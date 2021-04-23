Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею

Правительство Беларуси запретило ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в РБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совмина Беларуси.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В санкционный список попали товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки; немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).

При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

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Напоминаем, в январе Nivea заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за действий режима Лукашенко. Позже от спонсирования отказались Skoda и Liqui Moly. Международная федерация хоккея перенесла проведение чемпионата из Минска в Латвию.