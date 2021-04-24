Предложение Путина Зеленскому о встрече на Донбассе может свидетельствовать о выходе из "минских соглашений", - Резников
Озвученное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для урегулирования ситуации на востоке с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" может означать их фактическое признание Россией и ее выход из минских соглашений.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. информирует Цензор.НЕТ.
"Предложение, которое мы услышали из уст президента России является официальным признанием двух квазисозданий оккупационного режима с соответствующими аббревиатурами "ДНР" и "ЛНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, так как в Минских соглашениях нет такого понятия. Там есть понятие ОРДЛО Украины ... Это важно проанализировать и в нормандском формате, и в ОБСЕ", - заявил Резников.
Кроме того, Резников во время рекламной паузы заметил, что будет инициировать направление ноты от МИД Украины в МИД РФ, чтобы они разъяснили слова Путина.
"Мы напишем, думаю, наш МИД обратится с нотой в МИД РФ, я буду предлагать такой запрос, разъясните, что имел в виду руководитель вашего государства. Подтвердите, возможно, вы уже не хотите вести диалог в Минске", - сказал Резников.
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1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
сказать, вы чё там - дебилы *****? или самые умные и типо никто не догадывается шо вы тут организовали? или организовали до этого? что откуда берётся?
какой то трешь... всё, всё знают и бесконечно тут говорят о *****, которую добойобы из-за поребрика трут на весь мир.
сказать раз и на всегда, что там произошло. что произошло в грузии, молдове. чётко сформулировать и всё. малейшая хрень типо то не мы, из мордора и жёсткий ответ.
нагибать и нагибать орков. а не разговаривать ни о чём
и ещё спросить с тех правителей, когда ничего не делали во время агрессии в грузии, молдове. всех притянуть к ответственности. что бы не повадно было более ,.миротворить,, получать шнобелевские премии как голуби мира, за счёт горя жертв агресии мордора
Микельанджело- 6, праправнук. "Переполох в Конче-Заспе". 2021 год.