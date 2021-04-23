"Вы за деньги готовы продать все?", - белорусский оппозиционер Латушко раскритиковал "слугу народа" Шевченко за встречу с Лукашенко
Экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко пожал руку нелегитимному руководителю Беларуси Александру Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Латушко сказал 23 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Никогда он не получил никаких 80% на последних выборах. Если он получил 80%, почему миллионы белорусов выходили на улицы? Почему он употребляет только силу и репрессии, чтобы удержать свою власть?" – отметил оппозиционер.
Латушко спросил, готов ли Шевченко пожать руку милиционеру, который дубинкой насилует женщин и мужчин.
"Вы почитайте историю матери, которая 12 августа похоронила 25-летнего сына, которого избивали в милиции до смерти и снимали это на видео. Вы думаете, кого-то из милиционеров посадили в тюрьму? Нет. А видео матери, как умирал ее сын, показали. И таких примеров огромное количество", – заявил белорусский оппозиционер.
Он подчеркнул, что власти Беларуси санкционировали жестокость силовиков.
"Кому вы жмете руку, вы отдаете себе отчет? Вы за деньги готовы продать все? Права человека, свободу, совесть. Что вы еще можете продать, господин депутат? За какие деньги? За какие интересы? 35 тысяч задержанных за это время, 358 человек политзаключенных в тюрьмах. 3 тысячи уголовных дел по политическим мотивам. 4646 человек заявили о пытках. Это данные верховного комиссара по правам человека ООН. Эти все данные зафиксированы. Людям крест на спине выбивали дубинками на голом теле. Газ в камеры – вы понимаете, открывается окошко – и в [следственные изоляторы] в Жодино, на Окрестина пускают газ. Хлоркой заливают пол, чтобы люди задыхались. Кому вы жмете руку?" – сказал Латушко.
Шевченко в ответ на это посоветовал оппозиционеру разбираться со своими проблемами самим.
"Я сейчас думаю о своих гражданах и своей стране. Нам еще тысяча километров вражеской страны на севере не нужна. Понятно вам? Я в ваши литовско-польские интересы не лезу. Я знаю, что хотят электроэнергию убрать и литовскую засунуть, дизель литовский сюда поставлять. У вас там свои интересы у оппозиции есть. Вы же управляемые извне", – сказал нардеп.
Латушко на это сказал, что Шевченко – демагог.
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И повторяем вновь и вновь,
Что на себя мы взять готовы
Часть свежих цинковых гробов.
В единстве только наша сила.
Нам так Россия помогла!
От мовы нас освободила,
От Калиновского спасла.
И не надейтесь, экстремисты!
Нас без России просто нет.
Ваш самый честный,
Самый чистый
Лука Мудищев - президент.
Це так, невеличке абстрактне порівняння...
Фашизм пішов з Італії..
паРашка і є фашизм....))
Телеграм - фсб-шная конторка
А вот, как эти сюда попали???
Кривавий диктатор який злочинно без білоруського народу сам себе призначив президентом колишньої європейської держави Білорусь. Держави яка вже тепер стала напівколонією а скоро повністю буде колонією кривавої паРаші. Цей кремлівський холуй Лука ( "кривавий бацька") подарував і теж кремлівському холую продажному українському нардепу шевченко дуже дорогі подарунки з "набору президента". Таким чином заплативши за зраду цим перевертнем шевченком як білоруського так і українського народу на користь кривавого кремля, і для якого заробити криваві кремлівські срібняки для Іуди понад усе ..-
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Я хоть здесь и живу, хочу, чтобы Беларуси не стало. Это не государство, место где люди обеспокоены только удовлетворением физиологических потребностей. Не знаю почему так получилось. Белоруссия определённо худший проект в области национального строительства. Или в лучшем случае среднеазиатская республика в Европе. Подобие Туркменистана.
https://nn.by/?c=ar&i=272036&lang=ru
Вчера в суде Октябрьского района Минска рассмотрели дело о несанкционированном пикетировании против 31-летнего Сергея Есиса, https://t.me/viasna96/4648 пишет ПЦ «Весна».
Минчанин приехал в РУВД по вопросу хищения двух регистрационных знаков. При осмотре машины сотрудник милиции заметил на лобовом стекле маленький БЧБ-флажок, флажок Украины и маленькую ленточку с красным орнаментом. Милиционер составил на водителя протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП о несанкционированном пикетировании «путем размещения на лобовом стекле машины стяжка размером примерно 10*20».
Судили Есиса по скайпу.
Сергей на суде рассказал, что он четыре месяца назад приобрел машину, а эти предметы уже находились там. По словам мужчины, он их не выбросил, потому что они ему не мешали.
Но судья Елена Живица все равно усмотрела в действиях минчанина состав административного правонарушения по арт. 24.23 КоАП и оштрафовала его на 80 базовых величин (2 320 рублей). 903$ по курсу.