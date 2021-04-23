РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10254 посетителя онлайн
Новости
6 794 80

Грозев: На завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев, привязываться к конкретным датам нельзя

Грозев: На завершение работы над фильмом о

Чтобы не затягивать выход расследования о срыве операции с боевиками ЧВК "Вагнера", Bellingcat вначале выпустит его текстовую версию в сопровождении короткого видеоролика.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил представитель Bellingcat Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя привязываться к конкретным датам, потому что люди, которые называли, когда выйдет новый "Джеймс Бонд" - уже на 2 года они ошиблись из-за того, что во время ковида очень сложно снимать", - сказал Грозев.

Он отметил, что на завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев.

"Поэтому мы решили все-таки не ждать окончания самого фильма... а сделать, скорее всего, печатное, текстовое издание нашего расследования. И, возможно, с телевизионным форматом расследования - не длинного, неполный фильм, а там, получасовое расследование. Постараемся это сделать как можно быстрее", - сказал расследователь.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Венедиктова на вопрос Бутусова, был ли срыв спецоперации по "вагнеровцам": Я знаю, какого ответа вы ждете и что вы потом будете с этим ответом делать. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Возможно, через агента НАБУ Шевченко хотят дискредитировать "вагнергейт", - Семенченко

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

шоу Шустера (315) Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1335) Христо Грозев (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Идут торги.
Фильм про отравление навального сняли быстро, про дворец ху%ла сняли быстро, а про "вагнеровцев" надо время.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:16 Ответить
+15
Нисколько. "Это Порошенко виноват что мы выбрали зе"
показать весь комментарий
23.04.2021 23:11 Ответить
+12
петляет Грозев, следы путает "расследователь". не нравится мне эта история - на фиг было на весь мир объявлять такой анонс? - аффтар хочет денюг..
показать весь комментарий
23.04.2021 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понятно. Потом пленки (флешки) стырят )))))))😁😁😁😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
23.04.2021 23:07 Ответить
Коротше кажучи, нам дали зрозуміти, що фільму не буде...
Всі про все з усіма домовилися
показать весь комментарий
24.04.2021 09:01 Ответить
Здувся Берлага. Вже підмазали.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:40 Ответить
робимо ставки ! скільки % зебілів прозріє після цього фільму .
показать весь комментарий
23.04.2021 23:07 Ответить
Нисколько. "Это Порошенко виноват что мы выбрали зе"
показать весь комментарий
23.04.2021 23:11 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
23.04.2021 23:13 Ответить
0.0 зебилов прозреет.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:14 Ответить
Нуль.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:17 Ответить
я вважаю ,що 1% відпаде бо два роки жувати зелене лайно не дуже приємно ! а тут ще сильно засмердить зрадою .
показать весь комментарий
23.04.2021 23:25 Ответить
а елітарних "не"дебілів навіть не бентежить що таке "сенсаційне" оприлюднення кожного разу відкладається? - "зрада" ж була "доведена" з самого початку такими "видатними" єкспєртами...
показать весь комментарий
24.04.2021 08:52 Ответить
????
показать весь комментарий
23.04.2021 23:08 Ответить
Идут торги.
Фильм про отравление навального сняли быстро, про дворец ху%ла сняли быстро, а про "вагнеровцев" надо время.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:16 Ответить
этот фильм сейчас нужен только пуйлу
показать весь комментарий
23.04.2021 23:25 Ответить
Это как же так? Сработает против земрази?
А фильм про семочко и свинарчуков тоже был нужен только пуйлу? Или нет?
показать весь комментарий
23.04.2021 23:37 Ответить
ясно что сработает - а вот майдан сейчас явно не уместен
показать весь комментарий
23.04.2021 23:38 Ответить
