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На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко
По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "с дня на день".
"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины.
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