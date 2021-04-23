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"Вы за деньги готовы продать все?", - белорусский оппозиционер Латушко раскритиковал "слугу народа" Шевченко за встречу с Лукашенко

Экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко пожал руку нелегитимному руководителю Беларуси Александру Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Латушко сказал 23 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Никогда он не получил никаких 80% на последних выборах. Если он получил 80%, почему миллионы белорусов выходили на улицы? Почему он употребляет только силу и репрессии, чтобы удержать свою власть?" – отметил оппозиционер.

Латушко спросил, готов ли Шевченко пожать руку милиционеру, который дубинкой насилует женщин и мужчин.

"Вы почитайте историю матери, которая 12 августа похоронила 25-летнего сына, которого избивали в милиции до смерти и снимали это на видео. Вы думаете, кого-то из милиционеров посадили в тюрьму? Нет. А видео матери, как умирал ее сын, показали. И таких примеров огромное количество", – заявил белорусский оппозиционер.

Он подчеркнул, что власти Беларуси санкционировали жестокость силовиков.

"Кому вы жмете руку, вы отдаете себе отчет? Вы за деньги готовы продать все? Права человека, свободу, совесть. Что вы еще можете продать, господин депутат? За какие деньги? За какие интересы? 35 тысяч задержанных за это время, 358 человек политзаключенных в тюрьмах. 3 тысячи уголовных дел по политическим мотивам. 4646 человек заявили о пытках. Это данные верховного комиссара по правам человека ООН. Эти все данные зафиксированы. Людям крест на спине выбивали дубинками на голом теле. Газ в камеры – вы понимаете, открывается окошко – и в [следственные изоляторы] в Жодино, на Окрестина пускают газ. Хлоркой заливают пол, чтобы люди задыхались. Кому вы жмете руку?" – сказал Латушко.

Шевченко в ответ на это посоветовал оппозиционеру разбираться со своими проблемами самим.

"Я сейчас думаю о своих гражданах и своей стране. Нам еще тысяча километров вражеской страны на севере не нужна. Понятно вам? Я в ваши литовско-польские интересы не лезу. Я знаю, что хотят электроэнергию убрать и литовскую засунуть, дизель литовский сюда поставлять. У вас там свои интересы у оппозиции есть. Вы же управляемые извне", – сказал нардеп.

Латушко на это сказал, что Шевченко – демагог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко: путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью

Автор: 

Лукашенко Александр (3625) Шевченко Евгений Слуга народа (79)


