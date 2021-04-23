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Новости
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Врачи Навального потребовали перевести его в Москву из-за "прямой угрозы для жизни"

Врачи Навального потребовали перевести его в Москву из-за

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального, которых несколько раз не пустили к нему в колонию, призвали перевести его в гражданскую больницу в Москве и собрать консилиум медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ текст обращения врачей опубликовала "Новая газета".

Сообщается, что выводы сделаны группой консультантов на основании анализа данных обследований, установленного диагноза и лечения Навального.

"Пациенту не обеспечено корректное обезболивание, он испытывает боль в течение двух месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы", – говорится в обращении.

Врачи отметили, что за два месяца с момента, когда у Навального появились симптомы, ему не поставили полноценный диагноз. При этом ряд проведенных анализов, указывают медработники, "может свидетельствовать в пользу наличия прямой угрозы для жизни".

"Несколько дней назад в анализах был указан очень высокий уровень калия, в настоящее время – очень низкий уровень натрия, который может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге", – подчеркнули медики.

Врачи призвали предоставить Навальному обезболивающие препараты в соответствии с международными рекомендациями, а также поставить ему полноценный диагноз. Они перечислили диагностические процедуры и исследования, которые, по их мнению, необходимо провести, чтобы выяснить, с чем связано онемение конечностей, и подчеркнули, что у тюремных врачей нет особых навыков назначения лечебного питания, необходимых для вывода пациента из длительной голодовки.

"Для выполнения вышеуказанных пунктов пациент должен быть переведен в Москву в гражданский многопрофильный стационар современного уровня... На базе современного лечебного учреждения должен быть собран консилиум с привлечением западных специалистов, включающих его лечащих врачей и привлеченных ими специалистов", – говорится в заключении.

Врачи добавили, что это заключение опубликовано для широкой общественности. Более полный анализ медицинских заключений, диагноза и диагностических исследований Навального с приложением оригинальных данных исследований и консультаций они обещали опубликовать в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский оппозиционер Навальный заявил о прекращении голодовки

Автор: 

россия (96413) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+6
Он не бутерброд чтобы его туда сюда возить.
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23.04.2021 23:13 Ответить
+1
Бачите - Путін як отруйний баобаб - укоренився - й навколо нічого більше, окрім бур'яну, не росте. Ні хорошого, ні поганого. Усе мре біля такої рослини.
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23.04.2021 23:09 Ответить
+1
кацапы вы ещё будете проклинать путена за Крым и Донбасс,
точно так же как совок проклял сралина за Победу в ВОВ
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23.04.2021 23:15 Ответить
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Бачите - Путін як отруйний баобаб - укоренився - й навколо нічого більше, окрім бур'яну, не росте. Ні хорошого, ні поганого. Усе мре біля такої рослини.
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23.04.2021 23:09 Ответить
Он не бутерброд чтобы его туда сюда возить.
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23.04.2021 23:13 Ответить
Решили поближе к Немцову, там на мосту дорожка протоптана.
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23.04.2021 23:36 Ответить
кацапы вы ещё будете проклинать путена за Крым и Донбасс,
точно так же как совок проклял сралина за Победу в ВОВ
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23.04.2021 23:15 Ответить
Бутерброд особенный. Даже Стерненко сидит в отдельной камере с охраной. Они элита, а не чернь.
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23.04.2021 23:28 Ответить
Стерненка 2 недели тому выпустили под дом.арест.
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23.04.2021 23:41 Ответить
Навальный уже не голодает. Но на мой бутерброд для поддержания сил пусть не рассчитывает.
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23.04.2021 23:51 Ответить
Навальный отважный герой. А кто тут про "бутерброд" - полезные кремлю идийоты.
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24.04.2021 05:03 Ответить
а чего чмыря одного,,хитрожопого навального по россии я думаю сотни а таких больных как навальный тысячи наберётсят ак всех перевезите и лечите но только за свой счёт у нас на украине тоже такой навальный больной был в коляске и с косой щас коса бегает по раде хер догонишь о а как она болела ходить не могла на публике
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24.04.2021 18:21 Ответить
интересно нащо зеленский со щмыгалём косить бодүт
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24.04.2021 18:24 Ответить
 
 