Грозев: На завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев, привязываться к конкретным датам нельзя
Чтобы не затягивать выход расследования о срыве операции с боевиками ЧВК "Вагнера", Bellingcat вначале выпустит его текстовую версию в сопровождении короткого видеоролика.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил представитель Bellingcat Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ.
"Нельзя привязываться к конкретным датам, потому что люди, которые называли, когда выйдет новый "Джеймс Бонд" - уже на 2 года они ошиблись из-за того, что во время ковида очень сложно снимать", - сказал Грозев.
Он отметил, что на завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев.
"Поэтому мы решили все-таки не ждать окончания самого фильма... а сделать, скорее всего, печатное, текстовое издание нашего расследования. И, возможно, с телевизионным форматом расследования - не длинного, неполный фильм, а там, получасовое расследование. Постараемся это сделать как можно быстрее", - сказал расследователь.
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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Всі про все з усіма домовилися
Фильм про отравление навального сняли быстро, про дворец ху%ла сняли быстро, а про "вагнеровцев" надо время.
А фильм про семочко и свинарчуков тоже был нужен только пуйлу? Или нет?
Почему? Ведь ваш гетьман никогда не ошибался и ставил непревзойденные кадры, один другого краше. Начиная от шокина с луценко, кончая семочкой.
Зато ты можешь наслаждаться теперь кадровыми решениями зе-бубочки - ермаками, татаровыми, венедиктовой и аферистовичем.
Напомнили анекдот: Алеша Попович нашел пещеру где жил Змей Горыныч, подъехал и как закричит, мол выходи скотина на честный бой! З.Г ему и в ответ: подраться, конечно можно, но зачем в жопу орать?
Правда итог будет не совсем фееричным.
Ну и похищение Чауса пристегнуть к сценарию "сериала" было бы здорово. Хотя ОП тут обосериалился сугубо самостоятельно.
Скоро введет абонентскую помесячную плату за то, что бы кина не было месяц за месяцем.
Думай, когда пишешь хрень всякую
И, главное, тут им не так важно, чтоб разоблачить паРашу и вагнеровцев, собственно, про них мы давно и так все знаем, тут важно окончательно обгадить Зеленского и КО.
Чтоб зашаталась под ним власть, чтоб вышел возмущенный народ на улицы и сверг, наконец, эту нелюбимую Бутусовым, Порошенко и его прихильниками, власть.