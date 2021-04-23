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Новости Агрессия России против Украины
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Если Россия откажется принимать участие в нормандском и минском форматах - надо разрывать дипломатические отношения, - Кравчук

Если Россия откажется принимать участие в нормандском и минском форматах - надо разрывать дипломатические отношения, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению Кравчука, вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ не является первоочередным, однако такой сценарий возможен.

"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что сейчас нужно использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук о возможной встрече Зеленского и Путина: Только нейтральная страна. Например, Финляндия или Швейцария

Автор: 

дипломатия (1466) Кравчук Леонид (1226) россия (96413)


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Топ комментарии
+16
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23.04.2021 22:55 Ответить
+8
Спасибо кеп. Это надо было делать ещё вчера
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23.04.2021 22:51 Ответить
+8
Кравчуку нужно давать следовалю показаания за здачу украинского ЯО и разрушение обороноспособности Украины, а не в переговорах с парашей участвовать. А дипломатические отношения должен был разорвать ещё порошенко, но ему видимо медведчук не разрешил.
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23.04.2021 23:11 Ответить
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Спасибо кеп. Это надо было делать ещё вчера
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23.04.2021 22:51 Ответить
лучший формат - снаряженный автомат !
лучший солдат - украинский солдат !
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23.04.2021 22:55 Ответить
ЯО хто про$рав і ЧМП??
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23.04.2021 22:56 Ответить
https://censor.net/ua/user/99878 ЯО в Украине, никогда не было. ЧМП было, и проср@ли полностью. Такая фишка.
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23.04.2021 23:18 Ответить
Було !!
При совєтах _ТРЕТЬЯ країна в Світі з ЯО,
після паРашки та Китаю..
Читайте Історію...
🤣
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23.04.2021 23:31 Ответить
Ну ще, правда, були США, Франція та Британія....
Але без них - третя )))
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24.04.2021 00:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 На территории Украины, размещалось ЯО, но оно было не украинское, обслуживалось оно МСК, пульт управления был в Кремле. Для Украины это были простые железяки, бесполезные, и очень опасные. На территории Турции есть ЯО, но оно американское, и Турция не является ядерной державой.
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24.04.2021 07:59 Ответить
А ты чего так флажки меняешь, как проститутка, или у вас там на свинособакии все такие?
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24.04.2021 08:58 Ответить
У проституток флажков нет))) А под прокси, потому, что на многие, посещаемые мной сайты, вход под украинским ай пи, запрещен.
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24.04.2021 09:13 Ответить
Причем запрещен Украиной.
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24.04.2021 09:16 Ответить
Бред
Розроблено воно було українцями , і перевести управління фізично існуючих ракет під управління Києва - що два пальці обіс... Тільки треба було хотіти
Але того не хотіла ні Росія ні США ... І тому -віддали.
Та і воно вже застаріло - Україні не потрібне - треба розвинути зброю масового знищення новітнього взірця !
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25.04.2021 08:17 Ответить
На "Южмаше" делали только носитель, к самой боевой части, и ее управлению, Украина не имела никакого отношения. Переключить управление?))) Это не почту чужую украсть, там все гораааааааздо серьезнее. В Украине не было ни одного специалиста, который мог бы обслуживать боеголовки, и уничтожить их Украина не могла.
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25.04.2021 08:49 Ответить
а вот Грузии ничего не помешало разорвать с кацапами дипломатические отношения и выдворить этих обезьян со своей страны и никакие переговоры тут ни при чем
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23.04.2021 22:57 Ответить
Бо у Грузії був Президент,а у нас ні.
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23.04.2021 23:01 Ответить
Саакашвили?)))
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23.04.2021 23:12 Ответить
А ты думало, шо твае *****?
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24.04.2021 08:59 Ответить
Зачем материшся?
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24.04.2021 09:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/219619 Та то так, только потом, через третью страну, просили, чтобы у них покупали вино, и "боржоми"
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24.04.2021 09:30 Ответить
почему от тебя так тхент кацапской козлятиной?
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24.04.2021 11:55 Ответить
За ті Мінські угоди,треба судити як за Державну Зраду.
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23.04.2021 23:00 Ответить
"Маємо те що мамо" (с) Кравчук !!! Маємо те що "мудрий нарід" обрав !!!)))
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23.04.2021 23:02 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Россия никогда не стояла на коленях! Россия всегда сидела на корточках.
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23.04.2021 23:04 Ответить
А що Кравчук міг зробити? Його і так відсторонили від влади достроково
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24.04.2021 00:26 Ответить
А при Кравчуке точно сокращались воинские части? Я что-то ТАКОГО не припоминаю.

