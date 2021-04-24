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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки террористы 20 раз срывали перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и ПТРК

За минувшие сутки террористы 20 раз срывали перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и ПТРК

За минувшие сутки, 23 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, из которых 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а возле Водяного - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93 украинских воина погибли на фронте за время "перемирия" Зеленского

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южного и Северного велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

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"Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение огня в ответ с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы в отношении Украины", - подчеркивают в штабе ООС.

По состоянию на 7:00 утра, 24 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

обстрел (28205) Донбасс (26958) боевые действия (4429) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Як прикро, що такий гарний термін, як перемир'я, набув у нас майже матюкливий сенс. Та ще ота ганебна заборона відкривати вогонь у відповідь і відсутність розвідки та снайперів на лінії фронту..! Русня безкарно вбиває наших хлопців, а гунявий главнюк боїться наче відстрілювати цих скажених псів. Боїться образити *****...
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24.04.2021 08:53 Ответить
+8
Немає перемир'я.
Європа діяла би більш рішуче, якби зеля не сцявся, а наказав армії давати відсіч ворогові.
Захід боїться масштабних бойвих дій.
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24.04.2021 08:17 Ответить
+7
20 раз... ? і зривали... ? і щоденно... ? і на протязі багатьох місяців... ? Соня, обьясніте етому поцу, что єто не пегемігіє...
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24.04.2021 09:09 Ответить
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Немає перемир'я.
Європа діяла би більш рішуче, якби зеля не сцявся, а наказав армії давати відсіч ворогові.
Захід боїться масштабних бойвих дій.
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24.04.2021 08:17 Ответить
Так і не зрозумів, хто ж засцявся?
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24.04.2021 08:41 Ответить
Мабуть ви читати не вмієте, або думати, якщо не зрозуміли прочитане.
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24.04.2021 10:06 Ответить
Україна здоровезна багатюща країна. Навіть Європа це бачить.
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24.04.2021 21:02 Ответить
Як прикро, що такий гарний термін, як перемир'я, набув у нас майже матюкливий сенс. Та ще ота ганебна заборона відкривати вогонь у відповідь і відсутність розвідки та снайперів на лінії фронту..! Русня безкарно вбиває наших хлопців, а гунявий главнюк боїться наче відстрілювати цих скажених псів. Боїться образити *****...
показать весь комментарий
24.04.2021 08:53 Ответить
20 раз... ? і зривали... ? і щоденно... ? і на протязі багатьох місяців... ? Соня, обьясніте етому поцу, что єто не пегемігіє...
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24.04.2021 09:09 Ответить
Сорвать перемирие можно один раз и получить в ответ. А двадцать раз... "Сорвать"... "Перемирие..." Толи мы дураки, толи лыжи не едут. Где "гавнокомандыватель"?
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24.04.2021 09:41 Ответить
За минувшие сутки террористы 20 раз лишили девственности порноактрису Зеленскую, заставив в очередной раз принимать в перед, зад, и в рот
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24.04.2021 09:41 Ответить
В Украине идет война, в которой Украинский народ кроме своих интересов отстаивает интересы народов Европы! При этом ЕС и НАТО лицемерно предъявляют к Украине требования для вступления, как для страны, живущей в мире! путин все это видит и пользуется этим!
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24.04.2021 09:56 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
Бо зЕзідент заборонив вам захищати себе і Батьківщину.
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24.04.2021 10:08 Ответить
 
 