РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости
17 973 165

"Слуга народа" Шевченко: Путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью

Народный депутат СН Евгений Шевченко, прославившийся визитом к захватившему власть в Беларуси диктатору Александру Лукашенко, объяснил, почему отправился к нему в гости.

Свою позицию Шевченко озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы живем лживыми надеждами, которые внушили себе и которые внушаем людям. Я сейчас про что? Я сейчас про путь. Путь в Европейский Союз, путь в НАТО - хороший путь, я только за, я за это. Но я знаю, я уверен, что это - ложный путь, потому что и там, и там - стена. ... Это все путь - как на Луну. То есть, мы когда-нибудь будем жить на Луне, будем жить хорошо. А народ устал ждать, народ хочет жить сейчас", - сказал Шевченко.

Он назвал Беларусь стратегическим партнером Украины и напомнил, что Украина не разрывает отношения со странами, у которых есть проблемы с демократией.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

"То, что мы его будем осуждать, как вы говорите, сколько в тюрьмах сидит - слушайте, по этой логике надо с Китаем прекратить торговать: там тоталитарный режим, там расстреливают людей. Но у нас 20 млрд оборота", - добавил Шевченко.

"У нас 13 тысяч погибло, у нас война идет. У нас общество расколото. А там общество монолитно, и там счастливые люди. Я не видел там войны. Там стабильная экономика, там люди в больницу идут и не думают, что им нужно лекарство покупать, там все бесплатно", - рассказал Шевченко о якобы благополучной жизни в Беларуси.

Также на Цензор.НЕТ: Шевченко могут исключить из фракции, а Тищенко должен заплатить максимальный штраф, - решение фракции "СН"

