 Ответить
Так ото ж...
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23.04.2021 20:56 Ответить
ставки на таможне повысятя -за статью
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23.04.2021 20:24 Ответить
"за статью" - звучит, как тост
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23.04.2021 20:25 Ответить
гип-гип ура!
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23.04.2021 20:26 Ответить
Правильно, конкурентов своих корешей на кичу!
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23.04.2021 20:25 Ответить
А как насчет подакцизных видосиков,слабо?
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23.04.2021 20:26 Ответить
а не пора ли ЗАКОН о призыве в армию сынов чиновников и депутатов Украины
на передовые позиции ?
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23.04.2021 20:26 Ответить
А про налог "на тупость" он что-нибудь расскажет.? А то, судя по ценам, его тайно ввели еще два года назад.

Зеленский внес в парламент законопроект про введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 9339
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23.04.2021 20:27 Ответить
Лагерей не хватит всех посадить нашему дурочку!!!
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23.04.2021 20:27 Ответить
Ну осталось еще вернуть уголовку за ошибку в декларациях фопов...и заживем....
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23.04.2021 20:31 Ответить
Почему не волнуют Зеленского проблемы с двойным гражданством? Это же угроза безопасности Украины! Нам необходим Закон, защищающий украинцев!
Если есть доказательства двойного гражданства:
- лишать возможности голосовать на выборах и быть избранным.
- лишать возможности занимать госдолжности.
- самый радикальный вариант - лишать гражданства Украины. Тогда Уйло Владимирович не сможет рассказывать сказки про гражданскую войну.
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23.04.2021 20:31 Ответить
Всё точно, как у меня! -- голосовать не пускают, на работу не возьмут, гражданства не лишают, но паспорт не дают...*)
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23.04.2021 20:36 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1385638464318808066 36 мин У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента. Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
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23.04.2021 20:32 Ответить
Ось чому одних відпустили контробасистів а других пригріли в ОПУ - закону не було! Ото клятий Порох!
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23.04.2021 20:32 Ответить
На этой ветке дофига контрабандистов и им сочувствующие.
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23.04.2021 20:37 Ответить
в целом идея хорошая.. если передавят контрабандистов, их схемы и правоохранительное обеспечение(конкретных чиновников), то в бюджете появятся несколько млрд баксов в год..
но боюсь, что произойдет перераспределение теневого рынка в пользу Ермака/Шефира/Вадика Слюсарева..
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23.04.2021 20:40 Ответить
Для этого все и задумано.
Враг у ворот, а у Зеленского на уме контрабандисты. Пока все отвлечены и смотрят на Донбасс и кацапскую армию, Зеленский по быстрому хочет перераспределить контрабандные потоки.
А назначение Николая Тищенко на Закарпатье чего стоит? Это не ссылка за провинность.
Это назначение смотрящим за потоки, которые идут через Закарпатскую таможню.
Ловко!
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23.04.2021 21:00 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського

по датах з першого дня президентства антизакоанні зашквари вови
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23.04.2021 20:40 Ответить
й далі буде - лічильник працюватиме до кінця каденції
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23.04.2021 20:41 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26612966.html Стороны договорились полюбовно

Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і підакцизних товарів - Цензор.НЕТ 9113

Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і підакцизних товарів - Цензор.НЕТ 5609

В принципе, с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным. Ваши версии, чей паспорт скрывает под подушкой наше ничтожество?
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23.04.2021 21:21 Ответить
Заплати НДС при ввозе, а таланты их скрутят.
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23.04.2021 21:30 Ответить
Зеля готова заниматься чем и с кем угодно и с любой стороны, лишь бы не армией и не дипломатией
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23.04.2021 21:55 Ответить
А що там про колаборантів?
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23.04.2021 22:07 Ответить
ой какая зрадная зрадуля....
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24.04.2021 04:17 Ответить
Инициатива хорошая, но рада за такое никогда не проголосует.
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24.04.2021 06:23 Ответить
73%, ЗЕбіли, дебіли, вороги народу, кремлівські агенти, їх усіх розстріляти що б не втікли на Расєю 73% мудрий нарiд
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24.04.2021 07:29 Ответить
 
 