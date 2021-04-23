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Новости Коронавирус и карантин
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На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко

На следующей неделе из

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 

Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "с дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 апреля в Украину должны прибыть 367 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca: их используют за 2-3 дня, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ідіоти, місць в лікарнях нема ні в Києві, ні під Києвом! Куди знімати червону зону ?! Дуже багато хворіють знайомих.
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23.04.2021 21:38 Ответить
+4
На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 51
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23.04.2021 21:32 Ответить
+3
Никогда не понимал эту логику: почему в полупустом вагоне метро распространяется короновирус, а в толпе на кассах эпицентра короновируса - нет.
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23.04.2021 21:51 Ответить
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На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 51
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23.04.2021 21:32 Ответить
В Киеве нет мест в больницах(мужа скорая не забрала по этой причине),каждый день умирает полтысячи человек,а у нас всё прекрасно,оказывается!!!
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23.04.2021 21:37 Ответить
Это смотря с какой стороны посмотреть. Если вспомнить, что вiслюка и моносброд кацапы той же технологией, что и Трампа в США, задвинули во власть в Украине для организации хаоса, то всё по плану.
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23.04.2021 21:40 Ответить
У меня товарищ лежал вот только что в Киеве в больнице. Есть там места! Да, врачи говорят, что был период, когда лежали в коридорах. Но в течение 10 дней, что он лежал, места были...
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23.04.2021 22:06 Ответить
Ідіоти, місць в лікарнях нема ні в Києві, ні під Києвом! Куди знімати червону зону ?! Дуже багато хворіють знайомих.
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23.04.2021 21:38 Ответить
Через сопливих істеричок з серйозною болячкою навіть в часну клініку до терапевта потрапити неможливо.
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23.04.2021 22:26 Ответить
Майже 50 людей гине кожен день, а вони відкриватись надумали! Гроші заробити хочуть депутати ?!
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23.04.2021 21:39 Ответить
Гроші твої заробити хочуть головні лікарі лікарень, адепт ковида и святой клоун юльки...ПНХ!
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23.04.2021 21:58 Ответить
Никогда не понимал эту логику: почему в полупустом вагоне метро распространяется короновирус, а в толпе на кассах эпицентра короновируса - нет.
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23.04.2021 21:51 Ответить
Из красной зоны выходи! Раз-два!
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23.04.2021 22:22 Ответить
Підсмажують бізнес і, як слідство, економіку, на слабкому вогні, начебто непомітно, але дієво.
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23.04.2021 22:22 Ответить
На носу Пасха, все полезные идиоты двинут в церкви и опять локдаун? Будет всплеск этой хвори...довбни,что тяжело неделю потерпеть?? Или кому то нравится под маской лежать???
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24.04.2021 14:02 Ответить
 
 