"Слуга народа" Шевченко: Путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью
Народный депутат СН Евгений Шевченко, прославившийся визитом к захватившему власть в Беларуси диктатору Александру Лукашенко, объяснил, почему отправился к нему в гости.
Свою позицию Шевченко озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы живем лживыми надеждами, которые внушили себе и которые внушаем людям. Я сейчас про что? Я сейчас про путь. Путь в Европейский Союз, путь в НАТО - хороший путь, я только за, я за это. Но я знаю, я уверен, что это - ложный путь, потому что и там, и там - стена. ... Это все путь - как на Луну. То есть, мы когда-нибудь будем жить на Луне, будем жить хорошо. А народ устал ждать, народ хочет жить сейчас", - сказал Шевченко.
Он назвал Беларусь стратегическим партнером Украины и напомнил, что Украина не разрывает отношения со странами, у которых есть проблемы с демократией.
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"То, что мы его будем осуждать, как вы говорите, сколько в тюрьмах сидит - слушайте, по этой логике надо с Китаем прекратить торговать: там тоталитарный режим, там расстреливают людей. Но у нас 20 млрд оборота", - добавил Шевченко.
"У нас 13 тысяч погибло, у нас война идет. У нас общество расколото. А там общество монолитно, и там счастливые люди. Я не видел там войны. Там стабильная экономика, там люди в больницу идут и не думают, что им нужно лекарство покупать, там все бесплатно", - рассказал Шевченко о якобы благополучной жизни в Беларуси.
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Пусть берёт гражданство Беларуси и больше не отсвечивает.
А счастливые в Беларуси это кто? Те кто сидят по тюрьмам, или кто уже лежит на кладбище?
Вот такое чмо нам подкинули избиратели Запорожья---оно еще собирается свою партию организовывать. Второй мураев...
От би цензор не полінувався і виклав ту частину.
початок в 1:17:00
нам потрібно дружити з Білоруссю
Емігруй..Дружи..
Думаю никто в этом разбираться не будут. Просто в очередной раз зелохам по ушам проедут и все забудется.
Да и на последок. В очередной раз хочется спросить,-где наши "патриотические силы " подевались? А то как-то их не слышно. Наверное всё-таки бабло. Или у кого-то есть другой ответ?
http://rusjev.net/author/vitr/ VitR 24.04.2021В Минске осудили пенсионера, который «достал всех разговорами на белорусском»К 65-летнему Адаму Шпаковскому заявилась милиция из-за жалобы соседей на подозрительные «разговоры на белорусском языке». Мужчину задержали и осудили на 15 суток.