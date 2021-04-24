За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 339 человек, всего - 522 385, - Степанов
14 339 человек вакцинированы от COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине. В лист ожидания вакцинации записались 488 250 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
522 385 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1 027 случаев/1 350 прививок;
Винницкая область - 332 случая/494 прививки;
Волынская область - 346 случаев/325 прививок;
Днепропетровская область - 1 268 случаев/1 108 прививок;
Донецкая область - 754 случая/655 прививок;
Житомирская область - 288 случаев/357 прививок;
Закарпатская - 219 случаев/657 прививок;
Запорожская область - 621 случай/1 128 прививок;
Ивано-Франковская область - 123 случая/383 прививки;
Киевская область - 815 случаев/406 прививок;
Кировоградская область - 197 случаев/299 прививок;
Луганская область - 255 случаев/316 прививок;
Львовская область - 747 случаев/673 прививки;
Николаевская область - 299 случаев/382 прививки;
Одесская область - 841 случай/948 прививок;
Полтавская область - 641 случай/255 прививок;
Ривненская область - 518 случаев/497 прививок;
Сумская область - 370 случаев/147 прививок;
Тернопольская область - 268 случаев/284 прививки;
Харьковская область - 964 случая/1353 прививки;
Херсонская область - 201 случай/417 прививок;
Хмельницкая область - 479 случаев/719 прививок;
Черкасская область - 592 случая/300 прививок;
Черновицкая область - 166 случаев/550 прививок;
Черниговская область - 380 случаев/336 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилось 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тиж слухаєш політичних вчьоних, а я - медичних.
Если темпы вакцинации будут ниже, то это означает всё новые и новые волны короновирусной инффекции, которые принесут всё новые и новые смерти украинцев, всё новые и новые мутации вируса, всё новые и новые вызовы перед украинской экономикой и перед государственной безопасностью как таковой.
Чтобы решить задачу необходимо разбить её на составляющие:
1. достаточное количество вакцин
2. организация процесса вакцинации
3. разъяснительная работа среди населения
4. система наказаний для особо тупых и упоротых.
Что происходит в стране Украина?
По пунктам:
1. вакцины нет, законтрактовано в несколько раз меньше, чем необходимо. Процесс фактически похерен - плохой танцор находит тысячу причин своего инфантилизма и некомпетентности. Главный танцор самоустранился.
2. тут чистая математика. 70% населения = 30 млн человек. 30 млн / 6 месяцев / 180 дней = 167 тысяч вакцинаций / день.
При должной организации один пункт вакцинации может делать 12 инъекций в час или 100 вакционированых / день.
167 тысяч / 100 = 1670 пунктов вакцинации. Плюс необходимо добавить мобильные пункты с гораздо низкими темпами.
Но главным станет вакцинация городского населения. Итак для города численностью 100 тысяч необходимо изначально иметь минимум 6 пунктов вакцинации с высокоорганизованным процессом
3. этот пункт фактически провален полностью. есть только низкая фалоимитация процесса
4. провален.
С точки зрения КПД - это дичайшая некомпетентность? это инфантилизм? это диверсия? это сознательное убийство?