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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели

12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Также за минувшие сутки:
▪️госпитализованы - 3 508 человек;
▪️летальних случаев - 392;
▪️выздоровели - 13 687 человек;
▪️совершено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко

За все время пандемии в Украине:
🔺заболели - 2 017 341 человек;
🔺выздоровели - 1 565 954 человека;
🔺летальних случаев - 42 092;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 268), г. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Также читайте: COVAX уведомила Минздрав о возможности поставки 474 тыс. доз вакцины Pfizer с 17 мая, - Ляшко

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Отсутствие даже следа мозгов в головах нашего правительства.
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24.04.2021 08:31 Ответить
+3
пля...А ЗАЧЕМ?????ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ ЕТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ???мне просто интересно
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24.04.2021 08:39 Ответить
+1
Это требование перед посадкой в самолет "Туркиш эрлайнз". Мне в Стамбул лететь в среду. Так там ещё надо 5 масок, 100 грамм дезраствора, 2 пары перчаток и щиток пластиковый, прозрачный! И это всё: для полета, продолжительностью 1 час!
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24.04.2021 08:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да, у тебя в мозгу.
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24.04.2021 09:50 Ответить
Отсутствие даже следа мозгов в головах нашего правительства.
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24.04.2021 08:31 Ответить
Та, к сожалению, и в значительной части населения тоже...
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24.04.2021 09:36 Ответить
Послезавтра мне тестироваться. Препротивная хрень! Это уже мой 4-й тест будет.
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24.04.2021 08:36 Ответить
пля...А ЗАЧЕМ?????ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ ЕТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ???мне просто интересно
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24.04.2021 08:39 Ответить
Это требование перед посадкой в самолет "Туркиш эрлайнз". Мне в Стамбул лететь в среду. Так там ещё надо 5 масок, 100 грамм дезраствора, 2 пары перчаток и щиток пластиковый, прозрачный! И это всё: для полета, продолжительностью 1 час!
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24.04.2021 08:41 Ответить
В Запор ездил?
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24.04.2021 08:43 Ответить
Ну, да, конечно. Много тёток на въезде обнаружил. Удивился, бо у нас этот плечевой сервис исчез с началом войны.
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24.04.2021 08:44 Ответить
Все ушли на фронт?
Дорогу ещё не ухайдохали большегрузы?
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24.04.2021 08:45 Ответить
Наверное в Запорожье переместились. Дорога, пока что- выше всяких похвал сохраняется.
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24.04.2021 08:46 Ответить
Простите...мне не понятно...ЭТО УЗНАЮТ....таким образом---что Вы вирусоноситель или то...что ВЫ больной вирусом?????
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24.04.2021 09:22 Ответить
Да мне совершенно наплевать- что они узнают. Это- обязательное требование. На этом- всё, как мне кажется. Или... есть ещё вопросы?
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24.04.2021 09:59 Ответить
нет вопросов...Вы не медик...ну просто интересно....Они пихают ам всякую....не знаю что...ИНТЕРЕСНО ВЫ НЕ БОИТЕСЬ ЗАРАЗИТЬСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ????.
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24.04.2021 14:22 Ответить
Для теста берут стерильным тампоном мазок из слизистой носа и гортани. Как можно при этом заразится, от собственного чиха?
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24.04.2021 15:25 Ответить
ядумаю..Вы правы.....заразиться при взятии теста----НЕВОЗМОЖНО.
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24.04.2021 16:18 Ответить
Україна не Ізраїль,де всіх провакциновано.
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24.04.2021 09:25 Ответить
Не слышал, чтобы в Израиле умерших вакцинировали, Вас кто-то обманул.
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24.04.2021 15:31 Ответить
Что? 40% умерших от ковида израильтян умерло после начала вакцинации? Вот уж вранье, так вранье!
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24.04.2021 18:17 Ответить
Работа у него такая - Моряк.
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24.04.2021 08:42 Ответить
Харьков рулит
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24.04.2021 08:46 Ответить
кем или чем
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24.04.2021 09:12 Ответить
Мэр там хороший был. Так людей любил, что клозет им за 300 тыс евро построил, с аквариумом, с рыбками, все для людей. И народ его шибко любил за все что для них делал. Там ещё самолёт с курсантами упал, так вот на похороны курсантов никто не пришёл а на похороны мэра пришли, так его любили.
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24.04.2021 09:18 Ответить
Мер Харькова даже пулю получил..
Страдалец за народ...
Удівітельно,шо ему не бил построен собственний Мавзолей...
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали - Цензор.НЕТ 849
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24.04.2021 09:24 Ответить
Про своих любовников пиши на русайтах, там оценят
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24.04.2021 09:55 Ответить
Вроде начало чуточку попускать....Но ,впереди религиозный праздник и уверовавшие в чудо попрутся крестным ходом святить свои яйца. После чего ситуация вернется к старому. Государство ,в котором религия отделена, никак не решиться запретить мракобесие !???
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24.04.2021 10:34 Ответить
Зєлєнскій: "...Я заглянув короновірусу в очі і побачів там бажання припинити поширюватися..."
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24.04.2021 11:02 Ответить
Який дивний СТАБІЛЬНИЙ вірус........ Без будь якої прогресії. А ще нам розказують, що з мутацією його штамів він стає агресивнішим, що є абссолютним абсурдом. Навіть віруси розуміють, що ставати агресивнішим до організму який тобі дає можливість існувати та розвиватися не має ніякого сенсу. А от Супер Паразит прямоходячий лисий примат цього не розуміє. Він постійно дійсно в своїх мутаціях проявляє підвищену агресивність, як до планети на якій паразитує так і по відношенню один до одного при паразитуванні на собі подібних.
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24.04.2021 11:54 Ответить
 
 