За минувшие сутки террористы 20 раз срывали перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и ПТРК

За минувшие сутки, 23 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, из которых 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а возле Водяного - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса.

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Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южного и Северного велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

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"Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение огня в ответ с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы в отношении Украины", - подчеркивают в штабе ООС.

По состоянию на 7:00 утра, 24 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.