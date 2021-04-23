Грозев: На завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев, привязываться к конкретным датам нельзя

Чтобы не затягивать выход расследования о срыве операции с боевиками ЧВК "Вагнера", Bellingcat вначале выпустит его текстовую версию в сопровождении короткого видеоролика.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил представитель Bellingcat Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя привязываться к конкретным датам, потому что люди, которые называли, когда выйдет новый "Джеймс Бонд" - уже на 2 года они ошиблись из-за того, что во время ковида очень сложно снимать", - сказал Грозев.

Он отметил, что на завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев.

"Поэтому мы решили все-таки не ждать окончания самого фильма... а сделать, скорее всего, печатное, текстовое издание нашего расследования. И, возможно, с телевизионным форматом расследования - не длинного, неполный фильм, а там, получасовое расследование. Постараемся это сделать как можно быстрее", - сказал расследователь.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.