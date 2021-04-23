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Всеукраинский Совет Церквей на встрече со Шмыгалем предложил меры по преодолению демографического кризиса в Украине

Всеукраинский Совет Церквей на встрече со Шмыгалем предложил меры по преодолению демографического кризиса в Украине

Демографический кризис в Украине обсуждался во время встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 23 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

"Вопрос, требующий внимания - формирование целостной, долгосрочной семейной политики государства, преодоление демографического кризиса, который продолжается уже третье десятилетие. По нашему общему убеждению без этого большинство реформ теряют смысл. Если в течение жизни одного-двух поколений население Украины сократится вдвое, а затем украинский народ демографически просто исчезнет - для кого будут нужны плоды реформ?", - отметил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний

С целью реагирования на демографический кризис Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Кабинету Министров Украины:

  1. Провести подготовительную работу со специалистами, экспертами, родительской средой, религиозными организациями по изучению предложений по преодолению демографического кризиса;
  2. Безотлагательно создать центральный орган исполнительной власти (министерство или государственную службу) по вопросам семейной политики и преодоления демографического кризиса;
  3. Разработать с привлечением родительской общественности и религиозных организаций и принять на заседании Кабинета Министров комплексную программу преодоления демографического кризиса с необходимым для ее реализации финансированием из Государственного бюджета Украины.

По словам старшего епископа Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Михаила Паночко, если бы государство комплексно реализовывало государственную политику поддержки семей, материнства и отцовства, защищала каждую беременность от аборта не меньше чем бездомных животных и выделила хотя бы половину средств, которые тратятся на продвижение Стамбульской конвенции и инициативы партнерства Биарриц с опасной гендерной самоидентификацией, то в Украине демографическая ситуация уже давно бы значительно улучшилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил с религиозными представителями проведение грядущих праздников: Важно, чтобы радость не была омрачена ростом заболеваемости. ФОТОрепортаж

Председатель ВСЦиРО Блаженнейший Святослав поблагодарил главу правительства за налаживание постоянного взаимодействия со многими профильными министерства по этой и другой проблематике. В частности, он упомянул о плодотворных встречах с руководством Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Министерства социальной политики.

Вместе с тем Глава Украинской Греко-Католической Церкви напомнил премьер-министру о предварительной договоренности по разработке законопроекта, направленного на запрет коммерческого суррогатного материнства. "Надо воспрепятствовать торговле людьми, в частности младенцами. Это позорное явление должно прекратиться в Украине", - отметил Блаженнейший Святослав.

Кроме этого, во время встречи ВСЦиРО и главы правительства Украины шла речь о ряде важных для религиозных сообществ законопроектив и инициатив: о правовом регулировании деятельности капелланов (военных, медицинских, пенитенциарных), сохранении постоянного пользования землей для религиозных организаций (статья 92 Земельного кодекса Украины) , обеспечении справедливых цен на природный газ и электроэнергию для нормального функционирования религиозных общин и их социальных учреждений, противодействии домашнему насилию без продвижения гендерной идеологии.

Также читайте: Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине. ФОТО

Автор: 

