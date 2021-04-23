"Слуга народа" Шевченко: Путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью

Народный депутат СН Евгений Шевченко, прославившийся визитом к захватившему власть в Беларуси диктатору Александру Лукашенко, объяснил, почему отправился к нему в гости.

Свою позицию Шевченко озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы живем лживыми надеждами, которые внушили себе и которые внушаем людям. Я сейчас про что? Я сейчас про путь. Путь в Европейский Союз, путь в НАТО - хороший путь, я только за, я за это. Но я знаю, я уверен, что это - ложный путь, потому что и там, и там - стена. ... Это все путь - как на Луну. То есть, мы когда-нибудь будем жить на Луне, будем жить хорошо. А народ устал ждать, народ хочет жить сейчас", - сказал Шевченко.

Он назвал Беларусь стратегическим партнером Украины и напомнил, что Украина не разрывает отношения со странами, у которых есть проблемы с демократией.

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"То, что мы его будем осуждать, как вы говорите, сколько в тюрьмах сидит - слушайте, по этой логике надо с Китаем прекратить торговать: там тоталитарный режим, там расстреливают людей. Но у нас 20 млрд оборота", - добавил Шевченко.

"У нас 13 тысяч погибло, у нас война идет. У нас общество расколото. А там общество монолитно, и там счастливые люди. Я не видел там войны. Там стабильная экономика, там люди в больницу идут и не думают, что им нужно лекарство покупать, там все бесплатно", - рассказал Шевченко о якобы благополучной жизни в Беларуси.

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