А вот то, как он резко пресек попытку Ельцина отжать у нас Крым. а у Грузии все ее Черноморское побережье, это я знаю. Как не побоялся послать в Грузинскую Абхазию наши военные вертолеты и вывозили грузин от зверств абхазов и кацапов, это думаю все тоже помнят.
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24.04.2021 14:09 Ответить
Согласен с мненим Президента Украины Кравчуком.
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23.04.2021 23:05 Ответить
Якщо Росія відмовиться брати участь у нормандському і мінському форматах - треба розривати дипломатичні відносини, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4936
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23.04.2021 23:10 Ответить
Кравчуку нужно давать следовалю показаания за здачу украинского ЯО и разрушение обороноспособности Украины, а не в переговорах с парашей участвовать. А дипломатические отношения должен был разорвать ещё порошенко, но ему видимо медведчук не разрешил.
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23.04.2021 23:11 Ответить
Якщо Росія відмовиться брати участь у нормандському і мінському форматах - треба розривати дипломатичні відносини, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7745
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23.04.2021 23:15 Ответить
Такие мистечковые кучерявые на месте не плохие люди. Но Украиной должны управлдять Украинцы .
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23.04.2021 23:23 Ответить
на каком "месте" они неплохие люди?
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25.04.2021 01:43 Ответить
Типовий зебилоид.
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24.04.2021 01:26 Ответить
А Президент Кравчук точно передавал РФ ядерные боеголовки с территории Украины? Вы ничего малыш не путаете?
Может передача ядерных боеголовок происходила при Кучме. да и Кучму я за это не осуждаю, потому как у них есть срок безопасного хранения + ОГОЛТЕЛЫЕ санкции, которыми Украине грозили и РФ, и США, если Украина откажется выполнять международное соглашение "О нераспространении ядерного оружия" и не вывезет все свои ядерные боеголовки со своей территории.
Кстати, боеголовки соглашались к себе тогда и США забрать, но кацапы были категорически против, потому как покопавшись в их блоках управление лет так семь, американцы поимели бы информацию о тех ГОРОДАХ США, которые Москва планировала превратить в радиоактивный пепел.

А Порошенко свои фабрики и заводы ближе к карману, чем интересы Украины. На него и давить нужды не было.
Собственно Порошенко, в 2014-м, когда только назревал Иловайск, мог решительно и открыто обратиться к Вашингтону, Лондону, Парижу и Пекину с просьбой о помощи, как гарантах нашей безопасности, а когда Путин забрал бы у него Липецкую фабрику и штук еще 15 других предприятий, то дал бы команду арестовать счета всех облэнерго и других заводов, которыми у нас владеют кацапы. ВООООТ!!!! Вот тогда ему была бы честь и хвала, а так - сплошной позор.
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24.04.2021 14:18 Ответить
Да ты можешь кучму в дупу целовать, а для меня и всего украинского народа кравчук и кучма изменники Родины которые архи сильно ослабили оборолноспособность моей страны, за право прятать наворованное бабло на Западе.
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24.04.2021 19:06 Ответить
Ты салабон, сначала на мой вопрос ответь, про сдавал или не сдавал Кравчук ЯО. Только честно ответь. А после этого можешь даже ишака целовать в дупу.
А я уверен, что на шибениці место и Порошенко и Зеленскому.
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24.04.2021 20:11 Ответить
Кравчук и сдал ЯО - он начал процесс сдачи. И его место на висилеце, бо там не только ЯО, а и приватизация - разграбление индустрии Украины, и уничтожение Черномоского параходства... Так, шо целуй и кравчука, и кучму в дупу - ото твоё.
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25.04.2021 09:20 Ответить
Готовы своим личным скальпом ответить за сказанное?
Еще раз. Кравчук СОГЛАСИЛСЯ с международным договором "О нераспространении ядерного оружия", в обмен на признание другими странами Украины, как суверенного государства, хотя Буш-старший настоятельно не рекомендовал Кравчуку получать суверенитет, а настаивал на том, чтобы Украина осталась под руководством Москвы.

Кучма согласился передать ЯО в РФ, под жесточайшими ультиматумами не только РФ, но и США.