демография (298) церковь (1325) Совет церквей (49) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+26
Жрать людям давайте. Хоть иногда. Озаботились они "демографическим кризисом". Да, бесплатные рабы скоро вымрут и не будет кому на вас, ворьё, батрачить.
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23.04.2021 20:30 Ответить
+18
Повышение уровня жизни....увеличение доходов...вот что нужно для преодоления демграфического кризиса...
А не министерство....
С голой жопой....заводить много детей не многие хотят...
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23.04.2021 20:32 Ответить
+12
Дожили...попы теперь со свечкой у постели стоять будут... видать кто то из зеленого стада свечной заводик прикупил...
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23.04.2021 20:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тоже мне проблема - изъять из продажи презики и отключить интернет с телевизором.
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23.04.2021 20:28 Ответить
Заборонити аборти, як зробила Польща!
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23.04.2021 20:35 Ответить
Ты дурак или да?
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24.04.2021 12:35 Ответить
Сотрудники нового министерства будут прокалывать презервативы.
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23.04.2021 20:37 Ответить
Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 525Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 8736
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23.04.2021 20:39 Ответить
Очень креативный парень. Теперь все едут в Корпус Кристи через его парикмахерскую.
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24.04.2021 07:41 Ответить
а порнуху где смотреть???, лучше свет в 17-00 отключать))))
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23.04.2021 20:40 Ответить
Порнуху лучше не смотреть, а делать.
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23.04.2021 20:42 Ответить
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23.04.2021 21:30 Ответить
Дожили...попы теперь со свечкой у постели стоять будут... видать кто то из зеленого стада свечной заводик прикупил...
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23.04.2021 20:29 Ответить
Паства сокращается, доходы у попов падают...
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23.04.2021 20:37 Ответить
От бибизьянки?
Макак, резус, мартышка в предках?
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23.04.2021 21:49 Ответить
Жрать людям давайте. Хоть иногда. Озаботились они "демографическим кризисом". Да, бесплатные рабы скоро вымрут и не будет кому на вас, ворьё, батрачить.
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23.04.2021 20:30 Ответить
Чем нищее страна -- тем выше рождаемость! ...при любой вере и власти...
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23.04.2021 20:31 Ответить
Да ну)))
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23.04.2021 20:33 Ответить
Это только в Африке...и местами в Азии...
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23.04.2021 20:33 Ответить
Цары,Чады и прочие Эфиопии...
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23.04.2021 20:37 Ответить
Но это ж только пока... -- хотя, Албания шо, не Европа?
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23.04.2021 20:39 Ответить
Все залеже від рівня освіти та культури населення країни,от у Німеччині рівень доходів великий,а чумазі німці плодяться так само як і на росіянії.
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23.04.2021 20:38 Ответить
Ты гонишь шнягу... ...в Баварии -- самой богатой немецкой земле -- рождаемость повышается уже лет пять. И бьёт рекорды прошлых лет. Среди граждан. ...пришлые не в счёт.
Ты, вообще, жил в Германии, хотя бы с годик? -- ...вот и не штинкай...*)
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23.04.2021 20:55 Ответить
З яких пір німці стали чумазими?
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23.04.2021 21:04 Ответить
Это ты в германии никогда не была. В больших городах, типа берлина, черномазые (негры, арабы, турки) иногда 50%/50% с белыми
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23.04.2021 21:40 Ответить
чем беднее страна, тем выше детская смертность. Про запас рожают.
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23.04.2021 20:42 Ответить
И это логично. В нищих странах, как правило, нет пенсий. Родителей обеспечивают дети. Вот и рожают "про запас"- чем больше, тем лучше)).
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23.04.2021 21:01 Ответить
Повышение уровня жизни....увеличение доходов...вот что нужно для преодоления демграфического кризиса...
А не министерство....
С голой жопой....заводить много детей не многие хотят...
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23.04.2021 20:32 Ответить
не хотят потому что женщины ленивы, думают о себе любимых делая аборт за абортом, а мужчины не хотят напрягаться и содержать большую семью..
У моего прадеда по мужской линии было 7 детей (выжило 5), у деда 5 (выжило 4), у отца двое, столько же у меня...
думаешь раньше легко жилось?
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23.04.2021 20:39 Ответить
А ты не равняй тогда и сейчас....разные времена... разные источники доходов....
Тогда что бы выжить...как раз и нужна была большая семья....хозяйство вести....
А сейчас все с точностью до наоборот...
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23.04.2021 20:51 Ответить
да ладно тебе
знаю много людей у которых состояние позволяет выучить и вывести в люди хоть бы 5-7 детей.., и которые имеют максимум 2-х детей или одного - и больше не хотят.
да уверен вокруг тебя таких тоже достаточно...
и еще - много правильно воспитанных детей это уже клан - сначала тяжело, а потом в жизни мощная поддержка друг друга и опора..
На Кавказе к примеру это до сих пор понимают...
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23.04.2021 20:59 Ответить
Много это сколько?? И какое состояние в твоем понимании позволяет?
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23.04.2021 21:03 Ответить
много это когда все есть и остается еще излишек хороший на отдых в Турции каждый год..
такой ответ тебя устроит?
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23.04.2021 21:05 Ответить
Нет не устроит...
А знаешь почему?? Потому что гарантий того...что этот излишек будет всегда...и отдых в Турции будет каждый год...ни каких нет.....от слова совсем....
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23.04.2021 21:06 Ответить
жалко что наши деды-прадеды о таком сложном не задумывались во время всяких войн и кровавых революций
если бы задумались, то вполне может быть и не было нас с тобой на этом Свете..
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23.04.2021 21:09 Ответить
Они не задумывались.....для них большое количество детей было залогом выживания в старости....
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23.04.2021 21:10 Ответить
Тогда люди жили одним большим хозяйством.....вся семья....
И чем больше людей...тем больше можно было обработать земли...и получить больший урожай....
Но сейчас все не так....
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23.04.2021 21:11 Ответить
А рожать 5-7 детей...что бы потом они были рабами у ахметок..пинчуков..коломойских и прочих скотов....хотят далеко не все....и правильно делают...
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23.04.2021 21:07 Ответить
Сейчас каждый думает о будущем ребенка...о том как ему дать образование...и одному можно дать его...а троим его дать в три раза труднее.....вернее дороже...
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23.04.2021 20:53 Ответить
А и правда, чего придумывать. Пусть женщины рожают как раньше, по 7-10 детей, часть помрёт от болезней и голода, а самые сильные трое доживут до 18 лет и станут нормальными ответственными членами общества. Эх, не хотят рабы напрягаться, совсем. Вот уже и попам в церкви кушать нечего. Что за народ такой пошел, не хотят своих господ кормить... Лентяи
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24.04.2021 13:01 Ответить
С достатком тогда к тебе Абреки приедут или кто-то еще. Важно воспитание , а то всё само приходит
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23.04.2021 20:40 Ответить
Какое воспитание?? О чем ты?? Плодить нищих??
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23.04.2021 20:55 Ответить
непорочное зачатие..
Всеукраинский Совет Церквей на встрече со Шмыгалем предложил меры по преодолению демографического кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 6801
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23.04.2021 20:33 Ответить
Компромат на Сромного Кролика?
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23.04.2021 21:46 Ответить
"обеспечении справедливых цен на природный газ и электроэнергию для нормального функционирования религиозных общин и их социальных учреждений"
Щонайменше на рівні цін для вірних цих громад та відвідувачів їхніх соціальних установ. А краще - на рівні цін для інших некомерційних (???) установ в Україні - лікарень, шкіл, інтернатів для інвалідів і літніх осіб тощо.
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23.04.2021 20:35 Ответить
Безотлагательно создать центральный орган исполнительной власти (министерство или государственную службу) по вопросам семейной политики и преодоления демографического кризиса;

