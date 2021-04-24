За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 339 человек, всего - 522 385, - Степанов

14 339 человек вакцинированы от COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине. В лист ожидания вакцинации записались 488 250 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

522 385 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 027 случаев/1 350 прививок;

Винницкая область - 332 случая/494 прививки;

Волынская область - 346 случаев/325 прививок;

Днепропетровская область - 1 268 случаев/1 108 прививок;

Донецкая область - 754 случая/655 прививок;

Житомирская область - 288 случаев/357 прививок;

Закарпатская - 219 случаев/657 прививок;

Запорожская область - 621 случай/1 128 прививок;

Ивано-Франковская область - 123 случая/383 прививки;

Киевская область - 815 случаев/406 прививок;

Кировоградская область - 197 случаев/299 прививок;

Луганская область - 255 случаев/316 прививок;

Львовская область - 747 случаев/673 прививки;

Николаевская область - 299 случаев/382 прививки;

Одесская область - 841 случай/948 прививок;

Полтавская область - 641 случай/255 прививок;

Ривненская область - 518 случаев/497 прививок;

Сумская область - 370 случаев/147 прививок;

Тернопольская область - 268 случаев/284 прививки;

Харьковская область - 964 случая/1353 прививки;

Херсонская область - 201 случай/417 прививок;

Хмельницкая область - 479 случаев/719 прививок;

Черкасская область - 592 случая/300 прививок;

Черновицкая область - 166 случаев/550 прививок;

Черниговская область - 380 случаев/336 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилось 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом вакцинации.