Армия обороны Израиля заявила об обстреле из сектора Газа: выпущены не менее 15 ракет

Не менее 15 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа вечером 23 апреля и в ночь на субботу - 24 апреля.

По данным The Times of Israel и Армии обороны Израиля (IDF) сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Часть ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", некоторые упали на открытой местности, отмечает издание.

Армия обороны Израиля написала в Твиттере, что на юге страны звучали сирены воздушной тревоги, жители укрылись в бомбоубежищах.

In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.



Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.



We will continue to defend Israeli civilians from terror. — Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

Israeli families are taking cover in bomb shelters as an additional 5 rockets were just fired from Gaza toward southern Israel.



We will protect them. — Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

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IDF сообщила, что в ответ на атаку один из ее танков обстрелял пост ХАМАС в Газе.

Затем в населенных пунктах близ Газы снова несколько раз сработали сирены, произошло семь ракетных запусков. "Железный купол" перехватил три ракеты, остальные упали на открытой местности. Сирены снова включались около 3 и 4:00 утра.

The Times of Israel называет ночную атаку самой серьезной за последние месяцы и отмечает, что она произошла после столкновений в Иерусалиме между ультраправыми израильтянами и арабами. По итогам столкновений более полусотни человек были задержаны.

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APF отмечает, что ситуация в Иерусалиме обострилась после того, как на протяжении последних дней в Интернете опубликовали серию видеороликов, на которых молодые арабы нападают на ультраортодоксальных евреев, а еврейские экстремисты выходят на улицу, чтобы запугивать арабов.