Я еще вчера писал, в новости про "сокращение госчиновников", что скоро создадут какую то не понятную структуру
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23.04.2021 20:35 Ответить
Зачем такое длинное определение для простого и понятного слова - "бордель"?
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23.04.2021 20:55 Ответить
Давно треба вже про цедумати
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23.04.2021 20:39 Ответить
и шо паша-мерседесс предложил???)))
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23.04.2021 20:41 Ответить
Для повышения рождаемости, надо просто больше трахаться! ...если не лень...*)
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23.04.2021 20:42 Ответить
запретить аборты, как в Польше. Сразу население начнет расти.
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23.04.2021 20:43 Ответить
аборты будут делать подпольно или в соседней стране.
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23.04.2021 21:44 Ответить
Ладно ещё если в соседней, а в следствии подпольных абортов сразу возрастёт смертность "мамочек" - не пойми где, не пойми в каких условиях + коррупция в мед.учреждениях. В общем- кровь, смертность, разгул разного рода мошенников и прочая жесть.
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23.04.2021 21:58 Ответить
Каким образом будет расти население? От смертей женщин, сделавших нелегальные аборты? А они будут. Обязательно. Ведь вы же запретите легальные.
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24.04.2021 13:03 Ответить
Минимальные налоги и не лицемерная христианская мораль способствуют комплексно развивать материнство, отцовство, семейные ценности, деторождамость, економику и страну в целом..., также запред лгбт-пропаганды с максимальным ограниченим абортов, а не создание новых паразитических, казнокрадских министерств, ведомст, управлений за счет и так нищих граждан...
Есть уже в Украине куча поппулистских, государственных соцпрограм (и выплаты на ребенка, и беби-боксы, и льготы многодетным...) но все это коту под хвост!
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23.04.2021 20:44 Ответить
куйней вы занимаетесь попы!!! Не нужноничего создавать из предложенного вами!! Нужно экономику содавать , что бы поднялись доходы граждан, а не очередное перекачивание денежной массы с одной корзинки в другую! Я и десятерых сделаю, была бы возможность финансовая дать этим десятерым все, а не нищебродство разводить! вон скольок примеров алкашня клепает ради материнских пособий подряд по несколько и что- это ваш "генофонд" от алкашей? Я бы таким вообще запетил больше одного, они и одному многие ладу дать не могут!!
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23.04.2021 20:49 Ответить
Материалист махровый... Да ни за какие тугрики не получится у тебя, если Бог не даст детей
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23.04.2021 22:08 Ответить
че ты мелишь!! ? все получатся.. троих сделал, и остальных без проблем! Иди лоба расшиби об алтарь, может поумнеешь!
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24.04.2021 13:56 Ответить
В Украине нельзя реалтизовать никакие свои права! С Украины скоро уедут даже те, кто не собирася!
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23.04.2021 20:49 Ответить
Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 8795
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23.04.2021 20:50 Ответить
Вопрос ясен,попам и властям не воровать,поднять экономику когда люди будут финансово стабильны тогда и детей будут заводить.
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23.04.2021 20:51 Ответить
Начали за здравие-закончили за упокой. Причем тут земля в пользование религиозным общинам- это первое. Второе, а какое отношение имеют религиозные деятели к этой проблеме? Ну и нашли с кем советоваться... И какой поц в такое время будет ОБДУМАНО рожать ребёнка?...
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23.04.2021 20:53 Ответить
Как ложная религия придет к концу?
