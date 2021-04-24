Армия обороны Израиля заявила об обстреле из сектора Газа: выпущены не менее 15 ракет
Не менее 15 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа вечером 23 апреля и в ночь на субботу - 24 апреля.
По данным The Times of Israel и Армии обороны Израиля (IDF) сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Часть ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", некоторые упали на открытой местности, отмечает издание.
Армия обороны Израиля написала в Твиттере, что на юге страны звучали сирены воздушной тревоги, жители укрылись в бомбоубежищах.
In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021
Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.
We will continue to defend Israeli civilians from terror.
Israeli families are taking cover in bomb shelters as an additional 5 rockets were just fired from Gaza toward southern Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021
We will protect them.
IDF сообщила, что в ответ на атаку один из ее танков обстрелял пост ХАМАС в Газе.
Затем в населенных пунктах близ Газы снова несколько раз сработали сирены, произошло семь ракетных запусков. "Железный купол" перехватил три ракеты, остальные упали на открытой местности. Сирены снова включались около 3 и 4:00 утра.
The Times of Israel называет ночную атаку самой серьезной за последние месяцы и отмечает, что она произошла после столкновений в Иерусалиме между ультраправыми израильтянами и арабами. По итогам столкновений более полусотни человек были задержаны.
APF отмечает, что ситуация в Иерусалиме обострилась после того, как на протяжении последних дней в Интернете опубликовали серию видеороликов, на которых молодые арабы нападают на ультраортодоксальных евреев, а еврейские экстремисты выходят на улицу, чтобы запугивать арабов.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Причем тут Раша еврейский неонацизм получает кренделей расслабились малость...Сектор Газа оккупированная Израилем территория не признанная. ООН....оккупанты должны периодически получать напоминание....
В августе 2005 года, в ходе реализации «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Плана одностороннего размежевания », Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал свои поселения.
О какой оккупации ты шепчешь??
Генеральный секретарь ЛАГ Аззам-Паша заявил, что мирного раздела Палестины не будет и своё право на любую часть территории Палестины им придётся отстаивать с оружием в руках. В октябре 1947 года он заявил:
… это будет война на уничтожение, молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так же, как о резне монголов или о крестовых походах.
Вот как-то так.
Бабушке своей рассказывай.
За минувшие сутки террористы не менее 15 раз срывали перемирие, постреливая из сектора Газа.