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) шоу Шустера (315) Шевченко Евгений Слуга народа (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+76
****, идиот и предатель!
показать весь комментарий
23.04.2021 22:28 Ответить
+65
"Слуга народа" Шевченко: путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
23.04.2021 22:28 Ответить
+59
Да уж, зебилы. Навыбирали вы деоьма на нашу голову.
показать весь комментарий
23.04.2021 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Он дебил, я согласен ЕС и НАТО нас не ждут, но нырять обратно в совковое говно уж извольте, я уж лучше под Китай прогнусь, вторая экономика в мире, которая может предложить реальную альтернативу, для развития нашей страны...
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 3711
показать весь комментарий
23.04.2021 23:27 Ответить
В Китае говорят 200 миллионов живут неплохо, остальные в нищете.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:34 Ответить
На луну вже тобі потрібно, чмо кацапське. Хоч би погуглив як це *на луну отправить*
показать весь комментарий
23.04.2021 23:35 Ответить
Кого цей зелений змій привів у раду?! Майже всі ідіоти!!!!!
показать весь комментарий
23.04.2021 23:39 Ответить
Рождённые, служившие в армии, и работающие при эссср, дети простых рабочих и не выжившие из ума, опять стоять в очередях за товарами первой необходимости, стирать целофановые кульки и Правдой подтираться, не мечтают. А насчёт ждать, совки 70 лет ждали развытога сасиализма, а коммунизм был у таких как вечный бульбофюрер и *****. Ганьба.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:51 Ответить
вздулась расейская консерва? на смитнык её...
показать весь комментарий
23.04.2021 23:52 Ответить
Курва, так нащо ти повернувся, якщо там так добре?
показать весь комментарий
23.04.2021 23:54 Ответить
Кто желает жить хорошо, езжайте на расею, там совок не заканчивался, сравните, есть ли к ним стремиться.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:56 Ответить
У этого Шевченка абсолютно безумные глаза - родной брат Чикатило.
Пусть берёт гражданство Беларуси и больше не отсвечивает.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:11 Ответить
Незнайка на Луне... ч.2))))
показать весь комментарий
24.04.2021 00:38 Ответить
"А там общество монолитно, и там счастливые люди. "---мы видим это "монолитное "общество восемь месяцев уже!
А счастливые в Беларуси это кто? Те кто сидят по тюрьмам, или кто уже лежит на кладбище?
Вот такое чмо нам подкинули избиратели Запорожья---оно еще собирается свою партию организовывать. Второй мураев...
показать весь комментарий
24.04.2021 00:40 Ответить
Кто єту маскальскую шлюху в ящик приташил, маскаль шустер?
показать весь комментарий
24.04.2021 01:23 Ответить
У скота в хлеву тоже лекарства бесплатные, тепло и кормят
показать весь комментарий
24.04.2021 01:32 Ответить
«У них же там скотина вся обосранная». (с)
показать весь комментарий
24.04.2021 01:59 Ответить
У нас тоже но там за скотиной хоть кто то следит.
показать весь комментарий
24.04.2021 03:32 Ответить
Ну, и что ж ты, скотина, до сих пор не 'там'?
показать весь комментарий
24.04.2021 05:59 Ответить
Кого-то удивляет, что это говрит депутат СН, а не ОПЗЖ?
показать весь комментарий
24.04.2021 01:59 Ответить
в слугах уродів зажопи представлені окремим блоком. Окрім Качури і шевченка - там же й Трухін (який в пердячці шустрого також брав участь). Згадуємо Бужанського і Дубінського...
показать весь комментарий
24.04.2021 02:39 Ответить
И чем, спрашивается, диктатура Лукашенко хуже диктатуры либераст-глобократов, замаскированных марионетками на политической сцене? Лукашенко не водит содомит-парадов, не геноцидит народ пандемиями и легалайзом, не сокращает школы и медицину, не пилит заводы, не продает овгз по 20% для своих, не схематозит тарифы и роттердамы, не распродает землю корпорациям.
показать весь комментарий
24.04.2021 02:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/202153 - тут типовий зебіл від зажопів. Такий самий, як отой шевченко
показать весь комментарий
24.04.2021 02:36 Ответить
http://www.radikal.ru "Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9341
показать весь комментарий
24.04.2021 02:32 Ответить
Подобного быдла краснопузого в Украине 73 %,типа РАБссия Беларусь и Украина братские Шариковы Московии...
показать весь комментарий
24.04.2021 03:53 Ответить
Типичный кремлевский опарыш ничего удивительноо
показать весь комментарий
24.04.2021 03:55 Ответить
Та якщо це воно і так, но навіщо людей бентежити? Нехай собі вірять в світле майбутнє, в ЄС та НАТО. З вірою краще жити!
показать весь комментарий
24.04.2021 03:58 Ответить
Ні хто ж не забороняє деяким любителям замість співпраці з НАТО та ЄС,смоктати в смердючіх кацапів.
показать весь комментарий
24.04.2021 06:21 Ответить
цинично, но правтиво. и с рф у нас война и 4,5 млрд долл оборота.
показать весь комментарий
24.04.2021 04:33 Ответить
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 5436
показать весь комментарий
24.04.2021 05:48 Ответить
Україна і так дружить з Білорусью,але не з підкацапськими прихвостнями.
показать весь комментарий
24.04.2021 06:18 Ответить
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9192
показать весь комментарий
24.04.2021 06:58 Ответить
вы сидите на бутылке, при этом рассуждаете что куда то идете
показать весь комментарий
25.04.2021 00:52 Ответить
Яке ж воно дурне...
показать весь комментарий
24.04.2021 07:18 Ответить
Совсем дурак! ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ!!
показать весь комментарий
24.04.2021 07:33 Ответить
Ну да,путь в ЕС и НАТО--это путь на Луну,а дружба с провонявшей совком Беларусью-путь в преисподнюю!
показать весь комментарий
24.04.2021 20:24 Ответить
Ну і народ, який вибирає такого "народного депутата", яких вихвалює рівень життя сусідньої держави замість того, щоб працювати над підвищення рівня життя громадян своєї держави, які для цього вибирали його.
показать весь комментарий
24.04.2021 07:44 Ответить
***** де СБУ!?!??! Де "свій" генпрокурор?!?! Зедебіли я вас вітаю!!!
показать весь комментарий
24.04.2021 07:48 Ответить
Йому спеціально вмикали білоруса, який розповів про терор лукашенки.
От би цензор не полінувався і виклав ту частину.
показать весь комментарий
24.04.2021 08:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rTwKbSlR_yI&ab_channel=Shusteronline

початок в 1:17:00
показать весь комментарий
24.04.2021 08:30 Ответить
Осталось подождать 250 лет
показать весь комментарий
24.04.2021 08:50 Ответить
новый кандидат на исключение? совсем страх потеряли
показать весь комментарий
24.04.2021 09:08 Ответить
за що ж це тобі, Ненько....
показать весь комментарий
24.04.2021 09:14 Ответить
"Слуга народу" Шевченко:
нам потрібно дружити з Білоруссю

