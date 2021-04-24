Часть стратегии Путина - "заблокировать" Украину, закрыть ей дорогу в Евросоюз, - Волкер
Президент РФ Владимир Путин не может допустить, чтобы Украина превратилась в успешную демократическую страну.
Об этом бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью изданию DW, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, это самое важное. Поскольку если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задать вопрос: а почему таковой не является Россия? Именно поэтому ему прежде всего так важно "заблокировать" Украину. Часть этой стратегии - закрыть Украине дорогу в Евросоюз", - заявил американский дипломат.
По мнению Волкера, усиление российского военного присутствия на границе с Украиной должно было подчеркнуть, что Москва имеет серьезную военную мощь и свободу действовать, если она того захочет. С другой стороны, Кремль хотел показать, что Запад не желает использовать силу, соревнуясь с ним, потому Украине следует быть начеку.
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Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78385#_blank Володимир Абрамович Грігян
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Дід і баба по батькові: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78386#_blank Абрам Кельманович Капітельман , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:705282#_blank Марія Йосипівна Грігян
Дід і баба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78384#_blank Микола Нелєпов , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78395#_blank Марія ? (Нелєпова) .
Володимир Олександрович Зеленський - Родовід.
???
Не має родоводу, чи не має що показати? Чи може такий родовід, що краще не показувати?
Видите, как все устроено? Финансовая помощь МВФ направлена не на социальные услуги или еще какие-либо пособия украинским гражданам. Все эти деньги даются и забираются во вполне неолиберальном стиле. Финансовые средства поступают в Киев, а затем возвращаются к западным финансово-кредитным организациям, владельцам украинского долга. По сути, долг, принадлежащий кредиторам частного сектора, передается в МВФ, которому он нужен, чтобы выгодно использовать Украину для совершения финансовых сделок на свободном рынке, применяя стандартную обусловленность: нет жесткой экономии - нет денег.
то країна бідна, бо народ і його обранці все по хатах порозтаскували.
Красти ж можна по різному - не платити податки, або отримувати нічим не обгрунтовані субсидії.
Аж 73%
36 % ....!!!! ЗА !!
В коментах назвали цих особин психічно хворими. І я погоджуюсь.
А просто развивать экономику армию
И тогда бы европа и нато
Приняли бы нас спокойно без проблем а мы как говно в прорубы
30 лет плаваем и ни к какому берегу не прибьемся
Народ беднеет олигархи в разы увеличивают статки
Всю страну разграбили не заплатив ни клпейки
''Приватизировали''
Так же хотят забрать последнее --- землю
За аренду которой народ может хоть немножко имеет
Он подчеркнул, что для России важно полностью контролировать внешнюю политику Украины. Власти России, с его слов, все еще "мыслят имперскими категориями", хотя после распада СССР уже прошло почти три десятка лет.
"Как сказал Солженицын, у России нет друзей. У нее либо враги, либо холуи. Сегодня Украина - враг", - констатировал Кравчук.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/228039_1619244282
Алексей Петров отмечает, поэтому вывод только один - НАМ НУЖЕН ТОЛЬКО ЗАБОР, ТОЛЬКО БЕТОННЫЙ, ВЫСОТОЙ ТРИДЦАТЬ МЕТРОВ И ТОЛЩИНОЙ В ДЕСЯТЬ И, ЧТОБЫ НАВСЕГДА.
Никакого компромисса и договорённостей с Кремлем быть не может.
А на деле ЧТО??? ГДЕ ПДЧ В НАТО??? ГДЕ СТАТУС СОЮЗНИКА США??? ГДЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ ДАНЫ УКРАИНЕ ПО БУДАПЕШТСКОМУ МЕМОРАНДУМУ???