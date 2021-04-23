Всеукраинский Совет Церквей на встрече со Шмыгалем предложил меры по преодолению демографического кризиса в Украине
Демографический кризис в Украине обсуждался во время встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 23 апреля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.
"Вопрос, требующий внимания - формирование целостной, долгосрочной семейной политики государства, преодоление демографического кризиса, который продолжается уже третье десятилетие. По нашему общему убеждению без этого большинство реформ теряют смысл. Если в течение жизни одного-двух поколений население Украины сократится вдвое, а затем украинский народ демографически просто исчезнет - для кого будут нужны плоды реформ?", - отметил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний
С целью реагирования на демографический кризис Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Кабинету Министров Украины:
- Провести подготовительную работу со специалистами, экспертами, родительской средой, религиозными организациями по изучению предложений по преодолению демографического кризиса;
- Безотлагательно создать центральный орган исполнительной власти (министерство или государственную службу) по вопросам семейной политики и преодоления демографического кризиса;
- Разработать с привлечением родительской общественности и религиозных организаций и принять на заседании Кабинета Министров комплексную программу преодоления демографического кризиса с необходимым для ее реализации финансированием из Государственного бюджета Украины.
По словам старшего епископа Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Михаила Паночко, если бы государство комплексно реализовывало государственную политику поддержки семей, материнства и отцовства, защищала каждую беременность от аборта не меньше чем бездомных животных и выделила хотя бы половину средств, которые тратятся на продвижение Стамбульской конвенции и инициативы партнерства Биарриц с опасной гендерной самоидентификацией, то в Украине демографическая ситуация уже давно бы значительно улучшилась.
Председатель ВСЦиРО Блаженнейший Святослав поблагодарил главу правительства за налаживание постоянного взаимодействия со многими профильными министерства по этой и другой проблематике. В частности, он упомянул о плодотворных встречах с руководством Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Министерства социальной политики.
Вместе с тем Глава Украинской Греко-Католической Церкви напомнил премьер-министру о предварительной договоренности по разработке законопроекта, направленного на запрет коммерческого суррогатного материнства. "Надо воспрепятствовать торговле людьми, в частности младенцами. Это позорное явление должно прекратиться в Украине", - отметил Блаженнейший Святослав.
Кроме этого, во время встречи ВСЦиРО и главы правительства Украины шла речь о ряде важных для религиозных сообществ законопроектив и инициатив: о правовом регулировании деятельности капелланов (военных, медицинских, пенитенциарных), сохранении постоянного пользования землей для религиозных организаций (статья 92 Земельного кодекса Украины) , обеспечении справедливых цен на природный газ и электроэнергию для нормального функционирования религиозных общин и их социальных учреждений, противодействии домашнему насилию без продвижения гендерной идеологии.
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Макак, резус, мартышка в предках?
Ты, вообще, жил в Германии, хотя бы с годик? -- ...вот и не штинкай...*)
А не министерство....
С голой жопой....заводить много детей не многие хотят...
У моего прадеда по мужской линии было 7 детей (выжило 5), у деда 5 (выжило 4), у отца двое, столько же у меня...
думаешь раньше легко жилось?
Тогда что бы выжить...как раз и нужна была большая семья....хозяйство вести....
А сейчас все с точностью до наоборот...
знаю много людей у которых состояние позволяет выучить и вывести в люди хоть бы 5-7 детей.., и которые имеют максимум 2-х детей или одного - и больше не хотят.
да уверен вокруг тебя таких тоже достаточно...
и еще - много правильно воспитанных детей это уже клан - сначала тяжело, а потом в жизни мощная поддержка друг друга и опора..
На Кавказе к примеру это до сих пор понимают...
такой ответ тебя устроит?
А знаешь почему?? Потому что гарантий того...что этот излишек будет всегда...и отдых в Турции будет каждый год...ни каких нет.....от слова совсем....
если бы задумались, то вполне может быть и не было нас с тобой на этом Свете..
И чем больше людей...тем больше можно было обработать земли...и получить больший урожай....
Но сейчас все не так....
