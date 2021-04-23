COVAX уведомила Минздрав о возможности поставки 474 тыс. доз вакцины Pfizer с 17 мая, - Ляшко

Глобальная инициатива COVAX уведомила Министерство здравоохранения Украины о возможности поставки 474 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech уже с 17 мая.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая", - написал чиновник. Он напомнил, что на прошлой неделе в Украину прибыло 117 тыс. доз вакцины этого производителя, и теперь им прививают жителей и персонал домов престарелых.

"367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее сегодня получила Украина в рамках COVAX - глобальной инициативы для обеспечения равного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран. Вакцина уже растаможена и находится на национальном складе. В начале следующей недели будет доставлена ​​во все области Украины. AstraZeneca-SKBio будут использовать в 2 тыс. пунктов прививки, которые напоминаю, созданны дополнительно, чтобы не мешать рутинной иммунизации ", - сообщил Ляшко.

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Эту партию вакцины AstraZeneca-SKBio планируют использовать в течение 2 недель, и ею будут прививать приоритетные группы и людей в возрасте 65+. В случае необходимости часть партии будет оставлена ​​для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield.

Также замминистра сообщил, что 21 апреля Минздрав получил письмо от COVAX о том, что поставки 1 млн 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio ожидается к концу мая..

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