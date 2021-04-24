Часть стратегии Путина - "заблокировать" Украину, закрыть ей дорогу в Евросоюз, - Волкер

Президент РФ Владимир Путин не может допустить, чтобы Украина превратилась в успешную демократическую страну.

Об этом бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью изданию DW, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, это самое важное. Поскольку если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задать вопрос: а почему таковой не является Россия? Именно поэтому ему прежде всего так важно "заблокировать" Украину. Часть этой стратегии - закрыть Украине дорогу в Евросоюз", - заявил американский дипломат.

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По мнению Волкера, усиление российского военного присутствия на границе с Украиной должно было подчеркнуть, что Москва имеет серьезную военную мощь и свободу действовать, если она того захочет. С другой стороны, Кремль хотел показать, что Запад не желает использовать силу, соревнуясь с ним, потому Украине следует быть начеку.

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