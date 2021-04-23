Главные новости 23 апреля: Россия отводит не все войска, оккупанты планируют провокации на Пасху
Руководство страны-агрессора решило оставить под Воронежем часть войск, разведка сообщает о запланированных на Пасхах провокациях и терактах, в Херсонском облсовете подрались депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" - главные новости Украины 23 апреля.
Россия оставляет часть войск под Воронежем
На полигоне "Погоново" останется техника 41-й армии РФ, она будет находиться там как минимум до сентября, - утверждает группа расследователей Conflict Intelligence Team. Они напоминают, что Россия уже заявляла об отводе войск от украинских границ в мае 2014 года. Но тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.
На Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины - в результате вражеских обстрелов погиб еще один военнослужащий. Всего же за время "перемирия Зеленского" на фронте погибли 93 защитника Украины.
Оккупанты планируют провокации на Пасху, - разведка
Ряд провокаций запланирован уже на ближайшее воскресенье, 25 апреля, а также на пасхальные выходные. "Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - сообщает разведку.
Нетаньяху предложили стать посредником на переговорах Зеленского и Путина
Украина предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. "Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах", - рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете
Депутат "ЕС" Хлань попытался повесить выступавшему с трибуны представителю "ОПЗЖ" Устинову на шею плакат с флагом РФ и надписью "пособник оккупанта". Устинов оказал сопротивление, плакат порвали, Хланя вначале усадили на место, но он тут же покинул заседание вместе с остальными депутатами своей фракции.
Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере
62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО прошлой ночью. По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку.
У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики
Во время обыска у него изъяли винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис и топор, при помощи которого он крушил витрины магазина. Мужчину задержали и обвиняют его, среди прочего, в незаконном обращении с оружием и незаконном хранении психотропных веществ.
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на День незалежности 24 августа 2014
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
Техніка залишилася...
😎
Ах, они такие бяки. Надо всю Украину в красную зону на Пасху. И чтоб все дома сидели. Тогда провокации повиснут в воздухе