"Вы за деньги готовы продать все?", - белорусский оппозиционер Латушко раскритиковал "слугу народа" Шевченко за встречу с Лукашенко

Экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко пожал руку нелегитимному руководителю Беларуси Александру Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Латушко сказал 23 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Никогда он не получил никаких 80% на последних выборах. Если он получил 80%, почему миллионы белорусов выходили на улицы? Почему он употребляет только силу и репрессии, чтобы удержать свою власть?" – отметил оппозиционер.



Латушко спросил, готов ли Шевченко пожать руку милиционеру, который дубинкой насилует женщин и мужчин.



"Вы почитайте историю матери, которая 12 августа похоронила 25-летнего сына, которого избивали в милиции до смерти и снимали это на видео. Вы думаете, кого-то из милиционеров посадили в тюрьму? Нет. А видео матери, как умирал ее сын, показали. И таких примеров огромное количество", – заявил белорусский оппозиционер.



Он подчеркнул, что власти Беларуси санкционировали жестокость силовиков.



"Кому вы жмете руку, вы отдаете себе отчет? Вы за деньги готовы продать все? Права человека, свободу, совесть. Что вы еще можете продать, господин депутат? За какие деньги? За какие интересы? 35 тысяч задержанных за это время, 358 человек политзаключенных в тюрьмах. 3 тысячи уголовных дел по политическим мотивам. 4646 человек заявили о пытках. Это данные верховного комиссара по правам человека ООН. Эти все данные зафиксированы. Людям крест на спине выбивали дубинками на голом теле. Газ в камеры – вы понимаете, открывается окошко – и в [следственные изоляторы] в Жодино, на Окрестина пускают газ. Хлоркой заливают пол, чтобы люди задыхались. Кому вы жмете руку?" – сказал Латушко.



Шевченко в ответ на это посоветовал оппозиционеру разбираться со своими проблемами самим.



"Я сейчас думаю о своих гражданах и своей стране. Нам еще тысяча километров вражеской страны на севере не нужна. Понятно вам? Я в ваши литовско-польские интересы не лезу. Я знаю, что хотят электроэнергию убрать и литовскую засунуть, дизель литовский сюда поставлять. У вас там свои интересы у оппозиции есть. Вы же управляемые извне", – сказал нардеп.



Латушко на это сказал, что Шевченко – демагог.

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