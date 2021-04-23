В Пентагоне пока не готовы оценивать заявления РФ об отводе войск
В Минобороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских сил от границы с Украиной.
Об этом заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал он на брифинге.
Он отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.
Также он повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.
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Война неизбежна - рано или поздно…
и самое главное - ничего и никуда пока не отвел. напомню что с сирии он "полностью" войска уже раз пять выводил
не странно и не глупо - я Вам написал почему