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Топ комментарии
+32
Зеля зібрав в слугу різний непотріб і зробив лохів разом.
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24.04.2021 00:03 Ответить
+26
Ну чому одразу за гроші? Є ж ідейні ідіоти, які щиро впевнені у тому, що якщо жити у совку, то вони будуть обов'язково вертухаями, а не писати листи на кшталт "товаріщ Сралін, проізошла чудовіщная ошібка..."
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24.04.2021 00:12 Ответить
+22
"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 9568
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24.04.2021 00:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не надо ля ля! Лукашенко не дал разместить армады напротив Киевской и Черниговской областей Украины. Об этом писал один известный телеграмм канал. Они вели переговоры, а им не дали. 👹👹👹👹👹
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23.04.2021 23:55 Ответить
И разведка Украины об этом тоже скорее всего знает!!!!
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23.04.2021 23:57 Ответить
Это когда было, в каком году?
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23.04.2021 23:58 Ответить
Да неделю назад этого года!
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24.04.2021 00:00 Ответить
А где об этом поподробнее почитать?
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24.04.2021 00:01 Ответить
а в ответ - тишина
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24.04.2021 00:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rTwKbSlR_yI
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24.04.2021 00:56 Ответить
А не пошел бы ты, лукабот, на... Смерть диктатору и его пропагандонам.
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24.04.2021 01:11 Ответить
В 45-ом
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24.04.2021 00:12 Ответить
В который раз мы скажем снова
И повторяем вновь и вновь,
Что на себя мы взять готовы
Часть свежих цинковых гробов.
В единстве только наша сила.
Нам так Россия помогла!
От мовы нас освободила,
От Калиновского спасла.
И не надейтесь, экстремисты!
Нас без России просто нет.
Ваш самый честный,
Самый чистый
Лука Мудищев - президент.
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24.04.2021 00:01 Ответить
драников объелся..???
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24.04.2021 00:01 Ответить
Никто Лукашенко спрашивать не будет, он и так на большом крючке у кремля.
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24.04.2021 06:56 Ответить
наивный беларус
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24.04.2021 00:00 Ответить
А він таки правий! Це все одно, що якийсь Молотов у 1943 році поїхав би до Мусоліні і співав би тому оди і дифирамби.
Це так, невеличке абстрактне порівняння...
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24.04.2021 00:01 Ответить
Evgeny N,у 1943 році парламент проголосував «про недовіру»Муссоліні.Муссоліні відійшов від влади,дав себе заарештувати і ув'язнити.Якби Муссоліні був би таким,як Лукашенко,то він би порозрілював парламентарів і вмер би від старості.Яких би гріхів не вішали на фашиста Муссоліні,але він не був тираном,яким є Лукашенко.
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24.04.2021 00:24 Ответить
А німців нацистів чогось називать фашистами...
Фашизм пішов з Італії..
паРашка і є фашизм....))
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24.04.2021 00:46 Ответить
Параха-є комунізмом.Самим бридким і м'ясоїдним утворенням,який могли придумати тільки хворі на голову соціопати.Я не захищаю фашизм,а тим більше нацизм.Але,Муссоліні не побудував ні одного концлагера для італійців.За Муссоліні,по статті «зрада батьківщині» було ув'язнено,максимум,тридцять людей,але розстріляно було тільки двох.А що робилося за комуністів тут в нас?І якщо Ви кажете,що фашизм пішов з Італії,так це свого роду маніпуляція.Тому що Муссоліні прийшов до влади практично здійснивши державний переворот у 1922.Тоді ж як Гітлер,який у 1923 спробував здійснити те саме у Німеччині-був заарештований і посаджений у тюрму по статті «державна зрада».
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24.04.2021 01:07 Ответить
В мене тут помилка:»фашизм не йшов з Італіі».Правильно-«нацизм не йшов з Італії».
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24.04.2021 01:49 Ответить
Пані Оксана, не ідеалізуйте Бєніто! Йому не треба було концлагерів та ув'язнень - італійська мафія отримала від нього карт-бланш на свої оборутки, і віддячувала йому вбивствами його політичних опонентів, на кого він вказував
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26.04.2021 00:32 Ответить
Макс,феномен «мафія» вибухнув у післявоєнний час.Звичайно,що «коза ностра»,»ннандранґета»,»ґомора» існували і у довоєнний період.Але вони не мали того впливу,який вони отримали,власне після війни.А Дуче був вбитий 28 квітня 1945.Тому,за все що сталося після після цієї дати Муссоліні вже не відповідає.Власне,якщо послухати італійців,то в них є величезні претензії,але до післявоєнного часу,коли почалася страшна бідність,голод і почала рости мафія.Вони так і кажуть:»10 липня 1940-це катастрофічний день,тому що Італія вступила у війну,яку вона програла і мусіла заплатити важким періодом повоєнщини».Але вони абсолютно не мають претензій до того,як вони жили до 10 липня 1940.Я абсолютно не ідеалізую Муссоліні.Я просто порівнюю його з «діяннями доброго дедушкі»Леніна і «вождя»Сталіна.І якщо Дуче і мав на собі гріх вбивства декількох свої опонентів,то я ще можу це списати на «політику».Ну,вона є така,ця політика-грязна.Але режиму двох виродків,які без причини згноїли десятки міліонів безневинних людей-я оправдання знайти не можу.
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26.04.2021 01:56 Ответить
Зеля зібрав в слугу різний непотріб і зробив лохів разом.
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24.04.2021 00:03 Ответить
Також і неЛохів...))
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24.04.2021 00:42 Ответить
Бакс , ти зробив це разом ...
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24.04.2021 07:33 Ответить
Дурак ты пятикопеечный . Такой-же как шевченко (демагог) .
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24.04.2021 08:45 Ответить

