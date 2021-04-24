Предложение Путина Зеленскому о встрече на Донбассе может свидетельствовать о выходе из "минских соглашений", - Резников

Озвученное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для урегулирования ситуации на востоке с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" может означать их фактическое признание Россией и ее выход из минских соглашений.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. информирует Цензор.НЕТ.

"Предложение, которое мы услышали из уст президента России является официальным признанием двух квазисозданий оккупационного режима с соответствующими аббревиатурами "ДНР" и "ЛНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, так как в Минских соглашениях нет такого понятия. Там есть понятие ОРДЛО Украины ... Это важно проанализировать и в нормандском формате, и в ОБСЕ", - заявил Резников.

Кроме того, Резников во время рекламной паузы заметил, что будет инициировать направление ноты от МИД Украины в МИД РФ, чтобы они разъяснили слова Путина.

"Мы напишем, думаю, наш МИД обратится с нотой в МИД РФ, я буду предлагать такой запрос, разъясните, что имел в виду руководитель вашего государства. Подтвердите, возможно, вы уже не хотите вести диалог в Минске", - сказал Резников.

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