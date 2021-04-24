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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 339 человек, всего - 522 385, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 339 человек, всего - 522 385, - Степанов

14 339 человек вакцинированы от COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине. В лист ожидания вакцинации записались 488 250 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

522 385 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 84 компании записались на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 027 случаев/1 350 прививок;
Винницкая область - 332 случая/494 прививки;
Волынская область - 346 случаев/325 прививок;
Днепропетровская область - 1 268 случаев/1 108 прививок;
Донецкая область - 754 случая/655 прививок;
Житомирская область - 288 случаев/357 прививок;
Закарпатская - 219 случаев/657 прививок;
Запорожская область - 621 случай/1 128 прививок;
Ивано-Франковская область - 123 случая/383 прививки;
Киевская область - 815 случаев/406 прививок;
Кировоградская область - 197 случаев/299 прививок;
Луганская область - 255 случаев/316 прививок;
Львовская область - 747 случаев/673 прививки;
Николаевская область - 299 случаев/382 прививки;
Одесская область - 841 случай/948 прививок;
Полтавская область - 641 случай/255 прививок;
Ривненская область - 518 случаев/497 прививок;
Сумская область - 370 случаев/147 прививок;
Тернопольская область - 268 случаев/284 прививки;
Харьковская область - 964 случая/1353 прививки;
Херсонская область - 201 случай/417 прививок;
Хмельницкая область - 479 случаев/719 прививок;
Черкасская область - 592 случая/300 прививок;
Черновицкая область - 166 случаев/550 прививок;
Черниговская область - 380 случаев/336 прививок.

Также читайте: Вакцинация AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов 28 апреля, - Ляшко

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилось 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом вакцинации.

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Може ми різних вчьоних слухали?
Тиж слухаєш політичних вчьоних, а я - медичних.
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24.04.2021 09:41 Ответить
+1
Это геноцид.
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24.04.2021 10:11 Ответить
+1
Нужно в день вакцинировать сотни тысяч.И не гавном.
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24.04.2021 10:14 Ответить
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Через 5-6 месяцев многие из них снова утратят иммунитет.
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24.04.2021 09:21 Ответить
А тут була новина шо вчоні кажуть що як мінімум рік. Хто бреше?
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24.04.2021 09:24 Ответить
Може ми різних вчьоних слухали?
Тиж слухаєш політичних вчьоних, а я - медичних.
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24.04.2021 09:41 Ответить
Медичних вчених.
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24.04.2021 09:44 Ответить
В ЕС создана Еврокомиссия по расследованию массовых случаев побочек от вакцины Астрозенека и доведению дела до суда. У нас же эту вакцину закупили на бюджетные деньги и потом скажут, а мы ничего не знали, нас обманули. Аферисты. За побочки решили людям выплачивать компенсации. Что может компенсировать жизнь или здоровье?
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24.04.2021 11:10 Ответить
Максимум год....а не минимум...и это касаейтся пфайзера....по астразенеке и ковидшелу даже таких данных нет...
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24.04.2021 09:43 Ответить
усе ще на стадії перевірок. люди лише почали отримувати по другій дозі.
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24.04.2021 10:25 Ответить
А ты до сих пор не привито, вакцинобот?
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24.04.2021 11:06 Ответить
тебе вже привили і ти на людей кидаєшся?
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24.04.2021 11:10 Ответить
А что вакцина имеет такое действие? А я то думала чего это ты так прагнеш уколоться и всех склоняешь.))
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24.04.2021 11:16 Ответить
все індивідульно. на тебе так подіяло. а де ти побачило про "всіх склоняєш"? так на узький мозок діє вакцина, що дивлюсь у кнігу - бачу фігу?
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24.04.2021 13:58 Ответить
Я тебя вижу насквозь, веретено поганое.
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24.04.2021 16:30 Ответить
нічо ти не відіш, у тебе тупо підгорає.
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24.04.2021 17:19 Ответить
Там в голові CoviShit замість мізків
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24.04.2021 11:17 Ответить
Я наткнулся на откровения Гендиректора Пфайзера. Он заявил вот так: первая доза... через три недели- вторая доза... в течение шести месяцев- третья доза... и потом- ежегодно. Бабло- оно такое, затягивающее в свои сети- мероприятие.
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24.04.2021 10:06 Ответить
Будем умирать....по тихому и молча.
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24.04.2021 10:10 Ответить
Это геноцид.
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24.04.2021 10:11 Ответить
нема чим колоти - геноцид, є чим колоти - геноцид. опреділися вже!
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24.04.2021 10:26 Ответить
Умирают в день не сотни а тысячи от короновируса в Украине. Никто не считает бомжей и бедных граждан.
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24.04.2021 10:13 Ответить
Нужно в день вакцинировать сотни тысяч.И не гавном.
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24.04.2021 10:14 Ответить
73% сами себе устроили этот смертельный марафон.
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24.04.2021 10:16 Ответить
Чтобы был безопасный и экономический эффект для страны необходимо вакционировать 70% населения страны в течение полугода. Это самый худший вариант вакцинации для получения минимального результата. Чем больше будет вакционировано на единицу времени, тем быстрее страна вернётся к нормальной жизни.
Если темпы вакцинации будут ниже, то это означает всё новые и новые волны короновирусной инффекции, которые принесут всё новые и новые смерти украинцев, всё новые и новые мутации вируса, всё новые и новые вызовы перед украинской экономикой и перед государственной безопасностью как таковой.
Чтобы решить задачу необходимо разбить её на составляющие:
1. достаточное количество вакцин
2. организация процесса вакцинации
3. разъяснительная работа среди населения
4. система наказаний для особо тупых и упоротых.

Что происходит в стране Украина?
По пунктам:
1. вакцины нет, законтрактовано в несколько раз меньше, чем необходимо. Процесс фактически похерен - плохой танцор находит тысячу причин своего инфантилизма и некомпетентности. Главный танцор самоустранился.
2. тут чистая математика. 70% населения = 30 млн человек. 30 млн / 6 месяцев / 180 дней = 167 тысяч вакцинаций / день.
При должной организации один пункт вакцинации может делать 12 инъекций в час или 100 вакционированых / день.
167 тысяч / 100 = 1670 пунктов вакцинации. Плюс необходимо добавить мобильные пункты с гораздо низкими темпами.
Но главным станет вакцинация городского населения. Итак для города численностью 100 тысяч необходимо изначально иметь минимум 6 пунктов вакцинации с высокоорганизованным процессом
3. этот пункт фактически провален полностью. есть только низкая фалоимитация процесса
4. провален.

С точки зрения КПД - это дичайшая некомпетентность? это инфантилизм? это диверсия? это сознательное убийство?
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24.04.2021 11:57 Ответить
Отже, всього вакциновано 1,5 % населення України....І це точно *пєрємога* Зеленського... Кермо держави в надійних руках Клоуна...
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24.04.2021 15:11 Ответить
 
 