Представьте: на спине страшного зверя сидит блудница. У зверя семь голов и десять рогов (Откровение 17:1-4). Кого представляет эта блудница? Она имеет власть над «царями земными». Она облачена в пурпур и багрянец, использует фимиам и утопает в роскоши. Кроме того, своим спиритизмом она «вводит в заблуждение все народы» (Откровение 17:18; 18:12, 13, 23). Библия помогает нам понять, что эта блудница - мировая империя ложной религии. Она представляет собой не какую-то одну, а все религии, которые приносят гнилые плоды.
Зверь, на котором сидит блудница, не что иное, как политическая империя* (Откровение 17:10-13). Ложная религия восседает на этом политическом звере, пытаясь влиять на его решения и подчинять его своей власти.
Однако грядут удивительные перемены. В Библии сказано: «Десять рогов, которые ты видел, и зверь - они возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем» (Откровение 17:16). Внезапно правительства этого мира с жестокостью набросятся на ложную религию и полностью ее уничтожат! Что же побудит их к этому? В Библии, в книге Откровение, говорится: «Бог вложит в сердца их осуществить его мысль» (Откровение 17:17). Как видно, Бог призовет ложную религию к ответу за все злодеяния, которые она совершала во имя его. Действуя в согласии с совершенной справедливостью, Бог воспользуется ее политическими любовниками, чтобы исполнить свой приговор.
Что делать лично вам, если вы не хотите разделить участь ложной религии? «Выйди из нее, народ мой»,- призывает Божий вестник (Откровение 18:4). Сейчас самое время выйти из ложной религии! Но где искать убежища? Может, обратиться к атеизму? Но у него тоже нет будущего (2 Фессалоникийцам 1:6-9). Настоящим убежищем может стать только истинная религия. Как ее определить?
Какие хорошие плоды должна приносить истинная религия? (Матфея 7:17).
Истинная религия...
▪ ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ. Истинные служители Бога «не от мира». Их не разделяют расовые и национальные барьеры. Между ними царит любовь (Иоанна 13:35; 17:16; Деяния 10:34, 35). Они никогда не станут убивать своих единоверцев,- более того, они готовы отдать за них жизнь (1 Иоанна 3:16).
▪ ДОВЕРЯЕТ СЛОВУ БОГА. Истинная религия не учит «традициям» и «заповедям человеческим» - она основывает все свои учения на Слове Бога, Библии (Матфея 15:6-9). Почему? Потому что «все Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления» (2 Тимофею 3:16).
▪ УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬИ И ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ. Истинная религия побуждает мужей «любить своих жен, как свои тела», женам она помогает учиться «глубоко уважать мужа», а в детях воспитывает послушание родителям (Эфесянам 5:28, 33; 6:1). Кроме того, тем, кто облечен властью, необходимо самим быть примером в вопросах нравственности (1 Тимофею 3:1-10).
Отвечает ли какая-нибудь религия этим требованиям? В книге «Политика Холокоста», изданной в 2001 году, говорится: «Если бы как можно больше людей жили, подобно Свидетелям Иеговы, и верили в то, о чем проповедуют эти верующие, мир, скорее всего, не допустил бы Холокоста и человечеству больше никогда не угрожал бы геноцид» (Holocaust Politics).
Свидетели Иеговы не только проповедуют о библейских принципах в 235 странах и территориях, но и сами придерживаются их. Мы побуждаем вас обратиться к Свидетелям Иеговы, чтобы узнать о требованиях Бога и научиться ему угождать. Сейчас время действовать. Медлить нельзя. Конец ложной религии близок! (Софония 2:2, 3).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1102006290
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23.04.2021 20:54 Ответить
Свидетели Библию переписали под себя, так что на истинную веру претендовать им сложно... http://www.bible-for-you.org/Propovedn/witnesses.php
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23.04.2021 22:04 Ответить
Оценочное высказывание "переписали под себя" ничего не весит, потому что Перевод Нового Мира Священных Писаний признан ведущими учеными с мировым признанием как самый точный и современный из всех существующих переводов. Тираж составил более 235 миллионов.
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24.04.2021 00:10 Ответить
В письме, датированном 8 декабря 1950 года, известный ученый и переводчик Библии Эдгар Гудспид написал об английском издании «Христианских Греческих Писаний - Перевода нового мира»: «Мне интересна ваша миссионерская деятельность и ее всемирный размах, и мне очень нравится ваш естественный, ясный и живой перевод. Могу подтвердить, что в его основе лежит огромная исследовательская работа».
