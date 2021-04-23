Если Россия откажется принимать участие в нормандском и минском форматах - надо разрывать дипломатические отношения, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению Кравчука, вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ не является первоочередным, однако такой сценарий возможен.

"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что сейчас нужно использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе.

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