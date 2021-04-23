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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Пентагоне пока не готовы оценивать заявления РФ об отводе войск

В Пентагоне пока не готовы оценивать заявления РФ об отводе войск

В Минобороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских сил от границы с Украиной.

Об этом заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Также он повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже, - СМИ

Автор: 

Пентагон (1472) россия (96413) США (27316)


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Топ комментарии
+5
Подвели демонстративно войска, пошумели, вывели мясо, оставили технику. Теперь возможность внезапного удара еще выше, бо мясо скрытно подвести не большая проблема.
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24.04.2021 01:10 Ответить
+1
Я бы на месте США ВООБЩЕ ничего не оценивал со стороны ПАРАШИ
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24.04.2021 00:35 Ответить
+1
Не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит очень странно и глупо..Да, в кремле "странные крысы" - но они не глупцы.... И запомните - никакого мира с Кацапами не будет НИКОГДА !!!
Война неизбежна - рано или поздно…
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24.04.2021 00:58 Ответить
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23.04.2021 23:50 Ответить
Я бы на месте США ВООБЩЕ ничего не оценивал со стороны ПАРАШИ
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24.04.2021 00:35 Ответить
Не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит очень странно и глупо..Да, в кремле "странные крысы" - но они не глупцы.... И запомните - никакого мира с Кацапами не будет НИКОГДА !!!
Война неизбежна - рано или поздно…
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24.04.2021 00:58 Ответить
Подвели демонстративно войска, пошумели, вывели мясо, оставили технику. Теперь возможность внезапного удара еще выше, бо мясо скрытно подвести не большая проблема.
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24.04.2021 01:10 Ответить
не надо так примитивно все оценивать, пуйло внимательно изучал реакцию и нашу и амеров с европами - даже не сомневайтесь - делал выводы и корректировки своих планов.

и самое главное - ничего и никуда пока не отвел. напомню что с сирии он "полностью" войска уже раз пять выводил
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24.04.2021 01:30 Ответить
а я о чем говорю !? вы повторили меня почти слово в слово(в предыдущих моих коментах) .
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24.04.2021 01:45 Ответить
"Не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит очень странно и глупо"

не странно и не глупо - я Вам написал почему
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24.04.2021 09:40 Ответить
я об этом и писал - если нам кажется что у кацапов нет никакого плана и в их действиях глупость и маразм то это не так и мы ошибаемся - план есть..
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24.04.2021 14:45 Ответить
Мне сверху видно всё, ты так и знай!
У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ - Цензор.НЕТ 2578
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24.04.2021 05:35 Ответить
Да подождите вы ещё оценивать . Это только первое заявление . Из Сирии раз 5 выводили , наверное .
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24.04.2021 08:36 Ответить
 
 