Профессор Аллен Уикгрен из Чикагского университета упомянул «Перевод нового мира» как пример современного перевода, который не основан на других переводах, а часто предлагает «прекрасные независимые формулировки» (The Interpreter's Bible, том 1, страница 99).
В своей рецензии на английское издание «Христианских Греческих Писаний - Перевода нового мира» британский библеист Александр Томсон написал: «Очевидно, что перевод выполнен умелыми и талантливыми филологами, которые стремились настолько близко передать смысл греческого текста, насколько это позволяют возможности английского языка» (The Differentiator, апрель 1952 года, страница 52).
Писатель Чарлз Франсис Поттер, хотя и отметил, что нашел несколько необычных на свой взгляд формулировок, сказал: «Несомненно, анонимные переводчики передали лучшие рукописные тексты - и греческий, и еврейский - со свойственными ученым умением и изобретательностью» (The Faiths Men Live By, страница 300).
Хотя по мнению Роберта Маккоя, «Перевод нового мира» имеет свою специфичность и свои достоинства, ученый подытожил свою рецензию следующими словами: «Перевод Нового Завета доказывает, что в этой организации [Свидетели Иеговы] есть специалисты, способные со знанием дела разрешать многие проблемы библейского перевода» (Andover Newton Quarterly, январь 1963 года, страница 31).
Профессор Самьюэл Маклейн Гилмор, хотя и был не согласен с некоторыми фразами в «Переводе нового мира», признал, что его переводчики «обладали необыкновенным пониманием греческого языка» (Andover Newton Quarterly, сентябрь 1966 года, страница 26).
В отзыве о «Переводе нового мира», который частично представлен в «Греческих Писаниях - Подстрочнике Царства», адъюнкт-профессор Томас Винтер написал: «Перевод комитета, пожелавшего остаться неизвестным, учитывает самые последние исследования, отличается точностью и последовательностью» (The Classical Journal, апрель-май 1974 года, с. 376).
В 1989 году профессор Биньямин Кедар-Копфштейн, израильский ученый-гебраист, сказал: «В своих лингвистических исследованиях, связанных с еврейской Библией и переводами, я часто обращаюсь к английскому изданию, которое известно под названием "Перевод нового мира". И каждый раз я убеждаюсь, что этот труд отражает добросовестные старания достичь как можно более точного понимания текста».
Проведя анализ девяти наиболее распространенных английских переводов, адъюнкт-профессор религиоведения Джейсон Бедун написал: «НМ [«Перевод нового мира»] является самым точным среди рассмотренных переводов». Вопреки расхожему среди общественности и многих библеистов мнению, будто отличия «Перевода нового мира» обусловлены религиозной предвзятостью его переводчиков, Бедун отметил: «Эти отличия в основном объясняются тем, что НМ - это буквальный, сделанный с большой осторожностью перевод выражений, употребленных писателями Нового Завета» (Truth in Translation, страницы 163, 165).
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24.04.2021 00:18 Ответить
Касаемо семьи пишут верно, это из Библии, такое трудно переврать
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23.04.2021 22:06 Ответить
В публикациях, которые основаны на Библии, можно найти очень много полезной и практичной информации https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&pub=fy&srcid=share
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24.04.2021 00:16 Ответить
Вчера только этот Шмыгаль заявлял о срочной необходимости увеличения авиарейсов в Турцию, где свирепствует короновирус с большой долей британского штамма, а сегодня внезапно озаботился демографическим кризисом. Что у этих зе-политиков в их анафемских головах ? Не постигаю...
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23.04.2021 20:55 Ответить
Подмешать в водопроводную воду Виагры, и запретить аборты и продажу презервативов...
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23.04.2021 21:09 Ответить
Украина 30 лет строила социалистичесское (социальное, социал-демократичесское), мирское, светское государство... - ВОТ И ПРИПЛЫЛИ! Другого результата и не могло быть!!! Страна деградирует и вымирает!!!

