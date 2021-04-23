На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "с дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины.

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