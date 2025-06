Армия обороны Израиля заявила об обстреле из сектора Газа: выпущены не менее 15 ракет

Не менее 15 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа вечером 23 апреля и в ночь на субботу - 24 апреля.

По данным The Times of Israel и Армии обороны Израиля (IDF) сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Часть ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", некоторые упали на открытой местности, отмечает издание.

Армия обороны Израиля написала в Твиттере, что на юге страны звучали сирены воздушной тревоги, жители укрылись в бомбоубежищах.

In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.



Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.



We will continue to defend Israeli civilians from terror.