Когда, летом, 1993-го, я перевелся из РФ в Украину, то мои ощущения показывали - жизнь в Украине спокойнее, сытнее и зажиточнее, чем в РФ. Но в августе 1993-го, "демократ" Ельцин сначала расстрелял Госдуму, а потом создал в ФСБ управление по Украине и в октябре уже была Первая газовая война против нас. А что Буш с Клинтоном? А они продолжали считать Ельцина демократом, а Кравчука и Кучму неуправляемыми украинскими националистами - бандеровцами и продолжили требовать нашего разоружения. Я вас уверяю, что на месте Кравчука и Кучмы вы поступили бы точно также. Это еще надо Кучме спасибо сказать, что он сумел заставить страны-гаранты, подписать Будапештский меморандум, который как раз и основан на международном договоре "О нераспространении ядерного оружия".

Прихватизация пошла уже при Кучме, это он "отец" олигархов, хотя они не украинские олигархи и достаточно обратить внимание на их национальность.

А вот с уничтожением Черноморского пароходства, тут да, тут я Кравчука защищать не стану, но в некоторое оправдание все же скажу, что получив независимость, в стране практически не было министерств. Все руководство МВД ранее назначенное Москвой, не из украинцев, на Москву и оглядывалось. СБУ так и осталось филиалом КГБ, как и Пограничные войска, которые при СССР входили в КГБ. Таможни своей не было... И всё это Макарыч создавал в спешке, из тех людей, что попались под руку. А еще Ельцин сразу отказался печатать для Украины рубли и Кравчуку пришлось срочно печатать "Купоны" в Канаде (потому что тогда в стране не было станков, на которых можно было даже простой Купон напечатать, а Малинская фабрика тогда еще не делала бумагу для денег) и вводить их как денежную единицу.
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25.04.2021 11:45 Ответить
КРАВчук...
Як там хатинка "під стріхою" в Альпах Швейцарії??
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23.04.2021 23:12 Ответить
Хитрожоппий дід чудово знає, що раха не зробить ні першого, ні другого. Тому так і роздухарився.
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24.04.2021 08:04 Ответить
Для тієї хатинки він продав мабуть 50 пароплавів ЧМП по 1 млн долларів.
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24.04.2021 10:34 Ответить
Якщо Росія відмовиться брати участь у нормандському і мінському форматах - треба розривати дипломатичні відносини, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3184
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23.04.2021 23:14 Ответить
Може Путін не розуміє, для чого зустрічатися. По миру на Донбасі він послав Зеленського у Лугандон. Чи може Зеленський хоче зустрітися з Путіним, щоб той порєшав за нього справи в Лугандоні? Ну, типу, Путіну поговорити з Путіним. Так це Путін і без Зеленського може.
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23.04.2021 23:24 Ответить
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра



-- Шо там, Ілюша, москалів не видно?
-- Звідки? Їх ще не придумали.



Якщо Росія відмовиться брати участь у нормандському і мінському форматах - треба розривати дипломатичні відносини, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6233
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23.04.2021 23:32 Ответить
А когда придумали москалей?
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24.04.2021 10:14 Ответить
Если Россия откажется принимать участие в нормандском и минском форматах - надо разрывать дипломатические отношения, - Кравчук

Лёня! Ну ты прямо Гений. Ну кто мог подумать? В твои то годы
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24.04.2021 05:41 Ответить
РАЗРЫВАТЬ НАДО БЫЛО БЕЗ ТЕБЯ !(
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24.04.2021 05:44 Ответить
Порвать с Рашей? Это реально? Ну начать надо с транзита газа, нефти тоже. Китай отшили, Рашу теперь, а кто останется?
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24.04.2021 09:38 Ответить
теперь останется тебя насадить на бутылку
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25.04.2021 01:46 Ответить
Та не, сиди на бутылке сам, тут я тебе не коллега)))
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25.04.2021 07:50 Ответить
Давно треба розривати дипломатичні відносини незалежно від мінських договірняків. Договірняками займаються і з того чи іншого боку виключно пріверженці Путлера.
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24.04.2021 10:31 Ответить
Це той Кравчук, який війшов в історію країни завдяки названому народом в його честь візочку?
І воно ще шось там собі бздить?
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24.04.2021 11:20 Ответить
кравчүк ещё один пэтүх вылез що мало наворовал
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24.04.2021 18:26 Ответить
 
 