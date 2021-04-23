Зеленский внес в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Радой неотложного законопроекта об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе положений относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.
Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.
Топ комментарии
+7 Bandera Rosa
показать весь комментарий23.04.2021 20:22 Ответить Ссылка
+4 Valery Greff
показать весь комментарий23.04.2021 20:23 Ответить Ссылка
+4 18c49ed2
показать весь комментарий23.04.2021 20:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Tue_SV Tue @Tue_SV
https://twitter.com/Tue_SV https://twitter.com/Tue_SV
Золотий вік випустив оригінальну прикрасу для виборців шмарклі.
на передовые позиции ?
Если есть доказательства двойного гражданства:
- лишать возможности голосовать на выборах и быть избранным.
- лишать возможности занимать госдолжности.
- самый радикальный вариант - лишать гражданства Украины. Тогда Уйло Владимирович не сможет рассказывать сказки про гражданскую войну.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1385638464318808066 36 мин У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента. Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
но боюсь, что произойдет перераспределение теневого рынка в пользу Ермака/Шефира/Вадика Слюсарева..
Враг у ворот, а у Зеленского на уме контрабандисты. Пока все отвлечены и смотрят на Донбасс и кацапскую армию, Зеленский по быстрому хочет перераспределить контрабандные потоки.
А назначение Николая Тищенко на Закарпатье чего стоит? Это не ссылка за провинность.
Это назначение смотрящим за потоки, которые идут через Закарпатскую таможню.
Ловко!
по датах з першого дня президентства антизакоанні зашквари вови
В принципе, с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным. Ваши версии, чей паспорт скрывает под подушкой наше ничтожество?