Теперь же нужно все поставить с головы на ноги - строить страну на христианских принципах с либеральной економической философией!!!
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23.04.2021 21:12 Ответить
Строить дороги надо. Мораль - дело церквей, а преступность и охрана границ - государства. Бизнес сам разберется
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23.04.2021 21:55 Ответить
Свидетели осименители седьмого дня.Только непонятно кто осименять будет попы или шмыгун.
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23.04.2021 21:21 Ответить
Если в течение жизни одного-двух поколений население Украины сократится вдвое, а затем украинский народ демографически просто исчезнет - для кого будут нужны плоды реформ?", - Источник: https://censor.net/ru/n3261719 - цілком слушне запитання ...

Що це за реформи , якщо вони , весь час , лише погіршують життя людей ?
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23.04.2021 21:32 Ответить
Назови реформы, которые сделала зе-команда, что у нас так сильно ухудшилась жизнь за последние 2 года
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23.04.2021 21:45 Ответить
Бытийо определяет рождаемость??
Тарифы?
Приходжан уменьшилось, крестить ..
ПізДно спіхватилися..
На Бога надійся, а останній набій краще....
ІМХО атеїста, теж релігія...😇
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23.04.2021 21:48 Ответить
Рай богатых создан из ада бедных.

😇
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23.04.2021 21:54 Ответить
Ещё один марксист нарисовался...
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23.04.2021 21:57 Ответить
Нульвочко, нє плошай..
😁
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23.04.2021 22:02 Ответить
попи блуднічать почнуть?
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23.04.2021 21:57 Ответить
Биковати, осємєнітєлі...
))
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23.04.2021 22:04 Ответить
"Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма."
- Генрих Гейне
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23.04.2021 22:00 Ответить
Обсуждать со ставленником либераст-олигархов вопросы половой дегенерации это практически то же самое, что уговаривать дьявола.
Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 3725
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23.04.2021 22:03 Ответить
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!