Щонайменше на рівні цін для вірних цих громад та відвідувачів їхніх соціальних установ. А краще - на рівні цін для інших некомерційних (???) установ в Україні - лікарень, шкіл, інтернатів для інвалідів і літніх осіб тощо.
Я еще вчера писал, в новости про "сокращение госчиновников", что скоро создадут какую то не понятную структуру
Есть уже в Украине куча поппулистских, государственных соцпрограм (и выплаты на ребенка, и беби-боксы, и льготы многодетным...) но все это коту под хвост!
Представьте: на спине страшного зверя сидит блудница. У зверя семь голов и десять рогов (Откровение 17:1-4). Кого представляет эта блудница? Она имеет власть над «царями земными». Она облачена в пурпур и багрянец, использует фимиам и утопает в роскоши. Кроме того, своим спиритизмом она «вводит в заблуждение все народы» (Откровение 17:18; 18:12, 13, 23). Библия помогает нам понять, что эта блудница - мировая империя ложной религии. Она представляет собой не какую-то одну, а все религии, которые приносят гнилые плоды.
Зверь, на котором сидит блудница, не что иное, как политическая империя* (Откровение 17:10-13). Ложная религия восседает на этом политическом звере, пытаясь влиять на его решения и подчинять его своей власти.
Однако грядут удивительные перемены. В Библии сказано: «Десять рогов, которые ты видел, и зверь - они возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем» (Откровение 17:16). Внезапно правительства этого мира с жестокостью набросятся на ложную религию и полностью ее уничтожат! Что же побудит их к этому? В Библии, в книге Откровение, говорится: «Бог вложит в сердца их осуществить его мысль» (Откровение 17:17). Как видно, Бог призовет ложную религию к ответу за все злодеяния, которые она совершала во имя его. Действуя в согласии с совершенной справедливостью, Бог воспользуется ее политическими любовниками, чтобы исполнить свой приговор.
Что делать лично вам, если вы не хотите разделить участь ложной религии? «Выйди из нее, народ мой»,- призывает Божий вестник (Откровение 18:4). Сейчас самое время выйти из ложной религии! Но где искать убежища? Может, обратиться к атеизму? Но у него тоже нет будущего (2 Фессалоникийцам 1:6-9). Настоящим убежищем может стать только истинная религия. Как ее определить?
Какие хорошие плоды должна приносить истинная религия? (Матфея 7:17).
Истинная религия...
▪ ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ. Истинные служители Бога «не от мира». Их не разделяют расовые и национальные барьеры. Между ними царит любовь (Иоанна 13:35; 17:16; Деяния 10:34, 35). Они никогда не станут убивать своих единоверцев,- более того, они готовы отдать за них жизнь (1 Иоанна 3:16).
▪ ДОВЕРЯЕТ СЛОВУ БОГА. Истинная религия не учит «традициям» и «заповедям человеческим» - она основывает все свои учения на Слове Бога, Библии (Матфея 15:6-9). Почему? Потому что «все Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления» (2 Тимофею 3:16).
▪ УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬИ И ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ. Истинная религия побуждает мужей «любить своих жен, как свои тела», женам она помогает учиться «глубоко уважать мужа», а в детях воспитывает послушание родителям (Эфесянам 5:28, 33; 6:1). Кроме того, тем, кто облечен властью, необходимо самим быть примером в вопросах нравственности (1 Тимофею 3:1-10).
Отвечает ли какая-нибудь религия этим требованиям? В книге «Политика Холокоста», изданной в 2001 году, говорится: «Если бы как можно больше людей жили, подобно Свидетелям Иеговы, и верили в то, о чем проповедуют эти верующие, мир, скорее всего, не допустил бы Холокоста и человечеству больше никогда не угрожал бы геноцид» (Holocaust Politics).
