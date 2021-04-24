В Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели

12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Также за минувшие сутки:

▪️госпитализованы - 3 508 человек;

▪️летальних случаев - 392;

▪️выздоровели - 13 687 человек;

▪️совершено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671).

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За все время пандемии в Украине:

🔺заболели - 2 017 341 человек;

🔺выздоровели - 1 565 954 человека;

🔺летальних случаев - 42 092;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 268), г. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

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