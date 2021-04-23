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Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею

Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею

Правительство Беларуси запретило ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в РБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совмина Беларуси.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В санкционный список попали товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки; немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).

При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

Также читайте: США возобновляют санкции против 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли

Напоминаем, в январе Nivea заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за действий режима Лукашенко. Позже от спонсирования отказались Skoda и Liqui Moly. Международная федерация хоккея перенесла проведение чемпионата из Минска в Латвию.

Автор: 

Беларусь (7937) санкции (11560) хоккей (132)


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В Минске задержали и осудили на 15 суток пенсионера из-за жалобы соседей на его «разговоры на беларусском» Пенсионеру Адаму Шпаковскому уже 65 лет. Стало известно, что на мужчину пожаловались соседи, потому что «он достал всех своим беларусским языком».

Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею - Цензор.НЕТ 6939
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23.04.2021 23:12 Ответить
+8
В Україні теж до цього йшло !!! Асиміляція ,це жахлива річ ,це нищення цілого народа(націі) !!!!)))
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23.04.2021 23:21 Ответить
+7
А где запрет на немецкий Мерседес, американский Боинг, швейцарский Патек Филип, французские Гуччи и Гермес? А да,этим всем он сам пользуется. Себя же не обидит диктатор.
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23.04.2021 23:41 Ответить
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В Минске задержали и осудили на 15 суток пенсионера из-за жалобы соседей на его «разговоры на беларусском» Пенсионеру Адаму Шпаковскому уже 65 лет. Стало известно, что на мужчину пожаловались соседи, потому что «он достал всех своим беларусским языком».

Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею - Цензор.НЕТ 6939
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23.04.2021 23:12 Ответить
В Україні теж до цього йшло !!! Асиміляція ,це жахлива річ ,це нищення цілого народа(націі) !!!!)))
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23.04.2021 23:21 Ответить
Не бреши!!
))
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23.04.2021 23:35 Ответить
Сам ,власною рукою ,в протоколі ДАІ писав--"С заполнением протокола на русском язике согласен" і підпис !!! Пост ДАІ,Холодна Балка, Одеса !!!)))
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23.04.2021 23:41 Ответить
Я писав і на Українській і на руськом-
Порушили Мої Конституційні Права!
))
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23.04.2021 23:49 Ответить
Коли везеш свіжу рибу,то нема часу, з ментами сперечатись !!!)))
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23.04.2021 23:57 Ответить
Вони рибку на трасі і ловили, падлюки...))
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24.04.2021 00:01 Ответить
Іди геть, брехлива сволото!
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24.04.2021 00:05 Ответить
Ойц!
Ви з якого племені- Лохів чи неЛохів??
Ваші "сволоти" в домені сRU!!
🤣
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24.04.2021 00:09 Ответить
Ми купляли рибу у рибалок з Х.Балки , але чомусь у дільничого мента з Усатова !!!)))
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24.04.2021 00:05 Ответить
«Нация должна оборонять свой язык больше, чем свою территорию… Утратить свой язык и принять чужой - это наихудший признак подданства…». (Томас Девис, ирландский патриот).
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24.04.2021 08:43 Ответить
"И будет мстя моя страшна..." - главнобульб.
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23.04.2021 23:14 Ответить
Наш президент Лука Мудищев
Садится в черный членовоз.
Лука Москву обожествляет
И любит разные СС.
И о себе не забывает,
Меняет «ЗИЛ» на «Мерседес».
Дизайн у «Мерса» специальный
И «двести с лишним он дает»,
Свою ж любимую охрану
Он расширяет до трехсот.
Народа своего боится
И на него обрушил гнев.
Все знает наш Лука Мудищев,
Как кот, сметану всю поев.
С Европою Лука не ладит -
«Там несговорчивый народ».
И он свои усищи ладит,
Как кот на сало, на Восток.
Совсем другие там порядки:
Как скажешь, так тому и быть!
На люди выйдешь - бьют в ладоши,
Готовы на руках носить.
На Восток он прилетает,
Наш неугомонный краснобай.
И кто его там привечает:
Великий хан? А может - бай?
Восточных титулов премного:
Хан, бай, басмач и курбаши.
А у Луки нет ничего-то,
Хоть лысину свою чеши!
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23.04.2021 23:16 Ответить
...сябры, вы рады?
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23.04.2021 23:17 Ответить
Если усатый плюнет, то Skoda, Liqui Moly и Nivea утрутся.
Но если они плюнут, то усатый утонет.
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23.04.2021 23:18 Ответить
Ну хоть бульдозером не давят
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23.04.2021 23:20 Ответить
"Назло бабушке,отморожу уши!" !!!)))
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23.04.2021 23:22 Ответить
Ааахахахах, сами же себя лишили нормальных продуктов)))
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23.04.2021 23:23 Ответить
был королём села-
стал холуём пуйла
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23.04.2021 23:23 Ответить
Все, Европе конец. Бульбофюрер задавит ее санкциями.
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23.04.2021 23:27 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я ,тобі та твоїй родині!!!--------------Ти занадто не радій ,він і до "клятих пиндосов" добереться !!!))))
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23.04.2021 23:36 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Навзаем. Ну так, Помрем тут с голодухи без беларусских ананасов с омарами.
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23.04.2021 23:39 Ответить
То отож,"ну ви держитесь" !!!)))
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23.04.2021 23:42 Ответить
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23.04.2021 23:48 Ответить
Все..киздець..не буде більше бульбашевських "крєвєток", "омарів" та "кальмарів", "бананів " та "ананасів"...🤣🤣🤣🤣
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23.04.2021 23:39 Ответить
В РФ (конкретно - Кубань, Тихорецк) ярмарка Белорусских товаров. В рыбном павильоне, продаются:

Красная икра. Креветки. "Морской коктейль". Консервы: тунец, скумбрия, горбуша и т д.

Чего то меня терзают смутные сомнения, относительно белорусского происхождения этих товаров...
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23.04.2021 23:53 Ответить
«Если на дороге обнаружится Шкода то она подлежит немедленной утилизации».
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23.04.2021 23:40 Ответить
Беларуським Белазом !!!))))
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23.04.2021 23:56 Ответить
А где запрет на немецкий Мерседес, американский Боинг, швейцарский Патек Филип, французские Гуччи и Гермес? А да,этим всем он сам пользуется. Себя же не обидит диктатор.
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23.04.2021 23:41 Ответить
Да бизнесмены завезут с документами из Аргентины 😀😀😀
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23.04.2021 23:49 Ответить
Обойдутся без Шкоды, ведь есть же свои БелАЗы.
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23.04.2021 23:51 Ответить
Мені цікаво, що буде, якщо Польща та інші країни Балтії перестануть пропускать в Білорусь ті товари, які знаходяться під санкціями в Росії? Що скажуть у Кремлі про "перекупку"? Адже Білорусь, фактично, перетворилася у поставщика західної контрабанди для "еліти" російської... "Купи-продай" загальнодержавного рівня...
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24.04.2021 08:50 Ответить
Абідєлі..
Лучшего хокеіста бульбашей Луку..
нє далі сиграть а Чемпионате мира...
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24.04.2021 09:17 Ответить
картошкой
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24.04.2021 10:21 Ответить
 
 