Главные новости 23 апреля: Россия отводит не все войска, оккупанты планируют провокации на Пасху

Руководство страны-агрессора решило оставить под Воронежем часть войск, разведка сообщает о запланированных на Пасхах провокациях и терактах, в Херсонском облсовете подрались депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" - главные новости Украины 23 апреля.

Россия оставляет часть войск под Воронежем

На полигоне "Погоново" останется техника 41-й армии РФ, она будет находиться там как минимум до сентября, - утверждает группа расследователей Conflict Intelligence Team. Они напоминают, что Россия уже заявляла об отводе войск от украинских границ в мае 2014 года. Но тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

На Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины - в результате вражеских обстрелов погиб еще один военнослужащий. Всего же за время "перемирия Зеленского" на фронте погибли 93 защитника Украины.

Оккупанты планируют провокации на Пасху, - разведка

Ряд провокаций запланирован уже на ближайшее воскресенье, 25 апреля, а также на пасхальные выходные. "Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - сообщает разведку.

Нетаньяху предложили стать посредником на переговорах Зеленского и Путина

Украина предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. "Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах", - рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете

Депутат "ЕС" Хлань попытался повесить выступавшему с трибуны представителю "ОПЗЖ" Устинову на шею плакат с флагом РФ и надписью "пособник оккупанта". Устинов оказал сопротивление, плакат порвали, Хланя вначале усадили на место, но он тут же покинул заседание вместе с остальными депутатами своей фракции.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере

62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО прошлой ночью. По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку.

У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики

Во время обыска у него изъяли винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис и топор, при помощи которого он крушил витрины магазина. Мужчину задержали и обвиняют его, среди прочего, в незаконном обращении с оружием и незаконном хранении психотропных веществ.