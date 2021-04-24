В Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели
12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.
Также за минувшие сутки:
▪️госпитализованы - 3 508 человек;
▪️летальних случаев - 392;
▪️выздоровели - 13 687 человек;
▪️совершено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671).
За все время пандемии в Украине:
🔺заболели - 2 017 341 человек;
🔺выздоровели - 1 565 954 человека;
🔺летальних случаев - 42 092;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 268), г. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
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