"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 4354
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24.04.2021 08:51 Ответить
Об этом писал один известный телеграмм канал

Телеграм - фсб-шная конторка
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24.04.2021 00:06 Ответить
Ватный ***** Шевченко с моего города. У нас таких процентов 70
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24.04.2021 00:06 Ответить
Это Брянск?
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24.04.2021 00:11 Ответить
А разве слуга народа Шевченко - нардеп от Брянска?
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24.04.2021 00:25 Ответить
Ну чому одразу за гроші? Є ж ідейні ідіоти, які щиро впевнені у тому, що якщо жити у совку, то вони будуть обов'язково вертухаями, а не писати листи на кшталт "товаріщ Сралін, проізошла чудовіщная ошібка..."
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24.04.2021 00:12 Ответить
Идейный депутат? Повеселили. Вся "идейность" ЛЮБОГО депутата заканчивается, когда начинают разбираться с доходами его, его близких и дальних родственников. Только бабло!
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24.04.2021 07:53 Ответить
"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 9568
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24.04.2021 00:19 Ответить
Влучна характеристика більшості політиків! І що характерно, самі злізти не хочуть, приходиться стягувати чи навіть скидати.
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24.04.2021 07:51 Ответить
Подумаешь, корова на крыше гуляет...
А вот, как эти сюда попали???
"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 7827 "Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 240
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24.04.2021 10:42 Ответить
Утрись, зебил. Голосование за закон о земле в ВР:
"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 4921
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24.04.2021 13:01 Ответить
Конечно готов, єто ж маскальская шлюха.
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24.04.2021 01:20 Ответить
Да. И в Украине об этом уже знают все.
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24.04.2021 01:46 Ответить