1969
В.Висоцький
😁
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23.04.2021 22:10 Ответить
В нас це саме економічна проблема.Я не бачив,що рада церков пропонує те,щоб українці стали багатшими.
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23.04.2021 22:11 Ответить
Церква ж відділена від держави.А тут виходить,що ні.
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23.04.2021 22:17 Ответить
Ни о чем
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23.04.2021 22:33 Ответить
покупателей свечек все меньше, попы в панике.
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23.04.2021 22:53 Ответить
"Никогда ещё никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждения разума."
- Фридрих Ницше
😇
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23.04.2021 23:24 Ответить
Ну и.... Харе Кришна.
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24.04.2021 04:18 Ответить
Ээх!Что поделаешь! Против масонов и сионистов не попрешь. А они сказали Украине н быть
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24.04.2021 05:54 Ответить
Совки! Ось вся ваша демографія.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/z-ukraini-hotili-b-viihati-chvert-opitanih-gromadyan-infografika.htm?_ga=2.231874975.120721268.1619082010-895611868.1566417804
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24.04.2021 07:50 Ответить
Прибутки в попів падають , от вони й бісяться . На людський календар переходьте . Бо старі вмирають , а молодь не така дурна , щоб святкувати не з усіма православними та католиками світу , а з Гуньою Московським та совєцькімі гражданамі , за чужим , мертвим календарем , за яким вже давно ніхто не живе . Багато греко-католициких сімей , самостійно переходять на наш рідний календар . То для чого тоді всі ці "блаженнійші" ? Яка їхня роль ? Гроші собирати ?
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24.04.2021 08:05 Ответить
Эти мозги не могут преодолеть демографический кризис!
Вы современные фильмы и передачи смотрели?
Убийства, садизм ... по всем каналам и передачам. Воры, убийцы, мошенники - герои!
Многодетные семьи - лохи.
За показ сцены зачатия новой жизни - тюрьма!
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24.04.2021 10:23 Ответить
Какой еще демографический кризис, сейчас на Земле актуально перенаселение, нужно сокращать количество людей. А не плодить нищету и голод.
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24.04.2021 13:05 Ответить
Увеличьте пособия на детей - и дело с концом.
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24.04.2021 13:45 Ответить
Які пособія - АЛКАШ - мужик має нормально заробляти !
Та кормити сімью ...
Решта = все фігня
І з бюджета усякі фігні -забрати - у т.ч. пенсіні виплати суддям і т.п.
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24.04.2021 18:09 Ответить
Слід припинити секс онлайн!
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24.04.2021 19:01 Ответить
Іще парочку антисімейних закончиків від баб-Мін'юсту треба прийняти - і проблема народжуваності зникне разом із народжуваністю.
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26.04.2021 10:43 Ответить
 
 