Видать, тебе тот фильм не понравился.
Почему? Ведь ваш гетьман никогда не ошибался и ставил непревзойденные кадры, один другого краше. Начиная от шокина с луценко, кончая семочкой.
показать весь комментарий
24.04.2021 09:22 Ответить
Понравился фильм. От некоторых кадровых решений Порошенко можно было только охреневать. Но когда вышли фильмы Бигуса - Порошенко отстранил и гладковского и семочко, а вот у бубочки с татаровым так почему-то не получается.
Зато ты можешь наслаждаться теперь кадровыми решениями зе-бубочки - ермаками, татаровыми, венедиктовой и аферистовичем.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:27 Ответить
Продолжайте пожалуйста, очень интересует ваше мнение, кто и за что торгуется.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:45 Ответить
торги уже прошли, оплата состоялась, когда они в Киев приезжали.
показать весь комментарий
24.04.2021 02:29 Ответить
запускать можно где-то в октябре - когда поля становятся не танкопроходимые
показать весь комментарий
23.04.2021 23:18 Ответить
петляет Грозев, следы путает "расследователь". не нравится мне эта история - на фиг было на весь мир объявлять такой анонс? - аффтар хочет денюг..
показать весь комментарий
23.04.2021 23:23 Ответить
хотел - объявил. в чем проблема ?
показать весь комментарий
23.04.2021 23:26 Ответить
Шото не сростается или не время вкидывать фейки
показать весь комментарий
23.04.2021 23:24 Ответить
Всемирный заговор против Наивеличайшего Лидера Европы?
показать весь комментарий
23.04.2021 23:31 Ответить
Петрович на смене подтирания бубочки
показать весь комментарий
24.04.2021 00:36 Ответить
Всем понятно что это было но не времявкидывать в общественность лапшу на уши .
показать весь комментарий
23.04.2021 23:27 Ответить
Аферистович, ты ли что ли?
показать весь комментарий
24.04.2021 00:33 Ответить
До президентских выборов тянгут
показать весь комментарий
23.04.2021 23:28 Ответить
похоже не выйдет.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:31 Ответить
Походу из Вашингтона дали сигнал попридержать коней.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:32 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest Ukrainians
показать весь комментарий
24.04.2021 06:25 Ответить
Номерний знавець американської мови, а чому ти за мене вирішуєш, що мені цікаво, а що - ні? Мені, наприклад, цікаво, чи отримав професійний корупціонер леонід ілліч байден толіку малую за сприяння куйлу? Бо якось так дивно сталося, що в результаті указів цього бовдура на батарейках зросла ціна нафти, сєвєрний поток розблокувався відразу ж після його інавгурації, був продовжений договір про обмеження сракєгічних озброєнь, який Трамп, до речі, продовжувати не збирався. Совпадєніє? Нє думаю. Впливові люди з Вашингтона дійсно могли натякнути, що фільм не на часі, бо не хочуть з куйлом сваритися.
показать весь комментарий
24.04.2021 07:53 Ответить
Ну во-первых, это красиво ловить "американских" коментаторов, которые не знают английского.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:57 Ответить
любезный! и где же вы его "поймали"? его пост в 23-32, а вы набросили в 6-25. вы провалились в пространственно-временной континуум.
Напомнили анекдот: Алеша Попович нашел пещеру где жил Змей Горыныч, подъехал и как закричит, мол выходи скотина на честный бой! З.Г ему и в ответ: подраться, конечно можно, но зачем в жопу орать?
показать весь комментарий
24.04.2021 13:11 Ответить
Судя по тому, что Президент Зеленский опять станет Президентом Украины ,то этот компромат будут придерживать ближе к выборам .Но скажу честно и расстрою ребьят из Козына - Опять слив
показать весь комментарий
23.04.2021 23:33 Ответить
Пусть этот хоть досидит.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:35 Ответить
Бо путен нападэ, щоб не обижали того, кто, стоя на коленях, так хорошо заглядывает в глаза...
показать весь комментарий
23.04.2021 23:36 Ответить
Далеко видать зашли журналисты. Не всему тайному суждено стать явным. Жаль
показать весь комментарий
23.04.2021 23:38 Ответить
Щось там не те з тим фільмом.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:41 Ответить
Фильм о "вагнеровцах" будет иметь успех как "слуга народа".
Правда итог будет не совсем фееричным.