Кривавий диктатор який злочинно без білоруського народу сам себе призначив президентом колишньої європейської держави Білорусь. Держави яка вже тепер стала напівколонією а скоро повністю буде колонією кривавої паРаші. Цей кремлівський холуй Лука ( "кривавий бацька") подарував і теж кремлівському холую продажному українському нардепу шевченко дуже дорогі подарунки з "набору президента". Таким чином заплативши за зраду цим перевертнем шевченком як білоруського так і українського народу на користь кривавого кремля, і для якого заробити криваві кремлівські срібняки для Іуди понад усе ..-
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24.04.2021 02:57 Ответить
нічого дивного. У нас всі вважають що раз при владі то можна ВСЕ і за це нічого не буде
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24.04.2021 06:30 Ответить
"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком - Цензор.НЕТ 3487
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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24.04.2021 07:06 Ответить
Да они(зеленые) и за бесплатно готовы, но лучше, конечно, за деньги.
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24.04.2021 07:10 Ответить
вся разница в том что Пастух лука хочет передать стадо своим детям,а наши пидпаски нацарювать сто рублей и смыться. Все зависит от стада. Но лука меньшее зло. Для нашего уровня свидомости .
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24.04.2021 09:11 Ответить
Це ще один "цвЯточЄк" в гоп.компаніі зелених дебілів...
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24.04.2021 09:16 Ответить
шевченко - поц і хам до того ж. Його партайгеносе повинні прокоментувати цю поїздочку і висловлювання. хоча, про що це я?1
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24.04.2021 09:29 Ответить
Так поступает весь ЕС! Экономика там прежде всего! ФРГ вот "северный поток" достраивает! Но, их лохушко не критикует, от корыта отстранят! 😂😂😂
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24.04.2021 09:44 Ответить
Германия кучу вето накладывает на экспорт вооружений. Ежегодно немцы недополучают миллиарды евро из-за отказа продавать оружие недемократическим режимам. В случае с "северным потоком" как раз политика играет роль. Его б уже давно достроили, если б не события 2014го в Украине.
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24.04.2021 09:52 Ответить
Это ложь ! Если бы не позиция Германии, этого "потока" не было бы изначально! Про оружие здесь никто не говорил!
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24.04.2021 10:04 Ответить
Поток ещё при Шрёдере запустили. Тогда в этом не видели проблем. После Крыма и Донбасса посчитали дополнительным инструментом давления на Россию.
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24.04.2021 10:08 Ответить
Опять ложь!) ... первую нитку этого потока строили после геноцида грузинского народа, устроенного рф в 2008 г.
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24.04.2021 10:42 Ответить
Раньше режим в Северной Корее рухнет, чем в Беларуси. По Минску и не скажешь, что кто то чем то не доволен. Здесь все халтурили. Одни делали вид, что считали голоса на выборах, другие ходили на протесты.
Я хоть здесь и живу, хочу, чтобы Беларуси не стало. Это не государство, место где люди обеспокоены только удовлетворением физиологических потребностей. Не знаю почему так получилось. Белоруссия определённо худший проект в области национального строительства. Или в лучшем случае среднеазиатская республика в Европе. Подобие Туркменистана.
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24.04.2021 09:46 Ответить
Это цель русского мира, уничтожить Беларусь, как независимое государство!
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24.04.2021 10:06 Ответить
И польского мира. Подарим Гродно полякам.
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24.04.2021 10:12 Ответить
Кстати,а что это у вас за страна Белоруссия! В рф все так пишут?))) Поляки только малая часть проблемы, основная проблема фашистский режим Путина?
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24.04.2021 10:43 Ответить
Нет Игорёк Трохин, если бы ты тут жил то хотя бы знал , что не существует такой страны Белоруссия, ты ещё живёшь в том совке, где русские "старшие братья" хотят поучать все остальные народы, проживающие по соседству.Стиль рассуждения типичного уездного кацапа.
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24.04.2021 11:22 Ответить
Слов мало, надо змагацца. Деловитый коммент каждый запостить горазд. Толку то.
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24.04.2021 13:25 Ответить
"Латушко на это сказал, что Шевченко - демагог." Да нет, оно не демагог - оно мразь подпарашная и мудозвон.
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24.04.2021 10:24 Ответить
Дикость видеть таких как этот Шевченко в парламента Украины, но когда узнаешь из какой фракции - то становится все понятно, клоуны на растяжке
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24.04.2021 12:21 Ответить
этот депутат или useful idiot или засланный провокатор. он предатель однозначно
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24.04.2021 12:32 Ответить
Шевченко подлый трус и предатель интересов Украины!! Его место на кладбище!!
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24.04.2021 12:56 Ответить
Тем временем. Ещё один пример змагарства. И вот все протесты такие, презренные. Он думает, флажками режим расшатывает.

https://nn.by/?c=ar&i=272036&lang=ru

Вчера в суде Октябрьского района Минска рассмотрели дело о несанкционированном пикетировании против 31-летнего Сергея Есиса, https://t.me/viasna96/4648 пишет ПЦ «Весна».

Минчанин приехал в РУВД по вопросу хищения двух регистрационных знаков. При осмотре машины сотрудник милиции заметил на лобовом стекле маленький БЧБ-флажок, флажок Украины и маленькую ленточку с красным орнаментом. Милиционер составил на водителя протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП о несанкционированном пикетировании «путем размещения на лобовом стекле машины стяжка размером примерно 10*20».

Судили Есиса по скайпу.
Сергей на суде рассказал, что он четыре месяца назад приобрел машину, а эти предметы уже находились там. По словам мужчины, он их не выбросил, потому что они ему не мешали.
Но судья Елена Живица все равно усмотрела в действиях минчанина состав административного правонарушения по арт. 24.23 КоАП и оштрафовала его на 80 базовых величин (2 320 рублей). 903$ по курсу.
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24.04.2021 13:33 Ответить
Який нарід, такі й депутати.
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24.04.2021 23:55 Ответить
 
 