Емігруй..Дружи..
показать весь комментарий
24.04.2021 09:19 Ответить
Это мнение значительной части Украинского общества! Украине необходимо восстановить ядерное оружие и прагматично отстаивать собственные интересы, как это делает большинство стран мира, а не ждать приема страны в НАТО и ЕС, которое неизвестно когда произойдет!☝
показать весь комментарий
24.04.2021 09:34 Ответить
Нет денег на восстановление ядерного оружия, на разработку и производство другого оружия. Все разворовывается олигархами, всевозможными политиками и иной мерзостью. Но надо понимать, что вся эта мерзость не является порождением украинского народа. Это бывшая номенклатура СССР селекционно выведенная нам московией из всякой антиукраинской мерзости.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:56 Ответить
У Ирана есть, а у Украины нет! Не поверю! АЭС уже в стране есть, значит есть и технологии, связанные с производством обогащенного урана, в теории, но есть! Создать средства доставки тоже вполне по силам! Хватит иллюзий!
показать весь комментарий
24.04.2021 11:30 Ответить
почему он до сих пор в живых кокнуть и распотрошить на костре
показать весь комментарий
24.04.2021 10:19 Ответить
СН - сборище идиотов, во главе с янелохом! Быдло! Шо ты понавыбирало!!! Оно всю жизнь по свалкам шарилось - а вы их в руководство! Неужели среди бомжей нельзя было что-то по приличней найти, чем это человекоподобное.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:40 Ответить
73% - это те кого обманули Зеленский с Коломойским, но не обманул Порох. 25% - это те кого обманул Порох, но не обманули ЗЕ с КО.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:49 Ответить
Вот и убирайся к своему не лигетимному дружку Лукашекно!! Помотрим долго ли ты протянешь там без воровства , как в Украине???
показать весь комментарий
24.04.2021 12:59 Ответить
Шевченко !!Ты такой тупой или под дурака косишь!!??Дружба народов Украины и РБ и дружба с диктатором и убийцей лукашенко это две разные вещи, мудак Шевченко!!
показать весь комментарий
24.04.2021 13:05 Ответить
Господин Шевченко хоть сам понял что он сказал? Факт уже очевиден: время правления Зеленского войдет в историю по самому большому количеству некомпетентных идиотов, бездарей, тупиц и приспособленцев в Верховной Раде Ну как говорится какой поп такой и приход!
показать весь комментарий
24.04.2021 13:13 Ответить
З такими фіглярами,злодіями і шахраями -взагалі нема куди йти......може сам підеш нах до асвабадітєлєй в Донецьк або Луганськ????Що уперлось рогом і далі займаєшся шкідництвом???
показать весь комментарий
24.04.2021 14:42 Ответить
Дивлюсь на цього шевченко і думаю--він чи хворий.чи просто ідіот
показать весь комментарий
24.04.2021 15:29 Ответить
Раимов на " прямом"канале правильно заметил, не может рядовой депутат встречаются с президентом страны, даже если его не признали. Не его, депутата, уровень. И здесь вопрос к СБУ, что кто-то эту встречу проплатил. То кто? Или же это действительно была встреча, содействована оп Украины.
Думаю никто в этом разбираться не будут. Просто в очередной раз зелохам по ушам проедут и все забудется.
Да и на последок. В очередной раз хочется спросить,-где наши "патриотические силы " подевались? А то как-то их не слышно. Наверное всё-таки бабло. Или у кого-то есть другой ответ?
показать весь комментарий
24.04.2021 15:48 Ответить
Давай, добивай эту зелень чувак. Удар от Тищенко отвели, но зеленые получили под дых уже двушечку за весьма короткое время. Так уж получилось что рейтинг Тищенко важее чем рейт партии и преза. Ну, какая партия и президент - такой и рейтиг. Кто там следующий)
показать весь комментарий
24.04.2021 16:35 Ответить
Продажная мразь!
показать весь комментарий
24.04.2021 16:58 Ответить
Счастливые там люди, как один. В больничку идут, понимаш, как на праздник. Горой стоят за таракана родного. Хорошо бы было этому Шевченке вещать по комсомольски в комсомольские времена. Политинформации толкать. Любили тогда таких беспринципных пистунов языком продвигать по партийной и профсоюзной линии. Коровами командовать, или ракетными заводами.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:18 Ответить
А , что пть на Луну , что такое из ряда вон выходящее?? На луну уже никто лететь не хочет!! темболее , что там ничего полезного для людей нет!! Луна, Пройденный этап!! Всем подавай МАРС! А Украине подавай ЕС и НАТО!! Всё логично и всём всё понятно! Кроме тупорылого ворюги Шевченко!!
показать весь комментарий
24.04.2021 18:05 Ответить
ИДИОТ!
показать весь комментарий
24.04.2021 20:46 Ответить
В Минске осудили пенсионера за то, что он говорил на белорусском языке
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 6663http://rusjev.net/author/vitr/ VitR 24.04.2021В Минске осудили пенсионера, который «достал всех разговорами на белорусском»К 65-летнему Адаму Шпаковскому заявилась милиция из-за жалобы соседей на подозрительные «разговоры на белорусском языке». Мужчину задержали и осудили на 15 суток.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:59 Ответить
кусок козла.
показать весь комментарий
24.04.2021 22:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 