Свидетели Иеговы не только проповедуют о библейских принципах в 235 странах и территориях, но и сами придерживаются их. Мы побуждаем вас обратиться к Свидетелям Иеговы, чтобы узнать о требованиях Бога и научиться ему угождать. Сейчас время действовать. Медлить нельзя. Конец ложной религии близок! (Софония 2:2, 3).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1102006290
Профессор Аллен Уикгрен из Чикагского университета упомянул «Перевод нового мира» как пример современного перевода, который не основан на других переводах, а часто предлагает «прекрасные независимые формулировки» (The Interpreter's Bible, том 1, страница 99).
В своей рецензии на английское издание «Христианских Греческих Писаний - Перевода нового мира» британский библеист Александр Томсон написал: «Очевидно, что перевод выполнен умелыми и талантливыми филологами, которые стремились настолько близко передать смысл греческого текста, насколько это позволяют возможности английского языка» (The Differentiator, апрель 1952 года, страница 52).
Писатель Чарлз Франсис Поттер, хотя и отметил, что нашел несколько необычных на свой взгляд формулировок, сказал: «Несомненно, анонимные переводчики передали лучшие рукописные тексты - и греческий, и еврейский - со свойственными ученым умением и изобретательностью» (The Faiths Men Live By, страница 300).
Хотя по мнению Роберта Маккоя, «Перевод нового мира» имеет свою специфичность и свои достоинства, ученый подытожил свою рецензию следующими словами: «Перевод Нового Завета доказывает, что в этой организации [Свидетели Иеговы] есть специалисты, способные со знанием дела разрешать многие проблемы библейского перевода» (Andover Newton Quarterly, январь 1963 года, страница 31).
Профессор Самьюэл Маклейн Гилмор, хотя и был не согласен с некоторыми фразами в «Переводе нового мира», признал, что его переводчики «обладали необыкновенным пониманием греческого языка» (Andover Newton Quarterly, сентябрь 1966 года, страница 26).
В отзыве о «Переводе нового мира», который частично представлен в «Греческих Писаниях - Подстрочнике Царства», адъюнкт-профессор Томас Винтер написал: «Перевод комитета, пожелавшего остаться неизвестным, учитывает самые последние исследования, отличается точностью и последовательностью» (The Classical Journal, апрель-май 1974 года, с. 376).
В 1989 году профессор Биньямин Кедар-Копфштейн, израильский ученый-гебраист, сказал: «В своих лингвистических исследованиях, связанных с еврейской Библией и переводами, я часто обращаюсь к английскому изданию, которое известно под названием "Перевод нового мира". И каждый раз я убеждаюсь, что этот труд отражает добросовестные старания достичь как можно более точного понимания текста».
Проведя анализ девяти наиболее распространенных английских переводов, адъюнкт-профессор религиоведения Джейсон Бедун написал: «НМ [«Перевод нового мира»] является самым точным среди рассмотренных переводов». Вопреки расхожему среди общественности и многих библеистов мнению, будто отличия «Перевода нового мира» обусловлены религиозной предвзятостью его переводчиков, Бедун отметил: «Эти отличия в основном объясняются тем, что НМ - это буквальный, сделанный с большой осторожностью перевод выражений, употребленных писателями Нового Завета» (Truth in Translation, страницы 163, 165).
Теперь же нужно все поставить с головы на ноги - строить страну на христианских принципах с либеральной економической философией!!!
Що це за реформи , якщо вони , весь час , лише погіршують життя людей ?
Тарифы?
Приходжан уменьшилось, крестить ..
ПізДно спіхватилися..
На Бога надійся, а останній набій краще....
ІМХО атеїста, теж релігія...😇
😇
😁
))
- Генрих Гейне
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
1969
В.Висоцький
😁
- Фридрих Ницше
😇
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/z-ukraini-hotili-b-viihati-chvert-opitanih-gromadyan-infografika.htm?_ga=2.231874975.120721268.1619082010-895611868.1566417804
Вы современные фильмы и передачи смотрели?
Убийства, садизм ... по всем каналам и передачам. Воры, убийцы, мошенники - герои!
Многодетные семьи - лохи.
За показ сцены зачатия новой жизни - тюрьма!
Та кормити сімью ...
Решта = все фігня
І з бюджета усякі фігні -забрати - у т.ч. пенсіні виплати суддям і т.п.