Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею
Правительство Беларуси запретило ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в РБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совмина Беларуси.
"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
В санкционный список попали товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки; немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).
При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.
Напоминаем, в январе Nivea заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за действий режима Лукашенко. Позже от спонсирования отказались Skoda и Liqui Moly. Международная федерация хоккея перенесла проведение чемпионата из Минска в Латвию.
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))
Порушили Мої Конституційні Права!
))
Ви з якого племені- Лохів чи неЛохів??
Ваші "сволоти" в домені сRU!!
🤣
Садится в черный членовоз.
Лука Москву обожествляет
И любит разные СС.
И о себе не забывает,
Меняет «ЗИЛ» на «Мерседес».
Дизайн у «Мерса» специальный
И «двести с лишним он дает»,
Свою ж любимую охрану
Он расширяет до трехсот.
Народа своего боится
И на него обрушил гнев.
Все знает наш Лука Мудищев,
Как кот, сметану всю поев.
С Европою Лука не ладит -
«Там несговорчивый народ».
И он свои усищи ладит,
Как кот на сало, на Восток.
Совсем другие там порядки:
Как скажешь, так тому и быть!
На люди выйдешь - бьют в ладоши,
Готовы на руках носить.
На Восток он прилетает,
Наш неугомонный краснобай.
И кто его там привечает:
Великий хан? А может - бай?
Восточных титулов премного:
Хан, бай, басмач и курбаши.
А у Луки нет ничего-то,
Хоть лысину свою чеши!
Но если они плюнут, то усатый утонет.
стал холуём пуйла
Красная икра. Креветки. "Морской коктейль". Консервы: тунец, скумбрия, горбуша и т д.
Чего то меня терзают смутные сомнения, относительно белорусского происхождения этих товаров...
Лучшего хокеіста бульбашей Луку..
нє далі сиграть а Чемпионате мира...