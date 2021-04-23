Всеукраинский Совет Церквей на встрече со Шмыгалем предложил меры по преодолению демографического кризиса в Украине

Демографический кризис в Украине обсуждался во время встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 23 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

"Вопрос, требующий внимания - формирование целостной, долгосрочной семейной политики государства, преодоление демографического кризиса, который продолжается уже третье десятилетие. По нашему общему убеждению без этого большинство реформ теряют смысл. Если в течение жизни одного-двух поколений население Украины сократится вдвое, а затем украинский народ демографически просто исчезнет - для кого будут нужны плоды реформ?", - отметил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний

С целью реагирования на демографический кризис Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Кабинету Министров Украины:

Провести подготовительную работу со специалистами, экспертами, родительской средой, религиозными организациями по изучению предложений по преодолению демографического кризиса; Безотлагательно создать центральный орган исполнительной власти (министерство или государственную службу) по вопросам семейной политики и преодоления демографического кризиса; Разработать с привлечением родительской общественности и религиозных организаций и принять на заседании Кабинета Министров комплексную программу преодоления демографического кризиса с необходимым для ее реализации финансированием из Государственного бюджета Украины.

По словам старшего епископа Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Михаила Паночко, если бы государство комплексно реализовывало государственную политику поддержки семей, материнства и отцовства, защищала каждую беременность от аборта не меньше чем бездомных животных и выделила хотя бы половину средств, которые тратятся на продвижение Стамбульской конвенции и инициативы партнерства Биарриц с опасной гендерной самоидентификацией, то в Украине демографическая ситуация уже давно бы значительно улучшилась.

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Председатель ВСЦиРО Блаженнейший Святослав поблагодарил главу правительства за налаживание постоянного взаимодействия со многими профильными министерства по этой и другой проблематике. В частности, он упомянул о плодотворных встречах с руководством Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Министерства социальной политики.

Вместе с тем Глава Украинской Греко-Католической Церкви напомнил премьер-министру о предварительной договоренности по разработке законопроекта, направленного на запрет коммерческого суррогатного материнства. "Надо воспрепятствовать торговле людьми, в частности младенцами. Это позорное явление должно прекратиться в Украине", - отметил Блаженнейший Святослав.

Кроме этого, во время встречи ВСЦиРО и главы правительства Украины шла речь о ряде важных для религиозных сообществ законопроектив и инициатив: о правовом регулировании деятельности капелланов (военных, медицинских, пенитенциарных), сохранении постоянного пользования землей для религиозных организаций (статья 92 Земельного кодекса Украины) , обеспечении справедливых цен на природный газ и электроэнергию для нормального функционирования религиозных общин и их социальных учреждений, противодействии домашнему насилию без продвижения гендерной идеологии.

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