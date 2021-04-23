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Новости
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Главные новости 23 апреля: Россия отводит не все войска, оккупанты планируют провокации на Пасху

Главные новости 23 апреля: Россия отводит не все войска, оккупанты планируют провокации на Пасху

Руководство страны-агрессора решило оставить под Воронежем часть войск, разведка сообщает о запланированных на Пасхах провокациях и терактах, в Херсонском облсовете подрались депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" - главные новости Украины 23 апреля.

Россия оставляет часть войск под Воронежем

На полигоне "Погоново" останется техника 41-й армии РФ, она будет находиться там как минимум до сентября, - утверждает группа расследователей Conflict Intelligence Team. Они напоминают, что Россия уже заявляла об отводе войск от украинских границ в мае 2014 года. Но тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

На Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины - в результате вражеских обстрелов погиб еще один военнослужащий. Всего же за время "перемирия Зеленского" на фронте погибли 93 защитника Украины.

Оккупанты планируют провокации на Пасху, - разведка

Ряд провокаций запланирован уже на ближайшее воскресенье, 25 апреля, а также на пасхальные выходные. "Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - сообщает разведку.

Нетаньяху предложили стать посредником на переговорах Зеленского и Путина

Украина предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. "Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах", - рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете

Депутат "ЕС" Хлань попытался повесить выступавшему с трибуны представителю "ОПЗЖ" Устинову на шею плакат с флагом РФ и надписью "пособник оккупанта". Устинов оказал сопротивление, плакат порвали, Хланя вначале усадили на место, но он тут же покинул заседание вместе с остальными депутатами своей фракции.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере

62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО прошлой ночью. По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку.

У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики

Во время обыска у него изъяли винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис и топор, при помощи которого он крушил витрины магазина. Мужчину задержали и обвиняют его, среди прочего, в незаконном обращении с оружием и незаконном хранении психотропных веществ.

Автор: 

драка (2027) Мариуполь (5734) Нетаньяху Биньямин (198) Пасха (379) разведка (4205) россия (96413) самоубийство (1015) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+2
Надо же! Никто и предположить не мог , что Россия способна на такую подлость на паску. Все думали, что они благородные рыцари с открытым забралом. А мы думали , что отведут войска по чесному. Как же так - весь мир опять в сотый раз обманули россияне?
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23.04.2021 22:10 Ответить
+2
Фуфлометы РАБссии,вам осталось недолго,когда за доллар будут давать 10 000 ржублей как в 1998 году,запоете другие песни..БЫДЛО МАВЗОЛЕЙНОЕ воняет чЛЕНИНЫМ...Трупаки вояки...
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23.04.2021 22:16 Ответить
+1
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :


https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:12 Ответить
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Грунтовыми водами до Киева...
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23.04.2021 22:08 Ответить
Надо же! Никто и предположить не мог , что Россия способна на такую подлость на паску. Все думали, что они благородные рыцари с открытым забралом. А мы думали , что отведут войска по чесному. Как же так - весь мир опять в сотый раз обманули россияне?
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23.04.2021 22:10 Ответить
в 2014 году тоже были военные действия на Пасху и
на День незалежности 24 августа 2014
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24.04.2021 00:22 Ответить
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :


https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:12 Ответить
Вони на нього ще й санкції наклали, мерзотники До кого тепер бідному єврею податися?
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24.04.2021 00:03 Ответить
може бути пов'язана з незадоволенням и "арестованными заводами и счетами а США, а также идет следствие в США по его заводам и домам."
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24.04.2021 00:20 Ответить
Когда Эрдоганыч и его братан Алиев преподавали быдлу Путлера в Карабахе новые веяния в политике и войне,то Мавзолейное быдло уроков не извлекло...,а здря...,Эрдоган и зять Сельчук Байрактар придумали такую игрушку,что лучше заткнуться в Мавзолее и пердеть в две ноздри...напару с генералиссимусом ЩойХуВояки сраные ...
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23.04.2021 22:12 Ответить
Фуфлометы РАБссии,вам осталось недолго,когда за доллар будут давать 10 000 ржублей как в 1998 году,запоете другие песни..БЫДЛО МАВЗОЛЕЙНОЕ воняет чЛЕНИНЫМ...Трупаки вояки...
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23.04.2021 22:16 Ответить
Байден вас Крыс поджаривать будет очень медленно, причем без единого выстреля,повторит подвиг Рональда Рейгана в 1991 году... Стадо идиот ов...Барбекю из РАБссинца это круто....,Мистер Байденко...,Совок подох неинтересно...
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23.04.2021 22:21 Ответить
Та наХлєбалово..
Техніка залишилася...
😎
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23.04.2021 22:21 Ответить
Путлер завез в Белорусь 500 танков и 300 самолетов....боятся что Гитлер нападеть....,не партесь чуваки,Белорпусь и Германия на 22 июня 1941 года имели одинаковое количество в танках и самолетах,Белорусь имела только преимущество в артиллерии..,но это не помогло,Гитлер взял Белоруську за 6 дней...
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23.04.2021 22:25 Ответить
Х..ло живет в прошлом веке. Кто сейчас всерьёз рассчитывает победить в войне танками? На каждый его танк найдётся Джавелин или Байрактар.
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23.04.2021 23:56 Ответить
Херово что танков много, а Джавелинов и байрактаров мало. Хотя есть украинские комплексы, но их тоже очень мало. А расейская армия аки саранча - массой берет. Биомассой гггг )))
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24.04.2021 16:52 Ответить
Ну, технику оставили, а скрытно нагнать мясо не великая проблема.
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23.04.2021 22:43 Ответить
Россия отводит не все войска, оккупанты планируют провокации на Пасху

Ах, они такие бяки. Надо всю Украину в красную зону на Пасху. И чтоб все дома сидели. Тогда провокации повиснут в воздухе
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24.04.2021 05:47 Ответить
 
 