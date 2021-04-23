Врачи Навального потребовали перевести его в Москву из-за "прямой угрозы для жизни"

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального, которых несколько раз не пустили к нему в колонию, призвали перевести его в гражданскую больницу в Москве и собрать консилиум медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ текст обращения врачей опубликовала "Новая газета".

Сообщается, что выводы сделаны группой консультантов на основании анализа данных обследований, установленного диагноза и лечения Навального.



"Пациенту не обеспечено корректное обезболивание, он испытывает боль в течение двух месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы", – говорится в обращении.



Врачи отметили, что за два месяца с момента, когда у Навального появились симптомы, ему не поставили полноценный диагноз. При этом ряд проведенных анализов, указывают медработники, "может свидетельствовать в пользу наличия прямой угрозы для жизни".



"Несколько дней назад в анализах был указан очень высокий уровень калия, в настоящее время – очень низкий уровень натрия, который может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге", – подчеркнули медики.



Врачи призвали предоставить Навальному обезболивающие препараты в соответствии с международными рекомендациями, а также поставить ему полноценный диагноз. Они перечислили диагностические процедуры и исследования, которые, по их мнению, необходимо провести, чтобы выяснить, с чем связано онемение конечностей, и подчеркнули, что у тюремных врачей нет особых навыков назначения лечебного питания, необходимых для вывода пациента из длительной голодовки.



"Для выполнения вышеуказанных пунктов пациент должен быть переведен в Москву в гражданский многопрофильный стационар современного уровня... На базе современного лечебного учреждения должен быть собран консилиум с привлечением западных специалистов, включающих его лечащих врачей и привлеченных ими специалистов", – говорится в заключении.



Врачи добавили, что это заключение опубликовано для широкой общественности. Более полный анализ медицинских заключений, диагноза и диагностических исследований Навального с приложением оригинальных данных исследований и консультаций они обещали опубликовать в ближайшие дни.

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