Ну и похищение Чауса пристегнуть к сценарию "сериала" было бы здорово. Хотя ОП тут обосериалился сугубо самостоятельно.
показать весь комментарий
23.04.2021 23:45 Ответить
Кіна не буде!
показать весь комментарий
24.04.2021 00:05 Ответить
А зрада была так близка, так возможна...
показать весь комментарий
24.04.2021 01:16 Ответить
Where are you from?
показать весь комментарий
24.04.2021 06:50 Ответить
Ціна питання, таварісчь рєжісйоррр?
показать весь комментарий
24.04.2021 02:50 Ответить
тут подойлёт фото ждуна.
показать весь комментарий
24.04.2021 05:01 Ответить
продажные правдолюбы
показать весь комментарий
24.04.2021 06:10 Ответить
Why do you think so? Do you have any facts?
показать весь комментарий
24.04.2021 06:49 Ответить
Спустили на тормоза и продолжаются торги. Покажут спорную короткую текстовую версию и концы в воду .
показать весь комментарий
24.04.2021 06:23 Ответить
Зачем британской разведке - торговаться?!
показать весь комментарий
24.04.2021 06:46 Ответить
Так забавно читать проплаченных тролей зеленого шапито и полезных идиотов в коментах. Во-первых Грозев и bellingcat никогда не озвучивали официальную дату выхода ни короткой версии фильма, ни большой. Во-вторых, в конце марта появились новые свидетельства, которые немного затянули работу над фильмом. В-третьих, из-за перспективы кацапского вторжения в Украину, наши западные союзники в лице британской контрразведки, скорей всего посоветовали автору немного повременить с выходом, чтобы не спровоцировать лишний резонанс в украинском обществе, который пойдет на руку кремлефашистов. И пятое, преЗЕрвативу лучше застрелится прямо сейчас, поскольку по факту держзрады ему предстоит отсидеть минимум 10-15 годков.
показать весь комментарий
24.04.2021 06:44 Ответить
Гора родила мышь....
показать весь комментарий
24.04.2021 06:51 Ответить
Я не представляю сколько денег башляет дерьмак чтобы фильм не вышел.
показать весь комментарий
24.04.2021 06:53 Ответить
Грозя на заработках.
Скоро введет абонентскую помесячную плату за то, что бы кина не было месяц за месяцем.
показать весь комментарий
24.04.2021 07:01 Ответить
Похоже шо фильма не будет
показать весь комментарий
24.04.2021 07:10 Ответить
Похоже, что ты проплаченный троль
показать весь комментарий
24.04.2021 12:04 Ответить
Уж полночь близится, а Германа все нет
показать весь комментарий
24.04.2021 07:21 Ответить
Гордон - настоящий капитан очевидность
показать весь комментарий
24.04.2021 07:38 Ответить
Так схоже що з потрохами купили Bellingcat, наша продажна про-кремлівська зелена цвіль слуг капітулянтів. Ну а тепер фільм про зраду мабудь не покажуть. А якщо і покажуть то тільки те що їм скажуть, продажні ЗЕбіли капітулянти при не зовсім проукраїнській владі.
показать весь комментарий
24.04.2021 07:39 Ответить
Скорее всего этот фильм нам так и не покажут. или покажут, но уже после каденции бубочки. А не показывают сейчас, наверное по 2 причинам: 1) зеленые бабла заплатили нехило, чтобы не показывали. Или не бабала, а политически поторговались, типа бубочка выключает капитулянтские свои заглядывания в очко путена и дает гарантии западу, что не будет сливать Украину русне, а они в ответ не станут показывать этот фильм и топить бубочку. 2) на Грозева надавили представители британской разведки, чтобы он не валил этим фильмом бубочку и не сеял хаос в Украине.
показать весь комментарий
24.04.2021 08:09 Ответить
Если этот Беллингкэт такой продажный, что зелёные его легко подкупили, то и фильму его с разоблачениями доверять нельзя: Порошенко мог также за деньги попросить сделать такой фильм.
Думай, когда пишешь хрень всякую
показать весь комментарий
24.04.2021 09:13 Ответить
хорошо. тогда ваш вариант/версия почему этот фильм еще не показали, предварительно анонсировав его показать еще чуть ли не в конце марта?
показать весь комментарий
25.04.2021 13:25 Ответить
Бутусов и КО теребят этого Грозева: вынь да полож обещанный фильм.
И, главное, тут им не так важно, чтоб разоблачить паРашу и вагнеровцев, собственно, про них мы давно и так все знаем, тут важно окончательно обгадить Зеленского и КО.
Чтоб зашаталась под ним власть, чтоб вышел возмущенный народ на улицы и сверг, наконец, эту нелюбимую Бутусовым, Порошенко и его прихильниками, власть.
показать весь комментарий
24.04.2021 09:10 Ответить
Да иди ты в задницу со своими бреднями.
показать весь комментарий
24.04.2021 09:40 Ответить
А в чем была проблема создать следственную комиссию в раде и выяснить почему охфис клоуна решил слить международную операцию, которой якобы не было. депутаты открыли бы секретные документы и посмотрели шаг за шагом события. А так получается иностранцам нужна правда больше чем нам о тех событиях.
показать весь комментарий
24.04.2021 12:01 Ответить
Блаблабла,а по факту одно-слив. Видно ермак не поскупился.
показать весь комментарий
24.04.2021 09:39 Ответить
Хрестик Грозный понял, что врать, таки, опасно(хоть и прибыльно)!
показать весь комментарий
24.04.2021 10:07 Ответить
не увидим мы этот фильм... деньги не пахнут
показать весь комментарий
24.04.2021 10:50 Ответить
Затримка? Грозєв думав, що буде війна і не хотів розмазувати по стінці Верховного Головнокомандувача.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:07 Ответить
путиносос, твое мнение тут мало кого интересует. Ты свои пять фублей заработал за комент, теперь боряшника купишь и почувствуешь радость жизни.
показать весь комментарий
24.04.2021 12:03 Ответить
обратите внимание, как резко изменилась риторика Ылитной пороховаты, причем диаметрально противоположно. то Bellingcat у них был помазанником святого рошена, то враз стал продажной зебильной тварью
показать весь комментарий
24.04.2021 13:10 Ответить
так же, как и Беня. Был спасителем Украины, стал грабителем Украины. Хотя он по-момему всегда был грабителем. Но порохнявые на него молились.
показать весь комментарий
24.04.2021 14:52 Ответить
шо-то уже аж скучно.
показать весь комментарий
24.04.2021 14:52 Ответить
 
 