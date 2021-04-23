Если Россия откажется принимать участие в нормандском и минском форматах - надо разрывать дипломатические отношения, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с Россией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По мнению Кравчука, вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ не является первоочередным, однако такой сценарий возможен.
"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.
Он добавил, что сейчас нужно использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе.
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+16 Andy Jumeirach
показать весь комментарий23.04.2021 22:55 Ответить Ссылка
+8 Evro7
показать весь комментарий23.04.2021 22:51 Ответить Ссылка
+8 Юпитер #486193
показать весь комментарий23.04.2021 23:11 Ответить Ссылка
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лучший солдат - украинский солдат !
При совєтах _ТРЕТЬЯ країна в Світі з ЯО,
після паРашки та Китаю..
Читайте Історію...
🤣
Але без них - третя )))
Розроблено воно було українцями , і перевести управління фізично існуючих ракет під управління Києва - що два пальці обіс... Тільки треба було хотіти
Але того не хотіла ні Росія ні США ... І тому -віддали.
Та і воно вже застаріло - Україні не потрібне - треба розвинути зброю масового знищення новітнього взірця !
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Россия никогда не стояла на коленях! Россия всегда сидела на корточках.
А вот то, как он резко пресек попытку Ельцина отжать у нас Крым. а у Грузии все ее Черноморское побережье, это я знаю. Как не побоялся послать в Грузинскую Абхазию наши военные вертолеты и вывозили грузин от зверств абхазов и кацапов, это думаю все тоже помнят.
Может передача ядерных боеголовок происходила при Кучме. да и Кучму я за это не осуждаю, потому как у них есть срок безопасного хранения + ОГОЛТЕЛЫЕ санкции, которыми Украине грозили и РФ, и США, если Украина откажется выполнять международное соглашение "О нераспространении ядерного оружия" и не вывезет все свои ядерные боеголовки со своей территории.
Кстати, боеголовки соглашались к себе тогда и США забрать, но кацапы были категорически против, потому как покопавшись в их блоках управление лет так семь, американцы поимели бы информацию о тех ГОРОДАХ США, которые Москва планировала превратить в радиоактивный пепел.
А Порошенко свои фабрики и заводы ближе к карману, чем интересы Украины. На него и давить нужды не было.
Собственно Порошенко, в 2014-м, когда только назревал Иловайск, мог решительно и открыто обратиться к Вашингтону, Лондону, Парижу и Пекину с просьбой о помощи, как гарантах нашей безопасности, а когда Путин забрал бы у него Липецкую фабрику и штук еще 15 других предприятий, то дал бы команду арестовать счета всех облэнерго и других заводов, которыми у нас владеют кацапы. ВООООТ!!!! Вот тогда ему была бы честь и хвала, а так - сплошной позор.
А я уверен, что на шибениці место и Порошенко и Зеленскому.
Еще раз. Кравчук СОГЛАСИЛСЯ с международным договором "О нераспространении ядерного оружия", в обмен на признание другими странами Украины, как суверенного государства, хотя Буш-старший настоятельно не рекомендовал Кравчуку получать суверенитет, а настаивал на том, чтобы Украина осталась под руководством Москвы.
Кучма согласился передать ЯО в РФ, под жесточайшими ультиматумами не только РФ, но и США.
Когда, летом, 1993-го, я перевелся из РФ в Украину, то мои ощущения показывали - жизнь в Украине спокойнее, сытнее и зажиточнее, чем в РФ. Но в августе 1993-го, "демократ" Ельцин сначала расстрелял Госдуму, а потом создал в ФСБ управление по Украине и в октябре уже была Первая газовая война против нас. А что Буш с Клинтоном? А они продолжали считать Ельцина демократом, а Кравчука и Кучму неуправляемыми украинскими националистами - бандеровцами и продолжили требовать нашего разоружения. Я вас уверяю, что на месте Кравчука и Кучмы вы поступили бы точно также. Это еще надо Кучме спасибо сказать, что он сумел заставить страны-гаранты, подписать Будапештский меморандум, который как раз и основан на международном договоре "О нераспространении ядерного оружия".
Прихватизация пошла уже при Кучме, это он "отец" олигархов, хотя они не украинские олигархи и достаточно обратить внимание на их национальность.
А вот с уничтожением Черноморского пароходства, тут да, тут я Кравчука защищать не стану, но в некоторое оправдание все же скажу, что получив независимость, в стране практически не было министерств. Все руководство МВД ранее назначенное Москвой, не из украинцев, на Москву и оглядывалось. СБУ так и осталось филиалом КГБ, как и Пограничные войска, которые при СССР входили в КГБ. Таможни своей не было... И всё это Макарыч создавал в спешке, из тех людей, что попались под руку. А еще Ельцин сразу отказался печатать для Украины рубли и Кравчуку пришлось срочно печатать "Купоны" в Канаде (потому что тогда в стране не было станков, на которых можно было даже простой Купон напечатать, а Малинская фабрика тогда еще не делала бумагу для денег) и вводить их как денежную единицу.
Як там хатинка "під стріхою" в Альпах Швейцарії??
https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра
-- Шо там, Ілюша, москалів не видно?
-- Звідки? Їх ще не придумали.
Лёня! Ну ты прямо Гений. Ну кто мог подумать? В твои то годы
І воно ще шось там собі бздить